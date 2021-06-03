Типы фигуры: как определить и что носить — краткий курс

Сегодня я хочу поговорить о том, как определить свой тип фигуры и какие рекомендации по подбору одежды для каждого типа существуют. Распространяется множество классификаций типов женских фигур, а также различные онлайн-сервисы, помогающие определить тип по введенным индивидуальным параметрам. Я разберу классическую, привычную многим и наиболее понятную классификацию, состоящую из пяти типов: песочные часы, прямоугольник, груша, треугольник и яблоко.

В описании каждого типа женской фигуры я обозначу характерные черты, области, склонные к полноте, определю задачи по коррекции и дам рекомендации для обладательниц данного типа.

Для того чтобы определить свой тип фигуры, существует следующий алгоритм действий:

1. сравнить ширину плеч и бёдер

Производим измерения со спины, с середины левого плеча до середины правого и с боковой стороны бедра до противоположной.

Сравниваем две полученные цифры:

одинаковые = песочные часы, прямоугольник, яблоко;

больше бёдра = груша;

больше плечи = треугольник.

2. Оценить округлость или прямоту бедра

Визуально оцениваем внешнюю линию бедра от талии до колена.

округлое = песочные часы, груша;

прямое = прямоугольник, треугольник, яблоко.

3. Разница в размерах верха и низа

Одинаковый ли у вас размер блузки и джинсов?

верх больше = треугольник;

низ больше = груша;

нет разницы = песочные часы, прямоугольник, яблоко.

4. Определить особенности фигуры, которые нуждаются в коррекции (если такие есть), например: очень большая/маленькая грудь, не очень ровные ноги, очень низкий / высокий рост и прочее.

После проведения замеров считаем, значков какого типа фигуры у вас получилось больше всего — это и есть ваш тип фигуры.

Песочные часы