Ср, 9.06.2021
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Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Яблочный штрудель. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым, пишет «Сегодня».

Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.

 

Штрудель из лаваша с яблоками

Ингредиенты для основы

  • 2 листа лаваша (100 г)
  • 30 г сливочного масла
  • 3 песочных печенья (или сухари из белого хлеба)

Для начинки

  • 400 г яблок (3 шт.)
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г изюма
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л лимонного сока
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. корицы

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
  2. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
  3. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
  4. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
  5. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
  6. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить 10-20 минут.
 

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