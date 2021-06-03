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Типы фигуры: как определить и что носить — краткий курс

Женская фигура. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский блогер Маргарита Маслова предлагает пробежаться по основным типам фигуры и запомнить рекомендации по стилю для каждого из них.

Сегодня я хочу поговорить о том, как определить свой тип фигуры и какие рекомендации по подбору одежды для каждого типа существуют. Распространяется множество классификаций типов женских фигур, а также различные онлайн-сервисы, помогающие определить тип по введенным индивидуальным параметрам. Я разберу классическую, привычную многим и наиболее понятную классификацию, состоящую из пяти типов: песочные часы, прямоугольник, груша, треугольник и яблоко.

В описании каждого типа женской фигуры я обозначу характерные черты, области, склонные к полноте, определю задачи по коррекции и дам рекомендации для обладательниц данного типа.

Для того чтобы определить свой тип фигуры, существует следующий алгоритм действий:

1. сравнить ширину плеч и бёдер

Производим измерения со спины, с середины левого плеча до середины правого и с боковой стороны бедра до противоположной.

Сравниваем две полученные цифры:

одинаковые = песочные часы, прямоугольник, яблоко;

больше бёдра = груша;

больше плечи = треугольник.

2. Оценить округлость или прямоту бедра

Визуально оцениваем внешнюю линию бедра от талии до колена.

округлое = песочные часы, груша;

прямое = прямоугольник, треугольник, яблоко.

3. Разница в размерах верха и низа

Одинаковый ли у вас размер блузки и джинсов?

верх больше = треугольник;

низ больше = груша;

нет разницы = песочные часы, прямоугольник, яблоко.

4. Определить особенности фигуры, которые нуждаются в коррекции (если такие есть), например: очень большая/маленькая грудь, не очень ровные ноги, очень низкий / высокий рост и прочее.

После проведения замеров считаем, значков какого типа фигуры у вас получилось больше всего — это и есть ваш тип фигуры.

Песочные часы

Shutterstock

Пышный бюст, полные бёдра, узкая талия. Первые два пункта не нужно принимать буквально, здесь, скорее, имеется в виду ярко выраженный контраст в объёмах бёдер, груди и линии талии, которая у «песочных часов» всегда тонкая. Необязательно иметь пышную грудь четвёртого размера, чтобы быть «песочными часами».

Полнеет: с сохранением выраженной линии талии; икры и щиколотки остаются стройными.

Задача: «Песочные часы» считается идеалом женской фигуры и в большинстве случаев не нуждается в коррекции. Основная задача — не испортить природную красоту изгибов мешковатой одеждой, так как попытка скрыть женственные формы может привести к нежелательному эффекту и сделать фигуру более полной. Однако подчёркивать женственность форм нужно очень аккуратно, чтобы образ не превратился в нечто в стиле Ким Кардашьян.

Худые «песочные часы» легко могут носить одежду, рекомендованную для «прямоугольника» (полуприлегающего силуэта, но не мешковатую).

 
 
Хорошо работают: струящиеся ткани, акцент на талии.

Противопоказаны: плотные и жесткие ткани, резкие линии, вульгарность.

Груша

Shutterstock

Полные бёдра при небольшом «верхе», ярко обозначенная талия, небольшая грудь, тонкие руки, массивные щиколотки.

Полнеет: в нижней части тела (бёдра, ноги).

Задача: привести «грушу» к «песочным часам» (сделать верхнюю часть тела более объёмной, а нижнюю сузить).

Хорошо работают:

— акцент в верхней части: светлые цвета, принты, яркие детали;

— приталенный силуэт;

— плавные линии кроя и мягкие ткани;

— подплечники, акценты на плечах;

— объёмные шарфы, актуальные в этом сезоне меховые воротники, шляпы, крупные аксессуары;

— толстый каблук.

Противопоказаны:

— акцент на нижней части тела;

— горизонтальные линии в области бёдер, например, брюки/джинсы с заниженной талией;

— светлый низ;

— прямой силуэт, А-силуэт;

— укороченные брюки;

— обувь с ремешком на щиколотке и тонкие шпильки (подчеркнет массивность).

Прямоугольник

Shutterstock

 
Объёмы талии, бёдер и груди примерно равны. Нечёткая линия талиb, стройные, часто длинные ноги.

Полнеет: равномерно или в верхней части тела.

Задача: фигура «прямоугольник» считается модельной и самой универсальной. По большому счёту, обладательницы «прямоугольной» фигуры могут носить всё что угодно, нужно лишь быть аккуратной с элементами романтического стиля, силуэт New Look - совсем не история «прямоугольников».

Хорошо работают:

— декольте;
 

— плотные, жесткие ткани;

— спортивный крой;

— деловой стиль;

— обувь на плоском ходу (но и каблуки, естественно, не исключаются).

Противопоказаны:

— акцент на талии (у «прямоугольника» линия талии слабо выражена, если делать на ней акцент, отсутствие талии лишь подчеркнется! Не нужно подчёркивать то, что не является достоинством).

— романтический стиль (рюши, воланы, летящие платья и так далее).

Треугольник

Shutterstock

Широкие плечи, узкая талия, стройные ноги, плоская попа. «Мужская» фигура.

Полнеет: в плечах, руках и щеках.

Задача: привести фигуру к «прямоугольнику» — сделать плечи уже. Ни в коем случае не пытаться скорректировать до песочных часов (не расширять низ).

Хорошо работают:

— акцент на бедра (светлый низ, принт);
 

— полуприлегающий силуэт;

— спортивный стиль;

— жесткие ткани;

— вещи «мужского» кроя (особенно рубашки);

— жилеты;

— V- образный вырез;

— длинные шейные украшения, галстуки («вытянуть» туловище);

— рукав-реглан;

— длинные волосы.

Противопоказаны:

— стрижка каре;

— акцент на верхней части тела;

— шляпы, шарфы, крупные серьги;

— мягкие ткани;

— воланы, кружева, цветочный принт;

— топы и платья с тонкими лямками (иллюзия контраста: маленькое рядом с большим кажется еще меньше и наоборот, а тонкие лямки сделают плечи шире);

— футболки с очень коротким рукавом — лучше выбирать длину «три четверти» или подворачивать длинный рукав.

Яблоко

Shutterstock

Полная талия, покатые плечи, стройные ноги.

Полнеет: талия, живот, руки, шея.

Задача: из мягких линий, присущих типу фигуры «яблоко», сделать более жёсткие, скрыть живот, привести к «прямоугольнику», пишет Cosmo.

Хорошо работают:

— акцент на ногах;

— декольте (но не забываем о том, что подчеркиваем мы только достоинства фигуры!);

— полуприлегающий силуэт для стройного «яблока», А-силуэт для полного;

— силуэт «Баленсиага» (бомберы);

— акцент либо на верхней части тела, либо на нижней;

— V-образный вырез.

Противопоказаны:

— мягкие ткани;

— верх, заправленный в брюки/юбку (подчеркивает полную талию);

— акцент на талии: ремни, контрастные линии, принты, пояс;

— рукава «три четверти»;

— укороченные жакеты и кардиганы (иллюзия горизонтальной линий расширяет);

— завышенная талия в обтягивающих вещах.

Нестандартные ситуации

Существуют, конечно, и случаи, не подходящие под правила из этой теории, например, если девушка с типом фигуры «прямоугольник» хочет выглядеть женственной и романтичной, а одежда спортивного кроя, рекомендованная её типу фигуры, совершенно не нравится ей.

В случае таких расхождений нужно опираться на правила, но вводить желаемые детали, цвета и принты в те зоны, которые не решают коррекцию. Например, прямые брюки, идеально подходящие «прямоугольнику», можно выбрать в пудрово-розовом оттенке или с цветочным принтом, дополнить их белым жилетом, милой сумочкой, нюдовыми лодочками — чем не романтика и нежность? Да и рубашка может быть вполне девичьего цвета и рисунка, главное для прямоугольника — никаких рюшей, оборок и воланов. И по такому принципу можно действовать с любым типом фигуры.

 
 
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