Таллиннка Анита Смирнова рассказала, как смогла стать звездой кино в Китае и добиться ошеломительного успеха

И когда я решила заниматься только съемками в кино, мне пришлось переехать в Пекин, потому что там киностудии. Я ходила по кастингам, мозолила глаза, делала все, чтобы мое имя запомнилось. Я постоянно знакомилась с новыми людьми, посещала множество мастер-классов. Наверное, не обивала пороги киностудий, но постоянно работала.

Анита Смирнова ФОТО: личный архив

- Как ты избавлялась от акцента?

- Скромность – сестра таланта, но акцента у меня нет. Это китайцы говорят. Они не подозревают, что я иностранка. Когда видят мое лицо, сильно удивляются. Акцент - это индивидуально, у кого-то есть, у кого-то нет.

- Сколько фильмов на твоем счету?

- Я снялась в более чем 20 проектах, это фильмы и сериалы. Не считая рекламы.

- Ты уехала из Китая, когда началась эпидемия?

- Уехала еще до пандемии, в декабре. Вернулась в Эстонию на Рождество, получилось, что задержалась.

ФОТО: личный архив

- Сколько лет ты уже в Китае?

- Почти десять лет, привыкла ко всему. Мне намного комфортнее там, чем в Европе. К чему не могу привыкнуть – когда люди разговаривают громко. Но это китайская манера, ничего не поделать. К еде я привыкла, мне обязательно хоть раз в неделю надо поесть риса или лапши, без этого мой организм уже не может.

- Что тебя больше всего поразило в тамошней жизни?

- Понравился ритм жизни. В больших городах Азии жизнь буквально кипит, все куда-то бегут, всегда происходит что-то интересное. В большом городе каждый день открываешь для себя что-то новое, каждый день - это приключение. Поразило буквально все. Помню, когда только приехала, мне казалось, что я очутилась на другой планете. Люди, обычаи, запахи, еда - все по-другому. Сейчас же настолько привыкла к Азии, что не замечаю различий. На первых порах поразили правила поведения за столом и в общественных местах.

- Например?

- Чавканье и выплевывание куриных костей на стол считается нормой. Также во многих забегаловках нет вилок, только палочки. Конечно, есть дорогие и приличные китайские рестораны, где такое поведение неприемлемо.

- Как ухаживают молодые китайские мужчины? И как должна им отвечать женщина – есть какие-то свои особенности менталитета?

- Не могу за всех сказать. Я ходила, конечно, с друзьями куда-то. По свиданиям не хожу. Крайне редко. Китайские мужчины вежливые, они пытаются угодить женщине, сводить в хороший ресторан, и они не разделают счет пополам, как часто случается в Европе. Мои подружки китаянки рассказывают (да и сама наблюдаю за парами), что китайцы будут носить за дамами сумки, но что у них там дома творится - я не знаю. У одной подружки бойфренд моет посуду за ней.