Женский гороскоп на неделю: кому звезды сулят самые счастливые дни, а кому придется пережить настоящую бурю

Важным событием будет солнечное затмение, которое пройдет 10 июня, и к нему всем женщинам стоит подготовиться заранее, узнав о том, что можно, а что нельзя делать для того, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Женщина-Овен

У дам-Овнов на этой неделе будет множество поводов для беспокойства, и чтобы необоснованная тревога не стала причиной проблем, астрологи рекомендуют начать упражнения по достижению внутреннего равновесия. Огненным Овнам важно сохранять спокойствие, чтобы не упустить перспективные возможности и не наделать ошибок, принимая поспешные решения. После 10 числа, когда завершится коридор затмений, Овнам будет спокойнее.

Женщина-Телец

Тельцам астрологи рекомендуют начать занятия по восстановлению женской энергии. Это поможет не сомневаться в своих силах и принимать верные решения. Дамам этого знака предстоит пережить небольшую бурю, которая завершится после 10 июня, однако астрологи рекомендуют оставаться начеку. Покупки, спонтанные поездки и внезапная смена планов могут повлечь за собой новый виток проблем.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов на этой неделе могут возникнут заминки в работе и небольшое напряжение в общении с деловыми партнерами. Астрологи рекомендуют дамам этого знака начать неделю с запланированных дел и отказаться от спонтанности. Резкая смена планов не пойдет на пользу, а необдуманные покупки могут сыграть злую шутку с финансовым положением.

Женщина-Рак

У дам-Раков на этой неделе получится обрести уверенность в себе и благодаря прекрасному расположению духа с легкостью справляться с любыми неурядицами. Астрологи рекомендуют представителницам этого знака направить энергию в русло решения старых вопросов, поиска новых интересных знакомств и завершения текущих дел. Новые планы пока лучше отложить, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют не противиться переменам, которые уже готовы ворваться в их жизнь. На этой неделе дамам этого знака важно научиться определять людей с дурными намерениями, чтобы отказаться от их предложений в пользу действительно интересных перспектив. Внимание к интуиции и отсутствие спешки помогут привлечь в жизнь позитивные события.

Женщина-Дева

У Дев на этой неделе возрастает вероятность столкновения с людьми, способными навредить их делам и настроению. Астрологи рекомендуют отказаться от разглашения своих планов и доверия незнакомцам, чтобы исключить неприятности. Удача будет на стороне тех представительниц знака, кто не только умеет распознавать опасность, но и откажется от доверия слухам и непроверенной информации.

Женщина-Весы