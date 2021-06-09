Семь вещей, которые хранит в доме плохая хозяйка, а умная выбрасывает
Поддерживать идеальную чистоту в доме – это сложная задача, с которой справляется не каждая хозяйка. Чаще всего засоряют комнату ненужные вещи и предметы, пишет belnovosti.by.
Поддерживать идеальную чистоту в доме – это сложная задача, с которой справляется не каждая хозяйка. Чаще всего засоряют комнату ненужные вещи и предметы, пишет belnovosti.by.
Поэтому стоит узнать о 7 вещах, от которых стоит избавляться, чтобы реально поддерживать чистоту в помещении.
Одежда, которая не использовалась больше года
Открывая шкаф с вещами, всегда можно найти то, что совсем не используется. У многих дам и вовсе есть вещи, которые относятся к категории: «Я скоро похудею и обязательно их надену».
Каждая должна понять простое правило: если вещь не использовалась целый год, вряд ли кто ее будет использовать в дальнейшем.
Необходимо регулярно проводить ревизию и избавляться от всех вещей, у которых нет применения. А если жалко выбрасывать, всегда можно попытаться продать или отдать тем, кто в этом нуждается.
Пустые банки
Во времена СССР хозяйки постоянно закрывали консервацию на зиму, поэтому никто не выбрасывал банки и аккуратно хранил их на протяжении года. А разве можно представить современную хозяйку, которая будет закрывать консервацию в большом количестве?
Поэтому от пустых банок лучше избавляться сразу, не захламляя помещение. Да и не стоит забывать, что времена дефицита остались в прошлом. При необходимости можно докупить банки в любой момент.
Затертые коврики в ванной и коридоре
По коврикам в коридоре и ванной можно понять, как женщина следит за чистой в доме. Если они свежие и сохраняют внешний вид, формируются правильные ассоциации. А вот старые и потертые полотенца портят все. Критично, если от них еще и исходит неприятный аромат, который портит все представление о чистоте.
Старые кассеты и диски
В эпоху Интернета диски и кассеты уже не используются. Даже люди зрелого возраста уже давно отказались от кассет и дисков. Но, если еще диски можно понять или кассеты с воспоминаниями, то зачем хранить фильмы или сериалы?
Эти носители только занимают полезное пространство и собирают на своей поверхности пыль. Есть только одно решение – отправить их в мусор, не жалея.
Провода без предназначения
Разбросанные провода по всей квартире, у которых нет определенного предназначения – это распространенная проблема. Хорошие хозяйки умеют правильно организовывать порядок. А плохие даже забывают о проводах, которые никогда не будут использоваться по своему прямому назначению.
Поломанная бытовая техника
Нередко можно встретить примеры, когда в квартире хранится бытовая техника, которая давно сломана. Никто не будет ее нести в ремонт, она просто занимает свое место.
Использовать такую посуду для приготовления пищи – это настоящее мучение. Хорошие хозяйки от такой посуды избавляются сразу, прекрасно понимая, что появится повод купить новую.
Конечно, есть варианты восстановления покрытие, но в большинстве ситуаций в этом нет здравого смысла.