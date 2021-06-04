Не верьте всему, что слышите: 12 мифов о менопаузе
Попытаемся их развеять, пишет wday.ru.
Менопаузу не принято ассоциировать с приятными переменами: женщины вряд ли назовут этот период долгожданным. Приливы жара, смены настроения, скачки физического влечения… Какие здесь могут быть плюсы? Да, перестройки в организме — это всегда непросто, но не спешите демонизировать климакс. Жуткие картинки, которые мы представляем, могут оказаться лишь распространенными мифами. Попытаемся развеять часть из них.
После менопаузы про секс придется забыть
Ни в коем случае!
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Правда, понадобится немного смазки. Когда уровень эстрогена падает, ухудшается приток крови к влагалищу, из-за этого возникает сухость. Помните, что современная медицина позволяет решить любые проблемы, и даже не думайте ставить на себе крест — многие отмечают, что после климакса секс становится даже лучше.
Менопауза наступает в 50 лет
Да, средний возраст наступления менопаузы — 51 год, но не стоит воспринимать его как дедлайн или обязательное правило. Эксперты утверждают, что время наступления климакса сильно зависит от генетики. Перестройка в организме вашей мамы, сестры и бабушки началась в 45? Велика вероятность, что у вас будет так же. Если вы курите или страдаете от хронических или аутоиммунных заболеваний, шансы на наступление ранней менопаузы возрастают.
Вы гарантированно наберете лишние килограммы
Женщины действительно поправляются во время климакса: гормональные сдвиги замедляют обмен веществ. Но не обвиняйте во всем гормоны — недостаток физический активности и нарушение режима сна также негативно сказываются на фигуре. Если вы будете регулярно заниматься спортом, правильно питаться и отдыхать, вам не придется покупать одежду на несколько размеров больше.
Соевые продукты — натуральная гормональная терапия
Любителей бобов эдамаме, тофу и мисо греет мысль о том, что соя спасет от дискомфорта во время климакса. Продукты с повышенным содержанием сои станут полезным дополнением к рациону, но хорошим лекарством их точно не назовешь: ученые так и не доказали, что употребление сои помогает облегчить симптомы менопаузы. Но эффект плацебо, конечно, никто не отменял.
Вы обречены на остеопороз
Остеопороз — заболевание, связанное с потерей кальция в костях. Но не думайте, что после менопаузы все женщины неизбежно становятся хрупкими, как крылья бабочки. Чем выше плотность костной ткани в начале менопаузы, тем меньше вероятность развития остеопороза. Употребляйте продукты с высоким содержанием кальция, занимайтесь упражнениями для укрепления костей или попросите врача прописать курс витаминов — ваше здоровье в ваших руках.
Менопазуа = потеря памяти
Часто забываете имена или постоянно теряете ключи от квартиры? И снова не стоит обвинять климакс во всех грехах. Средний возраст наступления менопаузы — 51 год, поэтому ухудшение памяти может оказаться лишь симптомом старения. А с ним сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Существует целый ряд причин, по которым снижаются когнитивные функции: депрессия, тревога, побочные эффекты лекарств и плохое питание также влияют на ваше состояние.
Месячные исчезнут в один день
Думаете, что вы просто проснетесь и поймете, что месячные навсегда ушли из вашей жизни? Это распространенное заблуждение. Угасание менструальной функции происходит постепенно, меняется и сама менструация: она может переноситься легче или тяжелее, стать короче или длиннее, обильнее или скуднее. Только у 10% женщин месячные прекращаются полностью и без изменений.
Приливы — ваш главный враг
Некоторые уверены, что приливы — самый неприятный и распространенный симптом менопаузы. Но будьте готовы иметь дело не только с жаром: ночная потливость, проблемы со сном, головные боли, вздутие живота и перепады настроения также могут появиться в вашей жизни. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если симптомы серьезно начнут влиять на вашу повседневную жизнь.
Менопаузу нужно лечить
Менопауза — это совершенно нормальный процесс, а не болезнь. Терапия помогает облегчить симптомы и проконтролировать течение хронических заболеваний, которые могут их усугубить. Некоторые женщины вообще не нуждаются в помощи докторов в этот период.
Вы не можете забеременеть
В процессе менопаузы забеременеть не могут только женщины, которые предохраняются. Яйцеклетки продолжают формироваться до момента наступления окончательного климакса, хоть и не слишком активно. Если вы не планируете завести ребенка, не спешите расслабляться.
Вам обязательно придется страдать от симптомов
К счастью, это тоже миф. Есть множество способов уменьшить дискомфорт и улучшить самочувствие во время менопаузы. Однако универсального рецепта не существует. Подходящий вариант здесь каждый выбирает для себя сам (но лучше вместе с врачом): одни предпочитают заниматься йогой и сидеть на диетах, другие проходят заместительную гормональную терапию.
Замещение гормонов крайне опасно
Временное применение заместительных гормонов в небольших дозах не причинит никакого вреда и избавит вас от неприятных симптомов. Более того, заместительная гормональная терапия снижает риски развития сердечных заболеваний. Но есть нюанс: некоторым женщинам замещение гормонов противопоказано по состоянию здоровья. Обязательно обсудите все возможные риски со специалистом.
Мнение эксперта
Как пережить климакс?
Рассказывает наш эксперт — врач-гинеколог, блогер Елена Ордиянц.
Самый частый миф о климаксе, с которым сталкиваются женщины — это идея, что в 50 лет жизнь заканчивается и с этим нужно смириться. На самом деле с симптомами менопаузы эффективно борется гормональная терапия.
Вопреки стереотипам, от приема гормонов при менопаузе женщины не толстеют, не становятся «некрасивыми» и не заболевают онкологией. Напротив, гормоны могут существенно улучшить качество жизни. Прием препаратов справляется с такими симптомами как потливость, приливы, депрессия.
Чтобы подготовиться к менопаузе, нужно отслеживать изменения цикла. Если он стал более коротким, изменился характер выделений — обратитесь к гинекологу. Это могут быть симптомы климакса.
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