Атравматичная чистка лица: какие виды существуют и для какой кожи подходит

У атравматичной чистки существует несколько показаний к применению. К ним относят:
Наличие угрей и черных точек;
Кожа, утрачивающая тургор, свежесть, упругость;
При этом существуют и противопоказания. Например, атравматичную чистку не стоит делать людям с герпесом, острыми воспалениями и повреждениями кожи. Наличие келоидных рубцов и новообразований тоже являются противопоказанием пишет MedikForum.ru.
Виды атравматичных чисток
Представляет собой поверхностный мягкий пилинг. Составы содержат низкое количество кислот, не проникает глубоко в кожу, оставаясь на поверхности. Благодаря этому можно очистить кожные покровы от жира, грязи, убрать огрубевшие клетки и сделать кожу свежее. Для такой атравматичной чистки лица обычно применяют молочную, миндальную кислоты, а для комбинированной и жирной кожи подходит больше салициловая и гликолевая кислоты. Если уже заметны существенные изменения в связи с возрастом, то идеальна пировиноградная. Нередко для атравматичной чистки используют лосьоны, размягчающие маски, увлажняющие кремы. Поверхностный пилинг может привести к легкому покалыванию, однако это свойственно обычно чувствительной коже, не переносящей все используемые средства.
Это тоже вид атравматичной чистки, затрагивающей только эпидермис. Манипуляции косметолог делает ультразвуковой лопаткой. Благодаря этому происходит чистка, прогрев, небольшой массажный эффект, улучшение обменных процессов. После процедуры на лицо наносят маску, чаще всего, восстанавливающую. Какой достигается эффект - кожа становится ровной, свежей, более молодой.
Эту атравматичный вид чистки делают аппаратом. На кожу происходит воздействие смесью кислорода, углекислого газа, жидкости. Напор струи позволяет удалить все лишние частички кожи, жиры и загрязнения. Плюсы этой чистки заключаются в том, что происходит лимфодренажный эффект, продолжительность не больше 15 минут, а дискомфорта не существует. Человек получает чистую, свежую, обновленную кожу. Идеальный результат можно достичь за счет курса процедур с периодичностью раз в неделю.