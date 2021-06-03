Три рецепта оладий к завтраку и семь правил, чтобы приготовить их идеально

Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с блинами все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.