Атравматичная чистка лица: какие виды существуют и для какой кожи подходит

У атравматичной чистки существует несколько показаний к применению. К ним относят:

Высокую жирность;

Наличие угрей и черных точек;

Кожа, утрачивающая тургор, свежесть, упругость;

Тусклый цвет;

Неровный рельеф;

Небольшая пигментация.

При этом существуют и противопоказания. Например, атравматичную чистку не стоит делать людям с герпесом, острыми воспалениями и повреждениями кожи. Наличие келоидных рубцов и новообразований тоже являются противопоказанием пишет MedikForum.ru.

Виды атравматичных чисток

Химический пилинг

Представляет собой поверхностный мягкий пилинг. Составы содержат низкое количество кислот, не проникает глубоко в кожу, оставаясь на поверхности. Благодаря этому можно очистить кожные покровы от жира, грязи, убрать огрубевшие клетки и сделать кожу свежее. Для такой атравматичной чистки лица обычно применяют молочную, миндальную кислоты, а для комбинированной и жирной кожи подходит больше салициловая и гликолевая кислоты. Если уже заметны существенные изменения в связи с возрастом, то идеальна пировиноградная. Нередко для атравматичной чистки используют лосьоны, размягчающие маски, увлажняющие кремы. Поверхностный пилинг может привести к легкому покалыванию, однако это свойственно обычно чувствительной коже, не переносящей все используемые средства.

Ультразвуковая чистка

Это тоже вид атравматичной чистки, затрагивающей только эпидермис. Манипуляции косметолог делает ультразвуковой лопаткой. Благодаря этому происходит чистка, прогрев, небольшой массажный эффект, улучшение обменных процессов. После процедуры на лицо наносят маску, чаще всего, восстанавливающую. Какой достигается эффект - кожа становится ровной, свежей, более молодой.

Газожидкостный пилинг