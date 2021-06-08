Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.