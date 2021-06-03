Типы фигуры: как определить и что носить — краткий курс
Российский блогер Маргарита Маслова предлагает пробежаться по основным типам фигуры и запомнить рекомендации по стилю для каждого из них.
Российский блогер Маргарита Маслова предлагает пробежаться по основным типам фигуры и запомнить рекомендации по стилю для каждого из них.
Сегодня я хочу поговорить о том, как определить свой тип фигуры и какие рекомендации по подбору одежды для каждого типа существуют. Распространяется множество классификаций типов женских фигур, а также различные онлайн-сервисы, помогающие определить тип по введенным индивидуальным параметрам. Я разберу классическую, привычную многим и наиболее понятную классификацию, состоящую из пяти типов: песочные часы, прямоугольник, груша, треугольник и яблоко.
В описании каждого типа женской фигуры я обозначу характерные черты, области, склонные к полноте, определю задачи по коррекции и дам рекомендации для обладательниц данного типа.
Для того чтобы определить свой тип фигуры, существует следующий алгоритм действий:
1. сравнить ширину плеч и бёдер
Производим измерения со спины, с середины левого плеча до середины правого и с боковой стороны бедра до противоположной.
Сравниваем две полученные цифры:
одинаковые = песочные часы, прямоугольник, яблоко;
больше бёдра = груша;
больше плечи = треугольник.
2. Оценить округлость или прямоту бедра
Визуально оцениваем внешнюю линию бедра от талии до колена.
округлое = песочные часы, груша;
прямое = прямоугольник, треугольник, яблоко.
3. Разница в размерах верха и низа
Одинаковый ли у вас размер блузки и джинсов?
верх больше = треугольник;
низ больше = груша;
нет разницы = песочные часы, прямоугольник, яблоко.
4. Определить особенности фигуры, которые нуждаются в коррекции (если такие есть), например: очень большая/маленькая грудь, не очень ровные ноги, очень низкий / высокий рост и прочее.
После проведения замеров считаем, значков какого типа фигуры у вас получилось больше всего — это и есть ваш тип фигуры.
Песочные часы
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Пышный бюст, полные бёдра, узкая талия. Первые два пункта не нужно принимать буквально, здесь, скорее, имеется в виду ярко выраженный контраст в объёмах бёдер, груди и линии талии, которая у «песочных часов» всегда тонкая. Необязательно иметь пышную грудь четвёртого размера, чтобы быть «песочными часами».
Полнеет: с сохранением выраженной линии талии; икры и щиколотки остаются стройными.
Задача: «Песочные часы» считается идеалом женской фигуры и в большинстве случаев не нуждается в коррекции. Основная задача — не испортить природную красоту изгибов мешковатой одеждой, так как попытка скрыть женственные формы может привести к нежелательному эффекту и сделать фигуру более полной. Однако подчёркивать женственность форм нужно очень аккуратно, чтобы образ не превратился в нечто в стиле Ким Кардашьян.
Худые «песочные часы» легко могут носить одежду, рекомендованную для «прямоугольника» (полуприлегающего силуэта, но не мешковатую).
Противопоказаны: плотные и жесткие ткани, резкие линии, вульгарность.
Груша
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Полные бёдра при небольшом «верхе», ярко обозначенная талия, небольшая грудь, тонкие руки, массивные щиколотки.
Задача: привести «грушу» к «песочным часам» (сделать верхнюю часть тела более объёмной, а нижнюю сузить).
Хорошо работают:
— приталенный силуэт;
— плавные линии кроя и мягкие ткани;
— подплечники, акценты на плечах;
— объёмные шарфы, актуальные в этом сезоне меховые воротники, шляпы, крупные аксессуары;
— толстый каблук.
Противопоказаны:
— акцент на нижней части тела;
— горизонтальные линии в области бёдер, например, брюки/джинсы с заниженной талией;
— светлый низ;
— прямой силуэт, А-силуэт;
— укороченные брюки;
— обувь с ремешком на щиколотке и тонкие шпильки (подчеркнет массивность).
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Полнеет: равномерно или в верхней части тела.
Задача: фигура «прямоугольник» считается модельной и самой универсальной. По большому счёту, обладательницы «прямоугольной» фигуры могут носить всё что угодно, нужно лишь быть аккуратной с элементами романтического стиля, силуэт New Look - совсем не история «прямоугольников».
Хорошо работают:
— плотные, жесткие ткани;
— спортивный крой;
— деловой стиль;
— обувь на плоском ходу (но и каблуки, естественно, не исключаются).
Противопоказаны:
— акцент на талии (у «прямоугольника» линия талии слабо выражена, если делать на ней акцент, отсутствие талии лишь подчеркнется! Не нужно подчёркивать то, что не является достоинством).
— романтический стиль (рюши, воланы, летящие платья и так далее).
Треугольник
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Широкие плечи, узкая талия, стройные ноги, плоская попа. «Мужская» фигура.
Задача: привести фигуру к «прямоугольнику» — сделать плечи уже. Ни в коем случае не пытаться скорректировать до песочных часов (не расширять низ).
Хорошо работают:
— полуприлегающий силуэт;
— спортивный стиль;
— жесткие ткани;
— вещи «мужского» кроя (особенно рубашки);
— жилеты;
— V- образный вырез;
— длинные шейные украшения, галстуки («вытянуть» туловище);
— рукав-реглан;
— длинные волосы.
Противопоказаны:
— стрижка каре;
— акцент на верхней части тела;
— шляпы, шарфы, крупные серьги;
— мягкие ткани;
— воланы, кружева, цветочный принт;
— топы и платья с тонкими лямками (иллюзия контраста: маленькое рядом с большим кажется еще меньше и наоборот, а тонкие лямки сделают плечи шире);
— футболки с очень коротким рукавом — лучше выбирать длину «три четверти» или подворачивать длинный рукав.
Яблоко
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Полнеет: талия, живот, руки, шея.
Задача: из мягких линий, присущих типу фигуры «яблоко», сделать более жёсткие, скрыть живот, привести к «прямоугольнику», пишет Cosmo.
Хорошо работают:
— акцент на ногах;
— декольте (но не забываем о том, что подчеркиваем мы только достоинства фигуры!);
— полуприлегающий силуэт для стройного «яблока», А-силуэт для полного;
— силуэт «Баленсиага» (бомберы);
— акцент либо на верхней части тела, либо на нижней;
— V-образный вырез.
Противопоказаны:
— мягкие ткани;
— верх, заправленный в брюки/юбку (подчеркивает полную талию);
— акцент на талии: ремни, контрастные линии, принты, пояс;
— рукава «три четверти»;
— укороченные жакеты и кардиганы (иллюзия горизонтальной линий расширяет);
— завышенная талия в обтягивающих вещах.
Нестандартные ситуации
Существуют, конечно, и случаи, не подходящие под правила из этой теории, например, если девушка с типом фигуры «прямоугольник» хочет выглядеть женственной и романтичной, а одежда спортивного кроя, рекомендованная её типу фигуры, совершенно не нравится ей.
В случае таких расхождений нужно опираться на правила, но вводить желаемые детали, цвета и принты в те зоны, которые не решают коррекцию. Например, прямые брюки, идеально подходящие «прямоугольнику», можно выбрать в пудрово-розовом оттенке или с цветочным принтом, дополнить их белым жилетом, милой сумочкой, нюдовыми лодочками — чем не романтика и нежность? Да и рубашка может быть вполне девичьего цвета и рисунка, главное для прямоугольника — никаких рюшей, оборок и воланов. И по такому принципу можно действовать с любым типом фигуры.