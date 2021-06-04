Смотрите, как прошла дегустация французских вин и показ мод в M’alina kohvi- ja moetuba

Хозяйка модного кафе M’alina kohvi- ja moetuba Алина Привалова одной из первых отреагировала на снятие ограничений и организовала камерное мероприятие - показ мод и дегустацию французских розовых вин.

Гости погрузились в мир игристых вин и розового вина, узнали все тонкости вкусов и познакомились с историей винных домов Прованса с помощью посла винного дома Château de Saint-Martin Мария Люлль-Гизони.

Все гастрономические закуски были приготовлены Александром Гнутовым, причем слегка подсоленные, чтобы лучше подходили специально к винам Château La Martinette Rosé, а хлеб на закваске, на котором красовался вкуснейший тапинад из черных оливок в трюфельном соке, испекла за несколько часов до подачи Инна Старицина.

В рамках мероприятия прошел и показ мод от итальянского бренда Anna Verdi, который представлен в M’alina kohvi- ja moetuba.

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