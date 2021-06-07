Пять неочевидных проблем, которые решает массаж лица

Неинвазивная косметология переживает бум популярности. Если раньше массаж был просто профилактикой, сейчас его назначают вместо подтяжки лица и самых крутых инъекций. Рассказываем, почему стоит попробовать массаж лица и какие проблемы он решает. Отеки

Если вы по утрам просыпаетесь с мешками под глазами, а любой недосып отражается на вашем лице отеками — массаж ваш вариант. Здесь есть два пути: записаться в салон на ручной массаж в салоне или провести его дома с помощью специальных гаджетов. В обоих случаях массаж проводится по лимфодренажным линиям и выводит лишнюю жидкость из организма. Если делаете самостоятельно, уделите 15 минут в день, проводя краем ладони или роллером по скулам, под глазами и по поверхности шеи. Но здесь важна регулярность и если вы не верите в свой ответственный подход, лучше запишитесь к массажисту — он быстрее уберет припухлость, а вам останется только поддерживать результат. Спазмы в челюсти