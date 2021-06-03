Девять продуктов, которые онкологи едят ежедневно, и семь, от которых лучше отказаться

Не так давно специалисты Всемирной организации здравоохранения официально причислили колбасы, сосиски и другие продукты из обработанного мяса к канцерогенам. Как отмечается в докладе, недавно опубликованном ВОЗ, всего 50 граммов обработанного мяса каждый день на 18% увеличивают риск развития рака кишечника. Причем вредным эти продукты становятся в первую очередь из-за веществ, с помощью которого продлевается срок хранения мяса – и которые, попадая в организм, делают его более уязвимым для опасной болезни. Попкорн

Самым опасным для вашего здоровья может оказаться попкорн, приготовленный в микроволновой печи: дело в том, что при его приготовлении часто используются синтетические масла, пары которого содержат опасное соединение диацит, которое повышает риск развития рака легких. Именно диацит попкорну его соблазнительный аромат – и, увы, делает этот продукт слишком опасным. Лосось

Лосось, выращенный на специальных фермах, разумеется, доступнее «дикого» — но и куда опаснее для нашего здоровья. В среднем, в «выращенном» лососе содержится в 16 раз больше полихлорированных бифенилов (ПХБ) – токсичных веществ, повышающих риск развития опасных опухолей. Лосось – очень полезная рыба, но прежде чем приобрести ее, поинтересуйтесь происхождением! Мясо на углях