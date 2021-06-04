Почему надо писать до и после секса

Но не стоит забывать, секс — это биологический процесс, который несет за собой медицинские риски. Чтобы интимная жизнь приносила удовольствие, а не противные последствия вроде внеочередного визита к врачу, важно соблюдать гигиену секса.

Об азах гигиены секса сегодня расскажет эксперт, гинеколог-эндокринолог Людмила Угрюмова.

Писать до и после секса — важный ритуал. Но его сложно сделать обязательным. Ведь у каждого свой график и свои ощущения — сложно заставить себя ходить в туалет по команде.

Мочеиспускание до секса не столько обязательно, сколько создает комфорт в процессе.

Потому что фрикции будут делать физически неприятно женщине, если ее мочевой пузырь наполнен. Поэтому, чтобы получить 100% удовольствия, а также избежать боли и ощущения бульканья в животе, нужно опорожнить мочевой пузырь перед половым актом.

Если же половой акт был так внезапен, что не удалось опорожнить мочевой пузырь, ничего страшного. В туалет можно сходить после секса.

А вот мочеиспускание после интимной близости — это важный ритуал для тех женщин, которые имеют циститы и хотели бы избежать риска возникновение осложнений. При половом контакте бактерии из влагалища часто попадают в мочеиспускательный канал. А когда мы идем «по-маленькому», то смываем эти бактерии и препятствуем развитию инфекции.

Цистит — неприятная болезнь, которая препятствует нормальной сексуальной жизни.

Регулярное мочеиспускание после секса — профилактика этого недуга.

А если вам попался малознакомый партнер, и с ним случился незащищенный секс, сходить в туалет тоже полезно. Потому что, если во влагалище осталась сперма, она может попасть в уретру. Лучше смыть жидкость мочеиспусканием, чтобы минимизировать риски заражения инфекциями.



