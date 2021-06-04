Не верьте всему, что слышите: 12 мифов о менопаузе

Менопаузу не принято ассоциировать с приятными переменами: женщины вряд ли назовут этот период долгожданным. Приливы жара, смены настроения, скачки физического влечения… Какие здесь могут быть плюсы? Да, перестройки в организме — это всегда непросто, но не спешите демонизировать климакс. Жуткие картинки, которые мы представляем, могут оказаться лишь распространенными мифами. Попытаемся развеять часть из них.

После менопаузы про секс придется забыть

Ни в коем случае!

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Правда, понадобится немного смазки. Когда уровень эстрогена падает, ухудшается приток крови к влагалищу, из-за этого возникает сухость. Помните, что современная медицина позволяет решить любые проблемы, и даже не думайте ставить на себе крест — многие отмечают, что после климакса секс становится даже лучше.

Менопауза наступает в 50 лет

Да, средний возраст наступления менопаузы — 51 год, но не стоит воспринимать его как дедлайн или обязательное правило. Эксперты утверждают, что время наступления климакса сильно зависит от генетики. Перестройка в организме вашей мамы, сестры и бабушки началась в 45? Велика вероятность, что у вас будет так же. Если вы курите или страдаете от хронических или аутоиммунных заболеваний, шансы на наступление ранней менопаузы возрастают.

Вы гарантированно наберете лишние килограммы

Женщины действительно поправляются во время климакса: гормональные сдвиги замедляют обмен веществ. Но не обвиняйте во всем гормоны — недостаток физический активности и нарушение режима сна также негативно сказываются на фигуре. Если вы будете регулярно заниматься спортом, правильно питаться и отдыхать, вам не придется покупать одежду на несколько размеров больше.

Соевые продукты — натуральная гормональная терапия

Любителей бобов эдамаме, тофу и мисо греет мысль о том, что соя спасет от дискомфорта во время климакса. Продукты с повышенным содержанием сои станут полезным дополнением к рациону, но хорошим лекарством их точно не назовешь: ученые так и не доказали, что употребление сои помогает облегчить симптомы менопаузы. Но эффект плацебо, конечно, никто не отменял.

Вы обречены на остеопороз

Остеопороз — заболевание, связанное с потерей кальция в костях. Но не думайте, что после менопаузы все женщины неизбежно становятся хрупкими, как крылья бабочки. Чем выше плотность костной ткани в начале менопаузы, тем меньше вероятность развития остеопороза. Употребляйте продукты с высоким содержанием кальция, занимайтесь упражнениями для укрепления костей или попросите врача прописать курс витаминов — ваше здоровье в ваших руках.

Менопазуа = потеря памяти