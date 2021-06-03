К каким болезням глаз приводят неправильные солнцезащитные очки?

Использование очков без солнцезащитных фильтров крайне опасно для здоровья глаз. Тем, кто предпочитает качественной летней оптике пластиковые и исключительно декоративные аналоги, могут грозить серьезные проблемы со зрением, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор, а также главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова.

Многие забывают, что солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар, а в первую очередь средство спасения органов зрения от губительного действия ультрафиолетовых лучей. Затемненные линзы без специальных фильтров делают глаз еще более уязвимым — пребывая в состоянии комфорта, не щурясь на солнце, он остается полностью открытым и беспомощным, пока УФ-лучи беспощадно атакуют.

«Создается ложное впечатление что темные очки должны обязательно защищать наш глаз от солнечного света. Однако это совсем не так, потому что светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — это две разные характеристики очковой линзы. Стеклянная линза на 100% защищает наши глаза от ультрафиолетовых лучей, а пластиковая линза не содержит таких векторов и поэтому должна иметь определенное покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра», — поясняет врач.

Если покрытие, о котором говорит доктор, на линзах ваших очков нет, вредоносные УФ-лучи могут разрушить роговицу — наружную оболочку глаза. При этом возникает заболевание, которое сопровождается появлением плотной мутной пленки на глазу — птеригиум.

«Это довольно серьезная и неприятная ситуация. И в самых легких формах заболевание может сопровождаться длительным и стойким синдромом сухого глаза, трудно подающимся лечению. Если ультрафиолетовое излучение попадает внутрь глаза, то может повредиться хрусталик — это наша внутриглазная линза, и в ней возникают помутнения. Помутнение называют катарактой — снижаются острота и качество зрения», — отмечает эксперт.

Татьяна Шилова настоятельно рекомендует в солнечные дни наслаждаться теплом и светом без рисков для здоровья. Чтобы наши глаза видели долго, были хорошо защищены от губительного действия окружающей среды, линзы очков обязательно должны содержать ультрафиолетовый фильтр.