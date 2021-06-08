Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя
Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым, пишет «Сегодня».
Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым, пишет «Сегодня».
Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.
Штрудель из лаваша с яблоками
Ингредиенты для основы
Для начинки
Способ приготовления