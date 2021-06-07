Пять неочевидных проблем, которые решает массаж лица
Изучите этот список, прежде чем записываться на инъекции и пластику — иногда массаж работает лучше ботокса и скальпеля, пишет wday.ru.
Изучите этот список, прежде чем записываться на инъекции и пластику — иногда массаж работает лучше ботокса и скальпеля, пишет wday.ru.
Неинвазивная косметология переживает бум популярности. Если раньше массаж был просто профилактикой, сейчас его назначают вместо подтяжки лица и самых крутых инъекций. Рассказываем, почему стоит попробовать массаж лица и какие проблемы он решает.
Отеки
Если вы по утрам просыпаетесь с мешками под глазами, а любой недосып отражается на вашем лице отеками — массаж ваш вариант. Здесь есть два пути: записаться в салон на ручной массаж в салоне или провести его дома с помощью специальных гаджетов. В обоих случаях массаж проводится по лимфодренажным линиям и выводит лишнюю жидкость из организма. Если делаете самостоятельно, уделите 15 минут в день, проводя краем ладони или роллером по скулам, под глазами и по поверхности шеи. Но здесь важна регулярность и если вы не верите в свой ответственный подход, лучше запишитесь к массажисту — он быстрее уберет припухлость, а вам останется только поддерживать результат.
Спазмы в челюсти
Если кожа лица стала серой и потеряла сияние, массаж поможет круче, чем биоревитализция. Фишка в том, что во время массажа к коже приливает кровь, которая доставляет к лицу все необходимые витамины и микроэлементы. Правда здесь важно массировать не только кожу лица, но и шейно-воротниковую зону. Именно зажимы в шее мешают транспортировке полезных веществ к лицу и вызывают преждевременное старение.
Глубокие морщины
Если у вас достаточно глубокие морщины — шлифовка и пилинги не помогут. Проблема здесь не на поверхности, а гораздо глубже — в мышцах. Наша кожа как бумага, чем чаще вы ее складываете, тем заметнее и сильнее становится залом. И чтобы ее хоть немного выровнять, приходится сильно разглаживать руками. Специалист во время массажа вручную прорабатывает самые глубокие слои, расслабляет мышцы и буквально разглаживает каждый слой кожи. Даже ботокс не дает такого эффекта, потому что он блокирует определенные мышцы, но не разглаживает их и результата хватает максимум на полгода.
С возрастом лицо начинает терять четкий овал, а кожа провисать. Это связано и с потерей тонуса и с лишней отечностью. Сочетание аппаратного и ручного массажа быстро запускает выработку коллагена и эластина. Мимические мышцы, которые одним концом вплетаются в кожу, после проработки обретают норматонус – натягиваются подобно струнам и за собой подтягивают кожу. А еще, иногда то, что мы считаем брылями — просто отек. Достаточно вывести лишнюю воду, как исчезают провисания и даже второй подбородок.