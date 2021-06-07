Старше, младше или ровесник: как возраст мужчины влияет на ваши отношения
О том, что любви все возрасты покорны, мы хорошо знаем. Но существует ли идеальная для отношений разница в возрасте между партнерами? Или, может, ее не должно быть вообще?
О том, что любви все возрасты покорны, мы хорошо знаем. Но существует ли идеальная для отношений разница в возрасте между партнерами? Или, может, ее не должно быть вообще?
Если очень хочется, то можно
Научные исследования на тему показали, что если в паре разница в возрасте составляет 10 лет или больше, она чаще (хотя не всегда) сталкивается с социальным неодобрением. С другой стороны, по данным опросов, когда речь идет о наших собственных отношениях, то и мужчины, и женщины в целом открыты для отношений с кем-то старше или младше на 10-15 лет.
Немного статистики: в западных странах около 8% состоящих в браке людей имеют разницу в возрасте больше 10 лет. И хотя процент может показаться не таким большим, если выражать его в цифрах, это, поверь, не так. Однако — что не сильно удивляет — только в 1% случаев в паре старше жена.
Плюс-минус ровесников среди женатых, сожительствующих (или «живущих гражданским браком», если тебе так больше нравится) и встречающихся все же больше. Это, по мысли ученых, можно объяснить очень просто: обычно мы ищем вторую половинку в своем круге общения, который, как правило, состоит из людей того же возраста.
Так старше, младше или ровесник?
Психологи говорят, что разница в возрасте с перевесом в сторону мужчины — более эволюционно понятная, и потому предпочтительная. Женщина выбирает «самца» с опытом, который может обеспечить ее и защитить. Мужчина же выбирает «самку», которая находится на пике фертильности и может принести лучшее потомство.
Но мы не приматы и сегодня точно не находимся в ситуации битвы за ресурсы, поэтому можем позволить себе некоторые вольности.
Например, современные женщины все чаще выбирают в пару кого-то младше себя. Во-первых, потому что у них есть неограниченные возможности косметологии (и, если нужно, пластической хирургии), чтобы визуально «выровнять» возраст. Во-вторых, они склонны позже думать о семье и детях, посвящая больше времени карьере и себе любимой (и в это картину мира молодой любовник вполне вписывается).
При этом женщины и правда склонны уделять больше внимания статусу и ресурсам своего мужчины. А вот возрасту — не то чтобы очень. Поэтому если речь идет о молодом, но обеспеченном, который готов водить по ресторанам и стремительно шагать по карьерной лестнице, для женщины это вряд ли станет проблемой. Больше того, выбор «кого-то постарше» часто объясняется тем, что ресурсы, статус и прочие «очки за опыт» большинство из нас приобретает с возрастом.
У медали есть и другая сторона. Как мы уже говорили, современная женщина — это уже не хранительница очага, а рисковая карьеристка, которая не хочет ни от кого зависеть, а хочет получать от жизни удовольствие и делать то, что нравится ей. Поэтому, если она полностью обеспечивает себя и никакие дополнительные ресурсы ей не нужны, она может позволить себе выбрать того мужчину, который нравится. Без акцента на ресурсы, статус и, тем более, дату рождения.
Неожиданные бонусы разницы в возрасте
Принято считать, что чем больше разница в возрасте между двумя людьми, тем больше в паре непонимания, взаимных придирок, ссор. Стереотипный пример: она хочет пойти в клуб, чтобы всю ночь зажигать на танцполе, а он предпочел бы остаться дома и посмотреть фильм (или, если уж очень нужно выйти, сходить в кинотеатр, а не на «танцульки»).
В реальности же пары с разницей в возрасте сообщают о большей удовлетворенности отношениями, большем доверии и меньшей ревности, чем пары-одногодки. Так что в описанной ситуации все развивалось бы скорее по следующему сценарию: та, что хочет в клуб, пошла бы в клуб с друзьями, а тот, что выбирает кино, устроился бы на диване со «Звездными войнами». А на следующий день они вместе бы вышли на поздний завтрак, предлагает «Лиза».
Наука пришла в выводу, что фактор, который действительно влияет на то, насколько хорошо мы чувствуем себя в отношениях с разницей в возрасте — важность общественного мнения.
Если твой бойфренд моложе на 10 лет, тебе достанется больше. Но и мужчина с молоденькой спутницей, если она не его дочь, «огребет» достаточно в обсуждениях за спиной. Однако если ты уверена, что все делаешь правильно, а друзья и семья вас поддерживают, все будет хорошо — не забывай об этом. А заодно помни, что возраст, рост и телосложение не имеют значения, когда у вас есть чувства друг к другу и по жизни вы смотрите в одну сторону.