В каких продуктах есть коллаген?

Коллаген входит в состав белков и синтезируется в организме. Причем достаточно медленно. Это материал, который весьма нестоек к воздействиям внешней среды. Разрушается он быстро, а восстанавливается крайне медленно, пишет woman.ru.

Коллаген в продуктах помогает стимулировать выработку собственного коллагена, таким образом поддерживая эластичность и упругость кожи. Фавориты в этой категории — белковые продукты: яйца, мясо, рыба, соя и другие.

Коллаген в продуктах — морская тема

Коллаген в продуктах поможет нам восстановить баланс своего, который быстро утрачивается нашей кожей. А, поскольку, коллаген помогает дерме оставаться в тонусе, сохраняет эластичность, восполняя его запасы, мы сохраняем молодость! Как же не знать, в каких продуктах содержится коллаген, если речь идет о практически вечной юности?

Коллаген содержится в рыбных продуктах, а именно — в лососе. Вы же знаете, что такая жирная рыбка богата витаминами группы омега. Несмотря на большое содержание жирных компонентов, этот продукт питания все равно используется даже в диете. Посмотрите список наиболее эффективных и популярных диет, и удивитесь, что действительно именно лосось является важным продуктом в рационе. Кстати, если нет возможности приобрести именно лосося, то его можно заменить не менее полезным продуктом питания, содержащим коллаген — семгой.

Морская капуста и морской лук — дары моря, которые мы можем себе позволить, также помогут нам восстановить баланс коллагена.

Коллаген в продуктах — мясо и компания

Стоит обратить внимание на… индейку! Польза ее состоит в том, что она содержит карнозин — элемент, снабжающий коллаген всем необходимым¸ чтобы он долгое время не разрушался и тем самым поддерживал молодость кожи.

Овощи и зелень — прошу к столу! Капуста, салат, петрушка, укроп, капуста брюссельская и помидоры, а также морковь — все это помогает коллагену эффективно проводить свою работу по защите от морщин. Все витамины и минералы, которые содержатся в овощах, несут несомненную пользу.