Три рецепта оладий к завтраку и семь правил, чтобы приготовить их идеально
Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой, советует «Сегодня».
Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой, советует «Сегодня».
Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с блинами все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.
Как приготовить идеальные оладьи
Творожно-яблочные оладьи
Способ приготовления
Оладьи на кефире
Ингредиенты
Способ приготовления
Творожно-кокосовые оладьи
Ингредиенты
Способ приготовления