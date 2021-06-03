Девять продуктов, которые онкологи едят ежедневно, и семь, от которых лучше отказаться
Самое простое, что мы можем сделать для профилактики рака прямо сейчас — провести ревизию своего холодильника.
Самое простое, что мы можем сделать для профилактики рака прямо сейчас — провести ревизию своего холодильника.
Ни один продукт не сможет на 100% защитить вас от рака, но некоторые из них способны существенно снизить риск развития заболевания, а некоторые, наоборот, увеличить вероятность болезни. Мы собрали список самых полезных с точки зрения врачей-онкологов продуктов и блюд, а также самых опасных. Итак, эти блюда врачи-онкологи рекомендуют есть как можно чаще, в идеале – каждый день, чтобы риск наступления болезни был как можно более низким.
Чеснок
Врачи советуют добавлять чеснок в ваши любимые блюда и есть его как можно чаще, так как содержащиеся в нем соединения серы способны стимулировать естественные защитные свойства иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление чеснока способны снизить риск развития рака желудка на 12%.
Брокколи
Ценный источник селена – микроэлемента, который заставляет раковые клетки разрушаться и существенно снижает риск развитие колоректальных форм рака, а также рака предстательной железы. Исследование, которое проводили специалисты Корнелльского университета и Университета Аризоны, показало, что всего два неочищенных бразильских ореха в день снижает риск развития рака предстательной железы на 63%, риск колоректальных злокачественных опухолей на 58%, а также на 46% снижает риск развития других форм рака.
Цитрусовые
Регулярное употребление лимонов, апельсинов и грейпфрутов существенно снижает риск развития рака гортани, желудка, а также полости рта. Кроме того, цитрусовые помогают снизить риск развития рака пищевода.
Черника
Пожалуй, самая полезная ягода – ведь в ней очень много антиоксидантов, способных нейтрализовать действие свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки и способны привести к опасным заболеваниям, в том числе раку. Исследования показывают, что свои полезные свойства черника сохраняет не только в свежем виде, но и в сушеном, замороженном, а также в джемах.
Лосось
Вообще любая жирная рыба невероятно полезна: всего четыре порции в неделю способны на треть снизить риск развития лейкемии, миеломы и лимфомы. Кроме того, регулярное употребление жирной рыбы способно предотвратить развитие рака матки.
Киви
Киви богат витаминами С и Е, а также лютеином и медью и антиоксидантами, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и защитить ваше здоровье.
Чай
Всего две чашечки чая в день способна на 32% снизить риск развития рака яичников. Исследователи полагают, что все дело в флавоноидах, антиоксидантных соединениях, которых много в чайных листьях.
Яблоки
Во-первых, натуральные пищевые волокна, которыми богаты яблоки, снижают риск развития колоректальных форм рака. А, во-вторых, особый вид антиоксиданта, процианидины, способны убивать раковые клетки. Так что действительно, чем чаще вы едите яблоки, тем меньше вам придется обращаться к врачу.
Не так давно специалисты Всемирной организации здравоохранения официально причислили колбасы, сосиски и другие продукты из обработанного мяса к канцерогенам. Как отмечается в докладе, недавно опубликованном ВОЗ, всего 50 граммов обработанного мяса каждый день на 18% увеличивают риск развития рака кишечника. Причем вредным эти продукты становятся в первую очередь из-за веществ, с помощью которого продлевается срок хранения мяса – и которые, попадая в организм, делают его более уязвимым для опасной болезни.
Попкорн
Самым опасным для вашего здоровья может оказаться попкорн, приготовленный в микроволновой печи: дело в том, что при его приготовлении часто используются синтетические масла, пары которого содержат опасное соединение диацит, которое повышает риск развития рака легких. Именно диацит попкорну его соблазнительный аромат – и, увы, делает этот продукт слишком опасным.
Лосось
Лосось, выращенный на специальных фермах, разумеется, доступнее «дикого» — но и куда опаснее для нашего здоровья. В среднем, в «выращенном» лососе содержится в 16 раз больше полихлорированных бифенилов (ПХБ) – токсичных веществ, повышающих риск развития опасных опухолей. Лосось – очень полезная рыба, но прежде чем приобрести ее, поинтересуйтесь происхождением!
Мясо на углях
Высокая температура, необходимая для приготовления стейков, шашлыка или других блюд с использованием гриля, вызывает появление гетероциклических ароматических аминов и полициклических ароматических углеводородов – канцерогенов, которые ставят под угрозу ваше здоровье. Впрочем, это не означает, что вам нужно отказаться от шашлыка навсегда – но хотя бы не ешьте те его части, которые потемнели в процессе приготовления.
Строго говоря, любые заменители сахара и подсластители стоит выбросить прямо сейчас – и впредь внимательно следить, чтобы эта пакость более не пересекла порог вашего дома. Они ломают наш обмен веществ, они повышают риск сердечного приступа, наконец, некоторые из них действительно канцерогенны. Впрочем, есть еще одна проблема: чрезмерное употребление обычного сахара тоже может привести к ускоренному размножению раковых клеток. Поэтому, как ни крути, а стоит научиться есть меньше сладкого.
Алкоголь
Рак головного мозга, гортани, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки – знаете, что объединяет эти проявления страшной болезни? Их развитие может спровоцировать регулярное употребление алкоголя – доказано исследованиями, увы. Если вы не готовы полностью отказаться от спиртного, возможно, стоит снизить количество или частоту употребления – ради вашего же здоровья, советует «Домашний Очаг».
Трансжиры образуются, когда производители превращают жидкие масла в твердые жиры с помощью гидрирования. Делается это для того, чтобы увеличить срок годности продукта и стабилизировать его вкусовые качества, и широко применяется при производстве таких продуктов, как маргарин, крекеры, крупы, конфеты, хлебобулочные изделия, печенье, гранола, чипсы, закуски, салатные заправки, жиры. И если вам дороги ваши жизнь и здоровье, стоит сказать твердое «нет» любым продуктам, в состав которых входят трансжиры.