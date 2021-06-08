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Десять вещей, которые можно носить в любом возрасте

Солнцезащитные очки идут всем в любом возрасте. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Модные ошибки не прощают только звездам (ну еще, может быть, Анне Винтур), а что касается простых смертных, то в этом смысле мы ответственны только перед самими собой. Но даже тогда неплохо знать, какие вещи помогут избежать промашек. Причем в любом возрасте: ведь они гармонично смотрятся на девочках, девушках и женщинах.

Тельняшка

Правильно подобранная тельняшка вместе с белой сорочкой и простыми синими джинсами станет основой базового гардероба. Классическими тельняшками мы обязаны морякам, а популяризацией их среди модниц — французскому дизайнеру Жану-Полю Готье, который еще в 80-х сделал тельняшки «фишкой» своих коллекций. Именно поэтому, кстати, тельняшка является обязательной составляющей «парижского шика». Синие полоски никогда не выходят из моды, а черно-белая тельняшка в сочетании с темным низом станет равноценной заменой сочетанию «белый верх, черный низ», если того требуют обстоятельства.

Маленькое черное платье

Мадмуазель Шанель, как известно, знала толк не только в маленьких черных платьях, но и в твидовых жакетах, шляпках и трикотажных кофточках. Однако именно платье чаще всего связывают с ее именем, добавляя, что такое должно быть у каждой женщины. Замечание удивительно верное: многие после 50 лет смело носят черное платье по фигуре. Правило здесь такое: универсальному черному платью следует быть проще и скромнее. Но оно должно быть у всех — и это факт.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш обладает одной неоценимой функцией — она одинаково хорошо умеет скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Когда юбку-карандаш надевает фигуристая Ким Кардашьян, от ее форм сложно оторвать взгляд не только мужчинам, но и женщинам. Когда на Неделе моды в юбке-карандаш перед фотографами прогуливается Анна Винтур, она напоминает хрупкую и точеную статуэтку. Спокойные оттенки впишут юбку в офисный дресс-код, а яркий принт (в комплекте с кроп-топом) сделает ее лучшим нарядом для пляжной вечеринки.

Жакет с принтом или вышивкой

Кто сказал, что жакет должен быть скучным? Если вечерний смокинг — это классика, то вариант на каждый день стоит выбирать нетривиальный и обращающий на себя внимание широкой общественности (читай: людей на улице, в офисе, в магазине). Беспроигрышным принтом считается клетка — шотландская, мадрасская или гусиная лапка — но нам больше нравятся жакеты сочных оттенков с аппликациями или вышивкой. Правда, с таким жакетом остальные вещи в комплекте должны быть неброскими, чтобы все внимание досталось только ему.

Объемный свитер

Когда-то ходили слухи, что объемный свитер способен испортить даже самую идеальную фигуру. Зато сегодня он (и вполне справедливо) считается неотъемлемым атрибутом расслабленного городского стиля. Объемный свитер, джинсы и сумка на тонком ремешке — образ «без возраста» на раннюю осень, который хочется дополнить фетровой шляпой осеннего оттенка (подойдет горчичный или травяной) и неторопливыми прогулками. Крупная вязка не является обязательным условием, но она сделает свитер еще более «пышным», что пойдет ему только на пользу.

Платье простого силуэта

Платье-трапеция с короткими рукавами длиной выше колена, равно как и маленькое черное платье, должно быть в каждом женском гардеробе. Просто потому, что оно спасет тебя в ситуации, в которой пару раз в неделю оказывается каждая девушка (рабочее название: «Бог мой, мне нечего надеть!»). С поясом и без — получаем два разных по силуэту платья, которые и выглядеть будут абсолютно по-разному. А если платье довольно короткое, ты можешь носить его как тунику: с леггинсами, шортами, длинной юбкой или легкими брюками — зависит от времени года и твоего настроения.

Кожаная куртка

Черная кожаная куртка, джинсы и белый топ — вряд ли тебе удастся придумать что-то лучше для прогулки по городу или дружеских посиделок. Кожаная куртка вообще из тех вещей, которые не только идут всем возрастам, но и сами с возрастом становятся только лучше. Качественная куртка будет стареть красивыми потертостями и со временем превратится в бесценный винтаж. Другое дело, что с определенного возраста всегда актуальные байкерские куртки нужно носить осторожно, что, впрочем, не означает, что их носить нельзя.

Слипоны

Что касается обуви, то здесь, если честно, выбор гораздо больше. Никак нельзя, например, обойтись без лодочек, которые превратят в вечерний комплект хоть платье-трапецию, хоть джинсы и куртку. Но если бы нам предложили выбрать только одну пару для всех возрастов, то это, несомненно, оказались бы слипоны — классика нового поколения. Их легко сочетать с подвернутыми джинсами и летящими платьями, короткими шортами и юбками-миди. И самое главное, что они ко всему этому еще и невероятно удобные. Как говорила Верочка из «Служебного романа»: «Надо брать!»

Костюм мужского кроя

Вещи нарочито мужского кроя появляются по подиумах в каждом сезоне. Этим летом, например, дизайнеры предложили нам облачиться в униформу, но если говорить о вневременных трендах, то здесь бал правит брючный костюм мужского кроя. Широкие брюки (лучше со стрелками) и прямой пиджак с отложным воротником любую девушку сделают хрупкой и женственной. Костюмная полоска на ткани добавит шарма, а чтобы не заиграться с брутальным образом, выбирай пастельные оттенки и оригинальный крой верха (пусть пиджак будет коротким или с броскими пуговицами), советует Cosmo.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — такая же активная часть образа, как сумочка или туфли. Во-первых, они должны быть качественными (не обязательно дорогими, но уж точно не дешевыми), чтобы на 100% выполнять свою функцию защиты роговицы от вредного воздействия УФ-лучей. Во-вторых, они должны быть оригинальными. Не стоит бояться круглых, треугольных и квадратных форм, цветных и принтованных оправ, декоративной отделки дужек. А если вдруг почувствуешь, что где-то такие очки выглядят неуместно, убрать их в сумку и сделать вид, что никто ничего не видел окажется проще простого.

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