Не всё сладкое вредно! Изучаем вкусности и вредности для вашего ребенка
Разрешить нельзя запретить: жир, соль и сахар в детском питании
Разрешить нельзя запретить: жир, соль и сахар в детском питании
Современные родители живут в мире, где категории «полезного» и «вредного» неоднозначны и текучи, а от переизбытка информации кругом идет голова. «Можно ли давать детям мед? А сок? А если свежевыжатый? Что, лучше фрукт? Ну чипсы уж точно нельзя! А если это будут домашние чипсы? Да, но там же соль! Выберем морковку, она точно всем хороша».
Но, что неудивительно, насильное запихивание полезной пищи в нехочух работает не слишком хорошо. И запреты на «вредности» не работают тоже: приобретая сладостный ореол «запретного плода», соль, сахар и жир влекут маленьких бунтарей еще сильнее.
Врачи и психологи уверены, что ни детям, ни взрослым не стоит делать из еды священную корову. В каждом кусочке можно найти свою долю удовольствия, и маленькие «криминальные» перекусы не навредят, даже если будут сладкими или жирными. Вот на чем сходятся последние исследования американских ученых.
Здоровое питание ведет к здоровью сердца
Жир является отличным источником энергии, которая нужна детям для роста, обучения и активных игр. Поэтому не стоит особенно сурово ограничивать его в питании ребенка.
Чрезмерное потребление жиров опасно
Тем не менее, излишнее потребление жиров (особенно транс-жиров) может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и привести к ССЗ во взрослой жизни маленького любителя вредностей. Транс-жиры обычно остаются твердыми при комнатной температуре, а найти их можно в жирных видах мяса (говядина, свинина, ветчина, баранина) и большинстве молочных продуктов (молоко, сыры и мороженое). После двух лет детям все-таки лучше предлагать менее жирную пищу.
Для здоровья детей старше двух лет рекомендуются следующие продукты
Основные правила употребления жиров
Немного математики: в среднем, на жир должны приходиться 30% от всех калорий, получаемых вашим ребенком за день. И только одна треть от «жирной» доли может быть из насыщенных жиров. Остальные должны быть ненасыщенными (поли или моно), тех, которые при комнатной температуре остаются жидкими. Обычно это растительные масла — кукурузное, подсолнечное и оливковое. Запутались? Неудивительно, информации о жирах, их вреде и пользе — огромное количество.
Резюмируем: если жир получен из продуктов животного происхождения, он насыщенный. С растительными продуктами дело обстоит по-разному, поэтому для здоровья всей семьи проще снизить потребление жирных продуктов всех видов.
Соль, безусловно, делает еду вкуснее (чем и пользуются фаст-фуды). Но исследования говорят выраженной связи между излишним потреблением соли и повышенным давлением. От гипертонии страдают не меньше 25% взрослых, что нередко приводит к инсультам и сердечным приступам.
Спрячьте солонку
Любовь к соленому рождается за обеденным столом и растет вместе с ребенком. По возможности, добавляйте в детскую еду меньше соли, заменяя потерю вкуса специями, травами или лимонным соком. Также стоит убрать солонку с обеденного стола, или установить семейный лимит на ее использование (звучит странно, зато работает).
Проверяйте покупки
Производители в погоне за вкусом добавляют в свои продукты довольно много соли, особенно это относится к снекам. Соль будет указана в составе, но количество узнать сложнее — в России производитель не обязан давать такую информацию на этикетке. Возможно, придется изучить вопрос самостоятельно и составить шпаргалку для ваших обычных покупок. Вот главные подозреваемые:
Сахар: больше, чем сладость
Источников сладкого вкуса довольно много: от простых сахаров, таких как фруктоза и глюкоза, до более сложных — столовый белый сахар, патока и мед, кокосовый или финиковый сахара, фруктозный сироп. Но сахар — это не только вкус, его используют также для консервирования, создания текстуры или придания продукту определенного цвета.
Сахар = энергия
Сахар в еде, натуральный или добавленный, увеличивает калорийность, а это топливо для повседневных дел. Если предоставить детям выбор, большинство из них потянется к сладкой вкусняшке вместо завтрака, обеда и ужина. Это обусловлено тысячелетиями нашей эволюции: люди стремятся к сладкому как к быстрому простому источнику энергии.
Слишком много сахара? Значит, слишком много и калорий
Не стоит забывать, что со «сладкими» калориями легко переборщить, что, в свою очередь, может привести к набору веса у ребенка (особенно если догонялкам тот предпочитает планшет). И даже если малыш активно играет весь день, нужно помнить о «кариозных монстрах», так и ждущих, чтобы навредить молочным или коренным детским зубам.