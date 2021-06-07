Как быстро высушить вещи: полезные лайфхаки для хозяек

Спешите на свидание, а любимую блузку забыли вовремя постирать, и теперь она мокрая. В офисе пролили кофе на юбку, и приходится застирывать, а сидеть с мокрым пятном не эстетично. В гостях выяснилось, что ребенок промочил ноги, и сухих носков с собой нет. Да и просто не хочется, чтобы белье долго болталось на веревке. Читайте наши лайфхаки, как можно побыстрее высушить вещи.

Как быстро высушить вещи: лайфхаки

Лайфхак 1. Меньше слоев и складок

Начнем с естественной сушки белья. Доставая белье из стиральной машины, встряхните каждую вещь резко и до хлопка, чтобы распрямить все складки ткани. А вешая на веревку, старайтесь сделать как можно меньше слоев и распределяйте вещи свободнее, чтобы было больше доступа воздуху – так они будут сохнуть гораздо быстрее.

Лайфхак 2. Больше воздуха

Футболку, свитер, платье, брюки обязательно расправьте снизу так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась – опять же, чтобы было меньше слоев и больше воздуха. Не забывайте регулярно переворачивать и встряхивать вещи.

Лайфхак 3. Утюг в помощь

Мокрую одежду можно быстрее высушить с помощью утюга. Постелите на доску полотенце и прогладьте вещь с изнаночной стороны. Также желательно это делать через проутюжку – светлую хлопчатобумажную ткань, которая возьмет часть влаги на себя и обезопасит вашу вещь от возможных дефектов. Повесьте одежду на плечики, а через 10 минут повторите процедуру. Будьте аккуратны с синтетикой, шерстью и шелком – в мокром виде такая ткань под утюгом может повести себя непредсказуемо.

Лайфхак 4. Спасет полотенце

Влажную постиранную вещь разложите на сухом махровом полотенце, скатайте его в рулон и хорошенько отожмите. Полотенце впитает часть воды, и вещь станет менее влажной. Далее можно сушить ее обычным способом на веревке или под утюгом. Этот же метод можно практиковать в стиральной машине: после отжима снова запустить последний режим, поместив в барабан пару сухих махровых полотенец.

Лайфхак 5. Сделайте ветер