Почему надо писать до и после секса
В нашем обществе к сексу относятся крайне романтично. Казалось бы, как возвышенный акт любви может быть связан с такой приземленной нуждой, как потребность сходить в туалет, пишет Wday.
В нашем обществе к сексу относятся крайне романтично. Казалось бы, как возвышенный акт любви может быть связан с такой приземленной нуждой, как потребность сходить в туалет, пишет Wday.
Но не стоит забывать, секс — это биологический процесс, который несет за собой медицинские риски. Чтобы интимная жизнь приносила удовольствие, а не противные последствия вроде внеочередного визита к врачу, важно соблюдать гигиену секса.
Об азах гигиены секса сегодня расскажет эксперт, гинеколог-эндокринолог Людмила Угрюмова.
Писать до и после секса — важный ритуал. Но его сложно сделать обязательным. Ведь у каждого свой график и свои ощущения — сложно заставить себя ходить в туалет по команде.
Потому что фрикции будут делать физически неприятно женщине, если ее мочевой пузырь наполнен. Поэтому, чтобы получить 100% удовольствия, а также избежать боли и ощущения бульканья в животе, нужно опорожнить мочевой пузырь перед половым актом.
Если же половой акт был так внезапен, что не удалось опорожнить мочевой пузырь, ничего страшного. В туалет можно сходить после секса.
А вот мочеиспускание после интимной близости — это важный ритуал для тех женщин, которые имеют циститы и хотели бы избежать риска возникновение осложнений. При половом контакте бактерии из влагалища часто попадают в мочеиспускательный канал. А когда мы идем «по-маленькому», то смываем эти бактерии и препятствуем развитию инфекции.
Регулярное мочеиспускание после секса — профилактика этого недуга.
А если вам попался малознакомый партнер, и с ним случился незащищенный секс, сходить в туалет тоже полезно. Потому что, если во влагалище осталась сперма, она может попасть в уретру. Лучше смыть жидкость мочеиспусканием, чтобы минимизировать риски заражения инфекциями.