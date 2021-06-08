Пять женских правил разового секса

1. Лучше всего если встреча будет происходить на нейтральной территории (например, гостиница или съёмная квартира). Так, вы сможете уйти, когда посчитаете нужным.

2. Не забывайте о методах защиты. Даже если с партнером в давно знакомы это не гарантирует, что он полностью здоров.

3. Не исчезайте сразу после секса. Конечно, если мужчина сам намекает на ваш уход — то лучше уйти. А вот если партнер желает продолжения, то можно и остаться до утра.

4. Если секс был запланирован как единоразовый, не нужно намекать мужчине на следующую встречу. Лучше подождать, когда он сам предложит.

5. Ведите себя уверенно и раскованно. Ведь скорее всего вы больше не встретитесь. Одноразовый секс хорош тем, что можно смело реализовывать свои фантазии и получить максимум удовольствия.



