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Три рецепта оладий к завтраку и семь правил, чтобы приготовить их идеально

Оладьи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой, советует «Сегодня».

Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с блинами все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.

Как приготовить идеальные оладьи

  1. Нужно обязательно взвешивать все сыпучие ингредиенты, от этого зависит конечный результат;
  2. Муку для оладий обязательно просеивайте, так они будут пышнее;
  3. Кефир обязательно должен быть минимум комнатной температуры. Желательно его немного прогреть;
  4. Контролируйте густоту теста. Мука может быть разной, а вот тесто не должно быть жидким. Иначе оладьи не получатся;
  5. Не нужно жарить оладьи на сильном огне. Они быстро зарумянятся, а внутри могут остаться сырыми;
  6. Для того, чтобы оладьи прожарились равномерно, им нужно более пяти минут для каждой стороны;
  7. Жарить лучше на оливковом или кокосовом масле, так вкуснее и полезнее.

Творожно-яблочные оладьи

Ингредиенты
  • 300 г творога;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. манной крупы;
  • 1-2 ст. л. муки;
  • 1-2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • 1 яблоко;
  • ваниль – по желанию.

Способ приготовления

  1. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
  2. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
  3. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
  4. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Оладьи на кефире

Ингредиенты

  • 500 мл кефира;
  • 350 г пшеничной муки;
  • 1 яйцо;
  • 1-2 ст. л. сахара;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. соды или 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 100-150 г растительного масла для жарки.

Способ приготовления

  1. В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком.
  2. Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем.
  3. Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут.
  4. Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз.
  5. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.

Творожно-кокосовые оладьи

Ингредиенты

  • 180 г творога;
  • 400 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 30 г рисовой муки (или пшеничной);
  • 65 г кокосовой муки;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 ст. л. какао;
  • сахар или подсластитель – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Соединить творог, кефир, яйцо, хорошо перемешать до однородной массы.
  2. Добавить сахар, какао, ввести муку и соду. Дать тесту постоять.
  3. Жарить под крышкой на среднем огне с двух сторон.

 

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