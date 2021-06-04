Не всё сладкое вредно! Изучаем вкусности и вредности для вашего ребенка

Жир является отличным источником энергии, которая нужна детям для роста, обучения и активных игр. Поэтому не стоит особенно сурово ограничивать его в питании ребенка.

Тем не менее, излишнее потребление жиров (особенно транс-жиров) может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и привести к ССЗ во взрослой жизни маленького любителя вредностей. Транс-жиры обычно остаются твердыми при комнатной температуре, а найти их можно в жирных видах мяса (говядина, свинина, ветчина, баранина) и большинстве молочных продуктов (молоко, сыры и мороженое). После двух лет детям все-таки лучше предлагать менее жирную пищу.

Для здоровья детей старше двух лет рекомендуются следующие продукты