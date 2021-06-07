Старше, младше или ровесник: как возраст мужчины влияет на ваши отношения

Если очень хочется, то можно

Научные исследования на тему показали, что если в паре разница в возрасте составляет 10 лет или больше, она чаще (хотя не всегда) сталкивается с социальным неодобрением. С другой стороны, по данным опросов, когда речь идет о наших собственных отношениях, то и мужчины, и женщины в целом открыты для отношений с кем-то старше или младше на 10-15 лет.

Немного статистики: в западных странах около 8% состоящих в браке людей имеют разницу в возрасте больше 10 лет. И хотя процент может показаться не таким большим, если выражать его в цифрах, это, поверь, не так. Однако — что не сильно удивляет — только в 1% случаев в паре старше жена.

Плюс-минус ровесников среди женатых, сожительствующих (или «живущих гражданским браком», если тебе так больше нравится) и встречающихся все же больше. Это, по мысли ученых, можно объяснить очень просто: обычно мы ищем вторую половинку в своем круге общения, который, как правило, состоит из людей того же возраста.

Так старше, младше или ровесник?

Психологи говорят, что разница в возрасте с перевесом в сторону мужчины — более эволюционно понятная, и потому предпочтительная. Женщина выбирает «самца» с опытом, который может обеспечить ее и защитить. Мужчина же выбирает «самку», которая находится на пике фертильности и может принести лучшее потомство.

Но мы не приматы и сегодня точно не находимся в ситуации битвы за ресурсы, поэтому можем позволить себе некоторые вольности.

Например, современные женщины все чаще выбирают в пару кого-то младше себя. Во-первых, потому что у них есть неограниченные возможности косметологии (и, если нужно, пластической хирургии), чтобы визуально «выровнять» возраст. Во-вторых, они склонны позже думать о семье и детях, посвящая больше времени карьере и себе любимой (и в это картину мира молодой любовник вполне вписывается).

При этом женщины и правда склонны уделять больше внимания статусу и ресурсам своего мужчины. А вот возрасту — не то чтобы очень. Поэтому если речь идет о молодом, но обеспеченном, который готов водить по ресторанам и стремительно шагать по карьерной лестнице, для женщины это вряд ли станет проблемой. Больше того, выбор «кого-то постарше» часто объясняется тем, что ресурсы, статус и прочие «очки за опыт» большинство из нас приобретает с возрастом.