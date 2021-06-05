«Жир ушел из мозгов, и голова стала ясной»: как я похудела на 28 кг в 47 лет

«У меня никогда не было весов. Моими весами были вещи: только по тому, как они на мне сидели, я решала, поправилась или похудела. Периодически я покупала себе новую юбку и опять «отслеживала вес». Брюки я не носила никогда. Как-то подруга записалась на фитнес и предложила мне пойти с ней за компанию. Скорее всего, чтобы не считаться самой толстой в зале, она уговорила меня ходить с ней, пишет Lady.mail.ru.

В первый раз в зале страх вперемешку со стыдом был неимоверный. В начале занятий тренер предложил встать на весы – зафиксировать точку отсчета. И когда я увидела цифру, я испытала шок, натуральный ступор. К страху и стыду приобщилось отчаяние. До сотки оставалось меньше семи кг (и это при росте 161 см).

Цифра на весах стала моим триггером. Увидев ее, я поняла, что нужно выбираться из этой зоны комфорта, называемой болотом, и менять свою жизнь. Начинать худеть я решилась прямо на следующий день, не откладывая. Я понимала, что мне не стать стройной за неделю, я подбирала для себя нестрессовую долгосрочную систему питания.

Я выработала для своего похудения идеальную формулу: цель плюс дисциплина – результат. И именно она помогла мне сбросить 28 килограммов без стрессов, без срывов, ни в чем себе не отказывая. В похудении также очень важна поддержка. Для меня поддержкой стала семья. Впоследствии добавилась моя группа единомышленников, с которыми мы худеем. Совместное похудение дает людям стимул и результат. Моей мотивацией стала моя страничка в инстаграм, где я делюсь своими успехами, где, видя свои фото «до», я не хочу возвращаться к прежней жизни.

Похудение принесло в мою жизнь новые эмоции. Жир ушел из мозгов, и голова стала ясной. Я изменилась не только внешне, но и внутренне. Я полюбила себя. Я переоценила свою жизнь, взглянула на вещи и людей по-другому. Я впервые стала думать сначала о себе, в первую очередь – о своем комфорте. Я полюбила себя и перестала пихать в себя всякий «пищевой мусор», я стала ухаживать за своим телом, заниматься спортом. Хочется жить долго, хочется быть здоровой, оставаться молодой. Хочется помогать людям, в конце концов, и делать что-то не только для себя.

Полюби себя, и ты сможешь изменить все в своей жизни. А меняться можно в любое время. И стройнеть можно и после 40 лет, и после 45. Мне самой сейчас 47 лет.