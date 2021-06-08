Вот гад! Что делать, если он лайкает других женщин в соцсетях
Убить — нельзя — помиловать? Публицистка Зинаида Забельшанская делится своей инструкцией по выживанию в отношениях, пишет wday.ru.
Убить — нельзя — помиловать? Публицистка Зинаида Забельшанская делится своей инструкцией по выживанию в отношениях, пишет wday.ru.
Ничто не предвещало беды. Солнце освещало ваше лицо, умасленное увлажняющим кремом. Птички щебетали трогательные серенады в стиле Аллы Пугачевой. Воздух дышал покоем.
Как вдруг вы увидели это — нечто холодящее кровь — лайк вашего благоверного под фотографией какой-то кобылицы. Солнце погасло, сердце забилось, птицы сменили репертуар на похоронных марш, в воздухе повисло напряжение.
Как он посмел? Почему вас это злит? И как теперь быть? Будем разбираться по порядку.
Все не так плохо, как кажется!
Экскурс в историю проблемы: конечно, я разделяю ваш праведный гнев. Однако в этой бочке дегтя с дурацкими лайками все-таки есть ложка меда.
Представьте, еще 150 лет назад женская дискуссия о том, считать ли взгляд на соседские прелести изменой, вообще была невозможна
Несмотря на декларацию всеобщего целомудрия, мужчина мог безнаказанно смотреть куда хотел. А женщинам оставалось только терпеть и изображать из себя безропотных созданий.
Чтобы временно остудить пыл вашего гнева, кратко расскажу о трех исторических событиях. Именно благодаря им теперь мы, девочки, можем благополучно карать наших благоверных за неуместные лайки.
Сексуальная революция
Около века назад на прилавках аптек появились доступные презервативы. Если раньше секс был для женщины весьма опасным занятием, то теперь это изменилось. Наступила эра телесных развлечений без последствий и эмансипации.
Тогда люди поделились на два лагеря. Сексуальные либералы с распростертыми объятиями ринулись навстречу легкому сексу и дешевым контрацептивам. Сексуальные консерваторы решили отстаивать старые идеалы занудного целомудрия.
Прошло сто лет, а в этом противостоянии так и не появился победитель.
Благодаря тому, что их борьба актуальна до сих пор, у нас есть свобода выбора. Мы можем носить кричащее мини и флиртовать с чуваками в барах, а можем гордо хранить себя до брака. Можем ходить с мужем на секс-вечеринки, а можем считать изменой даже мимолетную мысль о другой.
Мы можем договориться, что лайки — это измена, а можем смеяться над параноиками, которые так считают
Институт брака прошел существенную трансформацию
Кризис института брака
Брак превратился из инструмента выживания в инструмент достижения счастья совсем недавно — около ста лет назад. Поэтому теперь мы задаемся нетривиальным вопросом: каким именно образом строить счастье при помощи института, который создавался совершенно для других целей.
В качестве ответов на эти вопросы появляются новые модели совместного существования: партнерские отношения, свободные отношения, полиамория, гостевой брак…
Теперь мы сами можем выбирать, что из брачных традиций взять в будущее, а что оставить пылиться на полке истории.
Мы можем договориться, будем ли мы в нашей паре продолжать лелеять старые идеалы лебединой верности или пустимся во все тяжкие
Переход в виртуальное пространство
Мы долго терялись в догадках, относиться ли к происходящему в онлайне так же серьезно, как к событиям за окном. Ломали голову, стоит ли считать виртуальный секс полноценным, обижаться ли на лайки и воспринимать ли подписку благоверного на порномодель как измену.
Недавно в этом вопросе поставил точку профессор психологии Университета Южного Уэльса Мартин Графф. Он придумал термин «микроизмены».
Микроизмена — любой намек на флирт в социальных сетях: лайки, сальные комментарии и прочие вещи, которые так нас злят.
С тех пор как пару лет назад статья про микроизмены попала в The Guardian, термин стал широко использоваться.
А значит, теперь в скандалах с бойфрендом мы легко можем ссылаться на открытие знаменитого профессора.
Мол, а ну быстро прекрати мне микроизменять, дорогой!
Ваши чувства — это очень важно
Почему вы имеете право на это злиться: многие женщины, заметив в себе гнев из-за подозрительного поведения партнера в сети, запрещают себе это чувство. Что я буду, как безумная истеричка из плохой комедии, выносить ему мозг из-за каких-то там лайков?
Специально для таких неуверенных в себе дам я выделила три причины. Причины, которые дадут им полное право злиться и выражать свою злость.
Любые ваши эмоции нормальны
Психологи уже давно советуют нам завязывать с разделением эмоций на «разрешенные и хорошие» и «запретные и плохие». Любые ваши чувства достойны принятия и уважения. Только такая установка поможет вам любить себя и с эмпатией относиться к другим (в том числе и к вашему лайкающему все и вся обормоту).
Поэтому, если вас бесит поведение вашего партнера, не обвиняйте себя за это. Куда эффективнее будет ласково спросить себя:
Что, моя милая, он совсем тебя достал, да? Давай мы сейчас нальем тебе теплого чаю, закутаем тебя в плед и вместе подумаем, что можно сделать с этой ситуацией
Вы имеете право устанавливать любые личные границы
Мы живем в свободном мире с весьма плавающими представлениями о норме. Поэтому сегодня мы особенно вольны решать, как хотим жить.
В вашем сердце живет Саманта Джонс и вы хотите спать с новым парнем каждую неделю? Пожалуйста, моя подруга живет так несколько лет.
В вашей душе поселился ревнивый кавказец и вы мечтаете о девственнике, который смотрит только на вас? Это легко устроить! Я, например, нашла себе как раз такого чувака — под стать моему собственничеству.
Если вы чувствуете, что вам некомфортно от его лайков, вы имеете полное право сказать, что его поведение нарушает ваш покой.
Если вы чувствуете, что ваш ментальный покой нарушают его «подруги детства» с огромным декольте наперевес, вы тоже имеете право обозначить свои границы.
Не бойтесь быть радикальной в желаниях. В мире масса людей. Кто-нибудь обязательно согласится играть по вашим правилам.
Ваша злость подкреплена культурой
В конце концов ваш гнев взялся не с потолка. Наша культура веками взращивалась на идеалах христианской моногамии.
В Библии, главной книге нашей цивилизации, черным по белому написано: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем
Эта идея глубоко зарыта в нашем коллективном бессознательном. Поэтому естественно, что подозрительные лайки ранят такое большое количество женщин.
И вообще, средневековые монахи уходили в пустыню и завязывали себе глаза, лишь бы нечаянно не посмотреть с вожделением на другую женщину. А вашему парню сложно просто отписаться от всех полуголых девушек в Instagram ради вашего спокойствия? Просто смешно!
Как поговорить с партнером, чтобы он перестал лайкать других женщин в Instagram
Есть несколько простых рецептов.
Договоритесь на берегу
В идеале перед страстными клятвами в любви должен следовать занудный разговор про личные границы и формат предстоящих отношений.
Там-то и надо говорить партнеру, что, будучи с вами, нельзя а) пользоваться дешевым одеколоном; б) делить счет в ресторане пополам; в) лайкать других девушек.
Однако многие предпочитают миновать скучное выяснение отношений и поскорее перейти к десерту. Потом эта опрометчивость всегда оборачивается лишними слезами.
Ну а что, если вы все-таки не договорились на берегу?
Выплесните гнев заранее
Понимаю, если такая оказия уже случилась, вам хочется рвать и метать. Но подумайте, как отреагирует ваш партнер на вспышку агрессии по незнакомой ему причине. Как минимум ему будет обидно, как максимум он перестанет себя чувствовать в эмоциональной безопасности рядом с вами. Поэтому соберите волю в кулак, позлитесь наедине с собой, а на разговор к бедолаге идите, только когда успокоитесь.
Может, он вообще лайкнул ту фотку не из-за «буферов и бампера», а потому что цветокоррекция понравилась?
Не спешите выдвигать обвинительный приговор, рубить с плеча вы всегда успеете.
Не обвиняйте и не ругайтесь
Пользуйтесь правилами экологичного общения
Не обвиняйте и не ругайтесь. Говорите только о своих чувствах. Вот примерный шаблон вашего сообщения благоверному:
Дорогой, моим представлениям о верности в отношениях не соответствует ситуация, когда ты ставишь лайки под фотографиями каких-то кури… других женщин. Я чувствую злость и обиду, когда ты так делаешь. Пожалуйста, если тебе дорог мой психологический комфорт и ты хочешь продолжить наши отношения, не делай так больше.
Если ваш мужчина — достойный малый, он обязательно прислушается.
Не соглашайтесь на отношения, которые вам не подходят
А вот если он проигнорировал ваши слова, стоит задуматься. Вы, конечно, можете играть во всепрощающего ангела и демонстрировать божественную терпеливость. Но вашего постоянного дискомфорта это не изменит. Оно того стоит?
Помните, в мире еще полно рыбы. И многие из этих рыбин ради вас с удовольствием согласятся держать свои плавники подальше от фото чужих женщин в Instagram.