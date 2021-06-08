Оригинальные блины на завтрак: нужна духовка и 20 минут времени

Мы знаем, что довольно часто итальянцы начинают свое утро с их яичницы фриттаты, а старательные хозяйки жарят блины креспелле. Их особенность в том, что запекаются они в духовке в основном с солеными начинками. Но можно и не запекать, а выбрать свою любимую начинку. А запить такие блины можно ароматным капучино, советует «Сегодня».