Так не стыдно: девять советов по стилю, которые помогут выглядеть сексуально, но не вульгарно

Ухаживай за собой

Естественный макияж, чистые волосы, прическа, а также здоровая сияющая кожа — тот фундамент, на котором строится весь образ. Следует выбирать и качественные ткани в одежде. Не надевай вещи, которые очень хорошо сидят, но давно уже потеряли первозданный вид. Потому что опрятность играет важнейшую роль в восприятии нас другим человеком. Скорее всего, собеседник сразу отметит пятно на рубашке или катышки на свитере, а не твою фигуру или трендовую вещь. Ухоженный внешний вид в совокупности с актуальной одеждой — это всегда выглядит дорого, сексуально и красиво.

Играй на контрастах

Выглядеть сексуально — не значит быть полураздетой. Свои достоинства можно и нужно демонстрировать, но умеренно и дозированно. Стоит всегда помнить о балансе. Если ты решила надеть, к примеру, мини-юбку (которая, к слову, находится на пике популярности в этом летнем сезоне), то уравновесить образ можно кедами и объемным маскулинным жакетом. При таком тандеме ноги будут выглядеть еще изящнее. И в целом образ будет смотреться эффектно, но при этом стильно, современно и ничуть не вульгарно.

Попробуй полупрозрачность

На подиумах в коллекциях весна-лето 2021 можно было наблюдать прозрачные блузы, сетчатые топы и платья у таких брендов, как Christisn Dior, Fendi, Sportmax, Alberta Ferretti. Но использовать этот красивый и притягательный тренд следует с умом. Если надеть платье-комбинацию длины мини, а сверху, к примеру, длинную прозрачную тунику полуприлегающего или объемного силуэта — получится смелый, актуальный и очень сексуальный образ. Опять же, без намека на пошлость. В таком комплекте можно отправиться на прогулку вдоль набережной или посидеть на террасе в летнем кафе.

Полюби вырезы

Примерь еще один горячий тренд этого сезона – всевозможные вырезы, разрезы и лямочки на одежде. Дизайнерам очень полюбилась идея, и теперь в большинстве магазинов можно найти вещи с тонкими хлястиками. Безусловно, это соблазнительно и смело. Скажем, кроп-топ с завязками на талии и свободные джинсы или длинное платье с открытой спиной. Экспериментируй — ты непременно будешь в центре внимания. При этом выбирай спокойные цвета и качественные ткани.

Сделай акцент на талию

Ни для кого не секрет, что один из самых желанных типов фигуры для женщин — песочные часы. Кому-то повезло и он такой от природы. Но если нет, это не повод расстраиваться, потому что добиться нужного эффекта можно с помощью одежды. Стоит лишь создать или подчеркнуть объем в верхней и нижней частях, обозначив линию талии ремнем. И вуаля — ты обладательница самых соблазнительных форм.

Обрати внимание на достоинства

И снова все упирается в чувство меры. Одежда, демонстрирующая изгибы тела, должна быть без кружева, без сетки, без разрезов и глубоких декольте. Облегающие вещи сами по себе сексуальны, поэтому мини в тандеме с таким кроем — не лучший вариант. Можно обратить внимание, например, на силуэтное трикотажное платье длины миди или макси на тонких лямочках. Все достоинства будут подчеркнуты, но длина не даст этому пожару разгореться.

Оденься в кожу

Идеальная формула сочетания вещей, чтобы добавить сексуальности в образ – это кожа плюс база. То есть, вещи, который имеют максимально простой крой, не обладают излишне активным декором, но могут быть яркими по цвету. Расслабленные брюки и кожаный кроп-топ, кожаная юбка-карандаш и базовая футболка — отличные варианты, которые можно надеть на выставку, на прогулку и даже в офис, если там нет строгого дресс-кода.

Не забывай про каблуки

Обувь, которая всегда ассоциируется с женственностью и сексуальностью, — это обувь на каблуке. Лаконичная и аккуратная, она точно придаст соблазнительности образу. И все восхищенные взгляды (проверь!) будут прикованы к тонким ремешкам, открытым пальцам и твоим изящным лодыжкам.

Не применяй все советы разом

Каблук, облегающая мини-юбка из кожи и декольте вряд ли помогут произвести нужное впечатление. Как ты уже поняла, это не про сексуальность. Внимание ты, конечно, привлечешь, но того ли впечатления мы добивались? Поэтому всегда помни об умеренности, а также об уместности надеваемых комплектов.