Пигментация кожи: причины и способы лечения

Что такое пигментация?

Гиперпигментация — это состояние кожи, при котором некоторые участки темнее остальных. Темные пятна на лице, шее и вокруг рта образуются из-за отложений дополнительного пигмента, продуцирующего меланин.

Когда клетки, вырабатывающие пигмент (меланоциты), повреждаются, они производят больше меланина. Его скопления на определенных участках кожи приводят к появлению темных пятен или гиперпигментации. Это может произойти с каждым и не зависит от типа кожи либо возраста.

Причины пигментации

Воздействие солнца;

Воспаление кожи;

Угревая сыпь;

Гормональные изменения;

Использование оральных контрацептивов;

Беременность;

Некоторые лекарства, повышающие чувствительность к солнечному свету (включая некоторые противоопухолевые препараты);

Травма или повреждение кожи;

Укусы жуков.

Лечение пигментации: косметика и уходовые средства

Кремы для местного применения являются первой линией лечения гиперпигментации. Последовательно используй кремы или сыворотки и ожидай видимые результаты только через несколько недель или месяцев использования. Ищи в составе такие ингредиенты:

Гидрохинон

Гидрохинон - это осветляющий агент, который действует за счет уменьшения количества меланина в коже.

Азелаиновая кислота

Прыщи вызывают воспаление и могут приводить к пигментации. Азелаиновая кислота борется с обесцвечиванием и представляет собой несмываемый нежный эксфолиант. Это одно из самых безопасных и эффективных средств лечения гиперпигментации.

Койевая кислота

Койевая кислота — это натуральное средство для осветления кожи, полученное из грибка. Он подавляет выработку тирозина, аминокислоты, необходимой для синтеза меланина.

Ретиноиды

Это широкий термин, используемый для обозначения производных витамина А. Наиболее распространенными формами ретиноидов являются ретинол и третиноин. Это чудодейственный ингредиент для ухода за кожей, известный своими невероятными преимуществами, такими как омолаживание и осветление кожи.

Витамин С

Или аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, уменьшающий пигментацию, вызванную воздействием солнечных лучей. Он действует, подавляя активность фермента тирозиназы, ответственного за синтез меланина.

Ниацинамид

Это производное витамина B3, которое помогает в лечении гиперпигментации, вызванной воздействием солнечных лучей. Он также помогает в производстве коллагена.

Лечение пигментации: косметические процедуры.

Обычно они выполняются сертифицированным дерматологом в их кабинете и требуют профессионального оборудования. Некоторые из возможных вариантов:

Химический пилинг

Его можно охарактеризовать как контролируемое химическое сжигание кожи. Он использует химические вещества, такие как гликолевая кислота (альфа-гидроксикислота) или молочная кислота, для удаления верхних слоев кожи. Это отшелушивает темные пятна или пигментированную кожу и позволяет освободить свежие клетки.

Лазерная терапия

Если твоя пигментация глубже, рассмотри возможность лазерной шлифовки. Лучи света направляются на кожу для удаления эпидермальных слоев. Но сначала обратись за консультацией к врачу, чтобы понять, подходит ли твоя кожа для этого вида лазерной терапии.

Лечение пигментации: домашние средства

Несмотря на то, что многие люди считают домашние средства от пигментации эффективными, они не подкреплены научными доказательствами. Тем не менее, ты можешь попробовать:

Алоэ Вера

Активным ингредиентом алоэ вера является алоин, который помогает депигментации кожи. Нанеси чистый гель алоэ вера перед сном и смой на следующее утро. Повторяй, пока не обнаружишь видимые изменения на коже.

Солодка

Экстракт корня солодки содержит активное соединение глабридин, которое оказывает осветляющее действие на кожу.

Зеленый чай

Он содержит полифенолы, которые помогают подавлять активность тирозиназы. Ты также можешь выбрать один из множества продуктов по уходу за кожей, которые содержат зеленый чай.

Советы по предотвращению пигментации

Солнцезащитный крем — это профилактика номер один от пигментации. Выбери солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не меньше 30 и нанеси его за 20 минут до выхода на улицу.

Находясь на улице, надевай головные уборы, солнечные очки и закрытую одежду, чтобы защитить кожу от резких лучей.

Обрати внимание на свой распорядок ухода за кожей. Используй мягкое отшелушивающее очищающее средство, содержащее салициловую кислоту.

Используй хороший увлажняющий крем для питания и предотвращения дальнейшего развития прыщей.



