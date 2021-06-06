Что никогда нельзя покупать в супермаркете. Три продукта

Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала диетолог Елена Соломатина. Также она назвала продукты, которые нельзя покупать в супермаркетах. Первый продукт в списке специалиста - это фарш, поскольку в больших торговых сетях часто делают фарш из обрезков, которые обычно идут в отходы. Также в супермаркетах свежий фарш могут смешивать с уже протухшим.

У покупателей пользуются спросом замороженные продукты. Таким образом можно летом получать летние ягоды и другие продукты. Однако диетолог утверждает, что в замороженных продуктах нет никаких полезных веществ, поскольку при их обработке используют «шоковую» заморозку, пишет Medikforum.ru.

Многие торговые сети занимаются приготовлением салатов, которые также лучше не покупать, если вы следите за своим здоровьем. Специалист объясняет это тем, что у используемых для этого продуктов уже закончился срок годности. Чтобы это скрыть такие салаты заправляют большим количеством майонеза.



