Оригинальные блины на завтрак: нужна духовка и 20 минут времени

щепотка соли, щепотка сахара
5 ст. л. – сметаны для запекания
мускатный орех, соль, перец – по вкусу
Смешать все ингредиенты, чтобы не было комочков и убрать на 30 минут в холод.
На оливковом масле выпекать креспелле.
Для начинки смешать измельченный шпинат с рикоттой и тертым пармезаном, добавить мускатный орех. Посолить, поперчить
Выложить начинку, свернуть блины в трубочки или конвертики.
Выложить в форму для запекания, намазать сметаной. Выпекать при 180 градусах 20 минут.
по 60 мл – эспрессо, молоко
Эспрессо налить в заранее подогретый паром высокий кофейный бокал или чашку объемом минимум 180 мл.
Нагреть молоко до 60-70 градусов, взбить венчиком или миксером в мелкую пену, пока объем не удвоится.
Придерживая пенку ложкой, добавить молоко в эспрессо, добавить сахар по вкусу. Сверху выложить пену.