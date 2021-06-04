Женский гороскоп на неделю: кому звезды сулят самые счастливые дни, а кому придется пережить настоящую бурю

Важным событием будет солнечное затмение, которое пройдет 10 июня, и к нему всем женщинам стоит подготовиться заранее, узнав о том, что можно, а что нельзя делать для того, чтобы не навлечь на себя неприятностей.
У дам-Овнов на этой неделе будет множество поводов для беспокойства, и чтобы необоснованная тревога не стала причиной проблем, астрологи рекомендуют начать упражнения по достижению внутреннего равновесия. Огненным Овнам важно сохранять спокойствие, чтобы не упустить перспективные возможности и не наделать ошибок, принимая поспешные решения. После 10 числа, когда завершится коридор затмений, Овнам будет спокойнее.
Тельцам астрологи рекомендуют начать занятия по восстановлению женской энергии. Это поможет не сомневаться в своих силах и принимать верные решения. Дамам этого знака предстоит пережить небольшую бурю, которая завершится после 10 июня, однако астрологи рекомендуют оставаться начеку. Покупки, спонтанные поездки и внезапная смена планов могут повлечь за собой новый виток проблем.
У женщин-Близнецов на этой неделе могут возникнут заминки в работе и небольшое напряжение в общении с деловыми партнерами. Астрологи рекомендуют дамам этого знака начать неделю с запланированных дел и отказаться от спонтанности. Резкая смена планов не пойдет на пользу, а необдуманные покупки могут сыграть злую шутку с финансовым положением.
У дам-Раков на этой неделе получится обрести уверенность в себе и благодаря прекрасному расположению духа с легкостью справляться с любыми неурядицами. Астрологи рекомендуют представителницам этого знака направить энергию в русло решения старых вопросов, поиска новых интересных знакомств и завершения текущих дел. Новые планы пока лучше отложить, чтобы не столкнуться с неприятностями.
Львицам астрологи рекомендуют не противиться переменам, которые уже готовы ворваться в их жизнь. На этой неделе дамам этого знака важно научиться определять людей с дурными намерениями, чтобы отказаться от их предложений в пользу действительно интересных перспектив. Внимание к интуиции и отсутствие спешки помогут привлечь в жизнь позитивные события.
У Дев на этой неделе возрастает вероятность столкновения с людьми, способными навредить их делам и настроению. Астрологи рекомендуют отказаться от разглашения своих планов и доверия незнакомцам, чтобы исключить неприятности. Удача будет на стороне тех представительниц знака, кто не только умеет распознавать опасность, но и откажется от доверия слухам и непроверенной информации.
Дамам-Весам астрологи рекомендуют посвятить эту неделю повышению образования. Это время подходит как для возобновления обучения, так и для переквалификации или получения новых знаний в своей отрасли. Успех не заставит себя ждать, если не сомневаться в своих силах и не откладывать важные решения на неопределенный срок. Уместной будет и помощь со стороны мудрых наставников, и представительницам этого знака не стоит отказываться от поддержки.