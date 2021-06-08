Десять вещей, которые можно носить в любом возрасте

Тельняшка

Правильно подобранная тельняшка вместе с белой сорочкой и простыми синими джинсами станет основой базового гардероба. Классическими тельняшками мы обязаны морякам, а популяризацией их среди модниц — французскому дизайнеру Жану-Полю Готье, который еще в 80-х сделал тельняшки «фишкой» своих коллекций. Именно поэтому, кстати, тельняшка является обязательной составляющей «парижского шика». Синие полоски никогда не выходят из моды, а черно-белая тельняшка в сочетании с темным низом станет равноценной заменой сочетанию «белый верх, черный низ», если того требуют обстоятельства.

Маленькое черное платье

Мадмуазель Шанель, как известно, знала толк не только в маленьких черных платьях, но и в твидовых жакетах, шляпках и трикотажных кофточках. Однако именно платье чаще всего связывают с ее именем, добавляя, что такое должно быть у каждой женщины. Замечание удивительно верное: многие после 50 лет смело носят черное платье по фигуре. Правило здесь такое: универсальному черному платью следует быть проще и скромнее. Но оно должно быть у всех — и это факт.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш обладает одной неоценимой функцией — она одинаково хорошо умеет скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Когда юбку-карандаш надевает фигуристая Ким Кардашьян, от ее форм сложно оторвать взгляд не только мужчинам, но и женщинам. Когда на Неделе моды в юбке-карандаш перед фотографами прогуливается Анна Винтур, она напоминает хрупкую и точеную статуэтку. Спокойные оттенки впишут юбку в офисный дресс-код, а яркий принт (в комплекте с кроп-топом) сделает ее лучшим нарядом для пляжной вечеринки.

Жакет с принтом или вышивкой

Кто сказал, что жакет должен быть скучным? Если вечерний смокинг — это классика, то вариант на каждый день стоит выбирать нетривиальный и обращающий на себя внимание широкой общественности (читай: людей на улице, в офисе, в магазине). Беспроигрышным принтом считается клетка — шотландская, мадрасская или гусиная лапка — но нам больше нравятся жакеты сочных оттенков с аппликациями или вышивкой. Правда, с таким жакетом остальные вещи в комплекте должны быть неброскими, чтобы все внимание досталось только ему.

Объемный свитер

Когда-то ходили слухи, что объемный свитер способен испортить даже самую идеальную фигуру. Зато сегодня он (и вполне справедливо) считается неотъемлемым атрибутом расслабленного городского стиля. Объемный свитер, джинсы и сумка на тонком ремешке — образ «без возраста» на раннюю осень, который хочется дополнить фетровой шляпой осеннего оттенка (подойдет горчичный или травяной) и неторопливыми прогулками. Крупная вязка не является обязательным условием, но она сделает свитер еще более «пышным», что пойдет ему только на пользу.

Платье простого силуэта