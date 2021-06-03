Положительно тоже: как гормоны стресса влияют на здоровье?

О том, как гормоны стресса влияют на тело и как можно уменьшить вызываемые длительным стрессом последствия, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

«Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, его организм незамедлительно реагирует, усиленно вырабатывая так называемые »гормоны стресса« и тем самым подготавливая тело к ответу на потенциальную угрозу. Активизируются гормоны надпочечников катехоламины - адреналин и норадреналин, или норэпинефрин, - и глюкокортикостероид кортизол. Они позволяют мобилизовать ресурсы организма для реакции на внешний раздражитель, благодаря чему тело адаптируется к стрессовым факторам и успешно преодолевает их влияние. При длительном стрессе тело постоянно работает в режиме защиты, что наносит вред как духовному, так и физическому здоровью человека», - объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Гормоны надпочечников заставляют активно действовать

Выделению гормонов надпочечников катехоламинов способствуют волнение, страх, боль, холод, а также интенсивная физическая нагрузка, пишет RUS.TVNET.lv.

Эти гормоны мобилизуют все функции организма, подстраивая их под общий уровень активности организма и заставляя человека действовать, чтобы добиться поставленных целей.

Норадреналин сужает сосуды и повышает кровяное давление, вызывает возбуждение, тревогу и приводит в полную боевую готовность, что, в свою очередь, стимулирует когнитивные функции. Адреналин повышает уровень глюкозы в крови, способствует использованию глюкозы мышцами, тем самым активизируя их, увеличивает потребление кислорода в клетках, ускоряет сердечную деятельность, увеличивает силу сокращений миокарда, повышает температуру тела, расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, стенок мочевого пузыря и кишечника, а также расширяет зрачки. Действием адреналина сопровождается начало любой физической активности. Получая внешний стимул, организм вырабатывает адреналин, после чего он готов активно действовать. Если человек не уверен в своих силах, возникает негативный стресс, сопровождаемый тревогой и беспокойством.

Длительное повышение уровня кортизола способствует депрессии и заболеваниям

Кортизол - это стероидный гормон, выделяемый корой надпочечников. Его уровень в организме постоянно колеблется: выше всего он в утренние часы, а ниже всего - в полночь. Это естественный процесс, поскольку кортизол участвует во всех обменных процессах, регулирует работу центральной нервной системы, кровяное давление, функции почек, уровень воды и солей в организме, а также отвечает за течение воспалительных процессов.

В напряженных ситуациях уровень кортизола в крови резко возрастает, ускоряя сердечную деятельность и вызывая прилив сил.

Если стресс длительный, то уровень кортизола повышен постоянно, и это может способствовать появлению тревожности, перепадов настроения, нарушений сна и депрессии. Кроме того, под влиянием повышенного кортизола может ухудшиться способность концентрироваться, развиться повышенное кровяное давление и другие сердечно-сосудистые заболевания, возможно увеличение массы тела и нарушения работы иммунной системы.

Гормон стресса повышает также уровень глюкозы в крови, а вместе с ним и риск диабета.

Перепроизводство кортизола нарушает образование «гормона счастья» серотонина, поэтому у человека может наблюдаться плохое настроение и подавленность. Особенно чувствителен к увеличению уровня кортизола желудочно-кишечный тракт: его повышение чревато такими нарушениями работы пищеварительного тракта как тошнота, изжога, спазмы в животе, понос или, наоборот, запор. Непрерывное выделение гормона стресса может привести и к истощению надпочечников, так что они не смогут обеспечить даже минимальный необходимый организму уровень кортизола. Это может проявляться как постоянная усталость, ощущаемая даже рано утром, нехватка энергии и ухудшение работоспособности.

Как улучшить качество жизни?

«Чтобы избежать неблагоприятного воздействия стресса, необходимо уменьшить уровень повседневного стресса и следовать принципам правильного образа жизни. Ограничить стресс помогут регулярная физическая активность, продуманный режим сна, здоровый и сбалансированный рацион, а также прогулки на свежем воздухе. Тщательно планируйте режим дня и выделяйте достаточно времени только для себя и для тех занятий, которые приносят вам радость. Рекомендуется также отказаться от вредных привычек - курения и чрезмерного употребления алкоголя. Обуздать нервозность, возбужденность, упадок сил и мышечные судороги помогут магний и витамины группы В. Уровень стресса можно уменьшить и при помощи успокаивающих травяных чаев, например, чая из валерианы, мяты, мелиссы, пустырника или боярышника», - отмечает фармацевт Марите Шукеле.