Вот гад! Что делать, если он лайкает других женщин в соцсетях

Недавно в этом вопросе поставил точку профессор психологии Университета Южного Уэльса Мартин Графф. Он придумал термин «микроизмены».

Микроизмена — любой намек на флирт в социальных сетях: лайки, сальные комментарии и прочие вещи, которые так нас злят.

С тех пор как пару лет назад статья про микроизмены попала в The Guardian, термин стал широко использоваться.

А значит, теперь в скандалах с бойфрендом мы легко можем ссылаться на открытие знаменитого профессора.

Мол, а ну быстро прекрати мне микроизменять, дорогой!

Ваши чувства — это очень важно

Почему вы имеете право на это злиться: многие женщины, заметив в себе гнев из-за подозрительного поведения партнера в сети, запрещают себе это чувство. Что я буду, как безумная истеричка из плохой комедии, выносить ему мозг из-за каких-то там лайков?

Специально для таких неуверенных в себе дам я выделила три причины. Причины, которые дадут им полное право злиться и выражать свою злость.

Любые ваши эмоции нормальны

Психологи уже давно советуют нам завязывать с разделением эмоций на «разрешенные и хорошие» и «запретные и плохие». Любые ваши чувства достойны принятия и уважения. Только такая установка поможет вам любить себя и с эмпатией относиться к другим (в том числе и к вашему лайкающему все и вся обормоту).

Поэтому, если вас бесит поведение вашего партнера, не обвиняйте себя за это. Куда эффективнее будет ласково спросить себя:

Что, моя милая, он совсем тебя достал, да? Давай мы сейчас нальем тебе теплого чаю, закутаем тебя в плед и вместе подумаем, что можно сделать с этой ситуацией

Вы имеете право устанавливать любые личные границы

Мы живем в свободном мире с весьма плавающими представлениями о норме. Поэтому сегодня мы особенно вольны решать, как хотим жить.

В вашем сердце живет Саманта Джонс и вы хотите спать с новым парнем каждую неделю? Пожалуйста, моя подруга живет так несколько лет.

В вашей душе поселился ревнивый кавказец и вы мечтаете о девственнике, который смотрит только на вас? Это легко устроить! Я, например, нашла себе как раз такого чувака — под стать моему собственничеству.

Если вы чувствуете, что вам некомфортно от его лайков, вы имеете полное право сказать, что его поведение нарушает ваш покой.

Если вы чувствуете, что ваш ментальный покой нарушают его «подруги детства» с огромным декольте наперевес, вы тоже имеете право обозначить свои границы.

Не бойтесь быть радикальной в желаниях. В мире масса людей. Кто-нибудь обязательно согласится играть по вашим правилам.

Ваша злость подкреплена культурой