Так не стыдно: девять советов по стилю, которые помогут выглядеть сексуально, но не вульгарно

Естественный макияж, чистые волосы, прическа, а также здоровая сияющая кожа — тот фундамент, на котором строится весь образ. Следует выбирать и качественные ткани в одежде. Не надевай вещи, которые очень хорошо сидят, но давно уже потеряли первозданный вид. Потому что опрятность играет важнейшую роль в восприятии нас другим человеком. Скорее всего, собеседник сразу отметит пятно на рубашке или катышки на свитере, а не твою фигуру или трендовую вещь. Ухоженный внешний вид в совокупности с актуальной одеждой — это всегда выглядит дорого, сексуально и красиво.
Выглядеть сексуально — не значит быть полураздетой. Свои достоинства можно и нужно демонстрировать, но умеренно и дозированно. Стоит всегда помнить о балансе. Если ты решила надеть, к примеру, мини-юбку (которая, к слову, находится на пике популярности в этом летнем сезоне), то уравновесить образ можно кедами и объемным маскулинным жакетом. При таком тандеме ноги будут выглядеть еще изящнее. И в целом образ будет смотреться эффектно, но при этом стильно, современно и ничуть не вульгарно.
Попробуй полупрозрачность
На подиумах в коллекциях весна-лето 2021 можно было наблюдать прозрачные блузы, сетчатые топы и платья у таких брендов, как Christisn Dior, Fendi, Sportmax, Alberta Ferretti. Но использовать этот красивый и притягательный тренд следует с умом. Если надеть платье-комбинацию длины мини, а сверху, к примеру, длинную прозрачную тунику полуприлегающего или объемного силуэта — получится смелый, актуальный и очень сексуальный образ. Опять же, без намека на пошлость. В таком комплекте можно отправиться на прогулку вдоль набережной или посидеть на террасе в летнем кафе.
Примерь еще один горячий тренд этого сезона – всевозможные вырезы, разрезы и лямочки на одежде. Дизайнерам очень полюбилась идея, и теперь в большинстве магазинов можно найти вещи с тонкими хлястиками. Безусловно, это соблазнительно и смело. Скажем, кроп-топ с завязками на талии и свободные джинсы или длинное платье с открытой спиной. Экспериментируй — ты непременно будешь в центре внимания. При этом выбирай спокойные цвета и качественные ткани.
Ни для кого не секрет, что один из самых желанных типов фигуры для женщин — песочные часы. Кому-то повезло и он такой от природы. Но если нет, это не повод расстраиваться, потому что добиться нужного эффекта можно с помощью одежды. Стоит лишь создать или подчеркнуть объем в верхней и нижней частях, обозначив линию талии ремнем. И вуаля — ты обладательница самых соблазнительных форм.
Обрати внимание на достоинства
И снова все упирается в чувство меры. Одежда, демонстрирующая изгибы тела, должна быть без кружева, без сетки, без разрезов и глубоких декольте. Облегающие вещи сами по себе сексуальны, поэтому мини в тандеме с таким кроем — не лучший вариант. Можно обратить внимание, например, на силуэтное трикотажное платье длины миди или макси на тонких лямочках. Все достоинства будут подчеркнуты, но длина не даст этому пожару разгореться.
Идеальная формула сочетания вещей, чтобы добавить сексуальности в образ – это кожа плюс база. То есть, вещи, который имеют максимально простой крой, не обладают излишне активным декором, но могут быть яркими по цвету. Расслабленные брюки и кожаный кроп-топ, кожаная юбка-карандаш и базовая футболка — отличные варианты, которые можно надеть на выставку, на прогулку и даже в офис, если там нет строгого дресс-кода.
Обувь, которая всегда ассоциируется с женственностью и сексуальностью, — это обувь на каблуке. Лаконичная и аккуратная, она точно придаст соблазнительности образу. И все восхищенные взгляды (проверь!) будут прикованы к тонким ремешкам, открытым пальцам и твоим изящным лодыжкам.
Не применяй все советы разом
Каблук, облегающая мини-юбка из кожи и декольте вряд ли помогут произвести нужное впечатление. Как ты уже поняла, это не про сексуальность. Внимание ты, конечно, привлечешь, но того ли впечатления мы добивались? Поэтому всегда помни об умеренности, а также об уместности надеваемых комплектов.
И самый главный совет — люби себя такой, какая ты есть. Потому что если ты ощущаешь себя красивой и сексуальной, у окружающих не будет ни одного шанса в этом усомниться.