Таллиннка Анита Смирнова рассказала, как смогла стать звездой кино в Китае и добиться ошеломляющего успеха

Анита Смирнова родилась и выросла в Эстонии, отлично говорит по-эстонски, но живет и работает в Китае. Ее мать – кореянка, отец – русский. Девушка сделала себе имя в кино, что, согласитесь, поразительно и заслуживает восхищения.
У Аниты восточная внешность. Видимо, зов крови и потянул ее на Восток, в Китай, туда, где она смогла обрести себя, получить профессию и стать успешной актрисой. Отъезд в Поднебесную - это не эмиграция в чужую страну, а эмиграция на другую планету: там все по-другому. Один китайский язык чего стоит! Но Анита с легкостью адаптировалась и к ментальности, и к необычной для европейца жизни.
Первая серьезная работа Аниты в кино пришлась на 2016 год, когда она снялась в сериале True Color Of Beauty, а сериал Madhouse с ее участием собрал аж 300 миллионов зрителей.
- Как ты оказалась в Китае? Насколько я понимаю, у тебя есть корейские корни.
- Когда мне было 19 лет, я уехала в Китай учить язык. Нашла Фуданьский университет в Шанхае. Просто хотелось экзотики и уехать далеко, познать мир. Там и осталась. Не скажу, что всю жизнь мечтала оказаться в Китае, но впервые я попала в Поднебесную в 17 лет и влюбилась в эту страну навсегда. У меня есть ощущение, что я жила там была когда-то. Учила язык пять раз в неделю. В университете проучилась год, но сказать, что выучила язык за год – неправда. Да, я говорила свободно, но не так, как сейчас. Когда появилась работа и китайские друзья, то изучение языка пошло быстрее. Поначалу, конечно, надо зубрить, прописывать один иероглиф по сто раз.
Скажу прописную истину: чтобы добиться чего-то в жизни, надо прикладывать усилия. Чем больше усилий, тем лучше будет результат. Волшебства здесь никакого нет.
Выскажусь еще по поводу значков. Там есть частички иероглифов, и каждая по отдельности что-то обозначает. Складываешь их вместе, получается слово. Например, «человек» и «дерево» означает «отдыхать». Логично. Надо просто зазубрить многие иероглифы. Сидишь и зубришь. Если честно, то в китайском логики намного больше, чем в западных языках. Я сейчас смотрю на иероглифы и ощущаю комфорт, потому что знаю, что они обозначают.
- Ты пишешь на китайском?
- Сообщения пишу на китайском, и есть два варианта - на телефоне или на компьютере. Либо ты пишешь картинку, либо набираешь латинскими буквами, как звучит фраза. Например, прописываешь слово «мама»: выбираешь иероглиф по значению. Потому что иероглифов «мама» в китайском несколько. Например, «женщина» и «лошадь» – «мама.
- Как ты попала в кино? Тебя сразу взяли или ты обивала пороги киностудий?
- Год я учила язык, потом поступила в Mod’Art International на отделение fashion marketing (маркетинг моды). Во время учебы подрабатывала моделью и актрисой. Через месяц после окончания университета получила свою первую главную роль в многосерийном телевизионном фильме «Международное расследование». Сначала начала сниматься в рекламе, потому что были друзья-продюсеры, они и пригласили в рекламу. Один раз позвали и на кастинг сериала. Я пришла. Мне дали прочитать текст, пообщались, отпустили домой. На следующий день позвонили и сказали: роль твоя, приходи, подписывай контракт.
И когда я решила заниматься только съемками в кино, мне пришлось переехать в Пекин, потому что там киностудии. Я ходила по кастингам, мозолила глаза, делала все, чтобы мое имя запомнилось. Я постоянно знакомилась с новыми людьми, посещала множество мастер-классов. Наверное, не обивала пороги киностудий, но постоянно работала.
- Как ты избавлялась от акцента?
- Скромность – сестра таланта, но акцента у меня нет. Это китайцы говорят. Они не подозревают, что я иностранка. Когда видят мое лицо, сильно удивляются. Акцент - это индивидуально, у кого-то есть, у кого-то нет.
- Сколько фильмов на твоем счету?
- Я снялась в более чем 20 проектах, это фильмы и сериалы. Не считая рекламы.
- Ты уехала из Китая, когда началась эпидемия?
- Уехала еще до пандемии, в декабре. Вернулась в Эстонию на Рождество, получилось, что задержалась.
- Сколько лет ты уже в Китае?
- Почти десять лет, привыкла ко всему. Мне намного комфортнее там, чем в Европе. К чему не могу привыкнуть – когда люди разговаривают громко. Но это китайская манера, ничего не поделать. К еде я привыкла, мне обязательно хоть раз в неделю надо поесть риса или лапши, без этого мой организм уже не может.
- Что тебя больше всего поразило в тамошней жизни?
- Понравился ритм жизни. В больших городах Азии жизнь буквально кипит, все куда-то бегут, всегда происходит что-то интересное. В большом городе каждый день открываешь для себя что-то новое, каждый день - это приключение. Поразило буквально все. Помню, когда только приехала, мне казалось, что я очутилась на другой планете. Люди, обычаи, запахи, еда - все по-другому. Сейчас же настолько привыкла к Азии, что не замечаю различий. На первых порах поразили правила поведения за столом и в общественных местах.
- Например?
- Чавканье и выплевывание куриных костей на стол считается нормой. Также во многих забегаловках нет вилок, только палочки. Конечно, есть дорогие и приличные китайские рестораны, где такое поведение неприемлемо.
- Как ухаживают молодые китайские мужчины? И как должна им отвечать женщина – есть какие-то свои особенности менталитета?
- Не могу за всех сказать. Я ходила, конечно, с друзьями куда-то. По свиданиям не хожу. Крайне редко. Китайские мужчины вежливые, они пытаются угодить женщине, сводить в хороший ресторан, и они не разделают счет пополам, как часто случается в Европе. Мои подружки китаянки рассказывают (да и сама наблюдаю за парами), что китайцы будут носить за дамами сумки, но что у них там дома творится - я не знаю. У одной подружки бойфренд моет посуду за ней.
Женщины ведут себя более инфантильно, чем европейки. Они более милые, няшные, может, капризные, и все это чересчур и по-детски. Мне кажется, что и я так себя веду. Ведь если окружение такое, то и ты начинаешь себя так же вести.
- Какие там цены, например, на недвижимость и на самую необходимую еду?
- В Шанхае меньше чем за 1 000 евро в месяц снять квартиру тяжело. Если ты хочешь купить литр молока хорошего, которое портится и превращается в простоквашу, то платишь 4-5 евро. Рис, соевое молоко стоят очень дешево.
- По какой китайской еде скучаешь в Эстонии?
- Больше всего скучаю по черным, столетним яйцам. Пыталась найти это блюдо в Таллинне, пыталась сама приготовить – нет нужной глины. Это обычное куриное яйцо, которое обмазывают специальной глиной и оставляют тухнуть. Потом вытаскивают, и оно выглядит и на вкус как желе. Обожаю. С ними можно варить вкусную рисовую кашу.
- Чем, кроме кино, ты занималась еще в Китае?
- Кроме кино, успешно занимаюсь благотворительностью. Была членом Stepping Stones Foundation организации – учили детей из неблагополучных семей английскому языку. Школы, в которые ходили эти дети, - деревенские, где не было учителей. Когда дети видели иностранку, говорящую по-китайки, которая еще и английский преподает, они понимали, зачем надо иностранный язык учить. Я видела, что они вдохновлялись моим примером.
В декабре 2019 года я начала печь и продавать эстонские пипаркооки и соленую карамель в баночках на рождественских рынках. И всю прибыль отдавала организации Make a Wish Foundation, которая исполняют желания детей, больных раком.
- Как китайские женщины ухаживают за собой, ты что-то переняла у них?
- Азиатский уход за кожей очень отличается от европейского. Я была в Корее много раз и скажу, что все новшества идут оттуда. Я очищаю кожу дважды: маслом и пенкой для умывания. Серум использую в зависимости от настроения. Днем обязательно использую защитный крем с SPF фильтром 50, никогда не выхожу из дома без этого крема. Это самое важное, чему научили меня азиатки - кожу надо защищать от солнца. Я всегда ношу шляпы или кепки, чтобы защищать от солнца и волосы. На ночь использую маски для лица – тряпичные или увлажняющие. Отдаю предпочтение корейским брендам. Косметикой декоративной пользуюсь мало. Мойминимум – это консилер, карандаш для бровей, тушь и блеск с для губ. Постоянно увлажняю губы. В сумочке всегда есть крем для рук и средство для увлажнения губ. Еще я много пью, потому что для кожи нет ничего хуже, чем дегидратация. Конечно, надо свести к минимуму потребления алкоголя и табака. Это губительно для кожи.
- Ты ощущаешь Китай своей страной?
Мне нравится английское выражение citizen of the world, гражданин мира. Я говорю на пяти языках, общаюсь с людьми из разных стран. Чувствую себя очень комфортно как и Китае, так и в Эстонии.
- Где ты видишь свою дальнейшую жизнь: в Китае или в Эстонии?
- Как говорится, если хочешь рассмешить судьбу – расскажи о ей о своих планах. Сейчас смешно строить планы. Не скажу, что я вообще ничего делаю и сижу сложа руки. Делаю, но пускай мои планы останутся моей тайной. Поговорим через годик.