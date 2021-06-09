Семь вещей, которые хранит в доме плохая хозяйка, а умная выбрасывает

Поэтому стоит узнать о 7 вещах, от которых стоит избавляться, чтобы реально поддерживать чистоту в помещении.

Одежда, которая не использовалась больше года

Открывая шкаф с вещами, всегда можно найти то, что совсем не используется. У многих дам и вовсе есть вещи, которые относятся к категории: «Я скоро похудею и обязательно их надену».

Каждая должна понять простое правило: если вещь не использовалась целый год, вряд ли кто ее будет использовать в дальнейшем.

Необходимо регулярно проводить ревизию и избавляться от всех вещей, у которых нет применения. А если жалко выбрасывать, всегда можно попытаться продать или отдать тем, кто в этом нуждается.

Пустые банки

Во времена СССР хозяйки постоянно закрывали консервацию на зиму, поэтому никто не выбрасывал банки и аккуратно хранил их на протяжении года. А разве можно представить современную хозяйку, которая будет закрывать консервацию в большом количестве?

Поэтому от пустых банок лучше избавляться сразу, не захламляя помещение. Да и не стоит забывать, что времена дефицита остались в прошлом. При необходимости можно докупить банки в любой момент.

Затертые коврики в ванной и коридоре

По коврикам в коридоре и ванной можно понять, как женщина следит за чистой в доме. Если они свежие и сохраняют внешний вид, формируются правильные ассоциации. А вот старые и потертые полотенца портят все. Критично, если от них еще и исходит неприятный аромат, который портит все представление о чистоте.

Старые кассеты и диски

В эпоху Интернета диски и кассеты уже не используются. Даже люди зрелого возраста уже давно отказались от кассет и дисков. Но, если еще диски можно понять или кассеты с воспоминаниями, то зачем хранить фильмы или сериалы?

Эти носители только занимают полезное пространство и собирают на своей поверхности пыль. Есть только одно решение – отправить их в мусор, не жалея.

Провода без предназначения

Разбросанные провода по всей квартире, у которых нет определенного предназначения – это распространенная проблема. Хорошие хозяйки умеют правильно организовывать порядок. А плохие даже забывают о проводах, которые никогда не будут использоваться по своему прямому назначению.

Поломанная бытовая техника

Нередко можно встретить примеры, когда в квартире хранится бытовая техника, которая давно сломана. Никто не будет ее нести в ремонт, она просто занимает свое место.

Единственный вариант – выбрасывать все или продавать на запчасти. Применения у этих предметов никогда не будет. А если технику можно починить, почему это еще не сделано?

Сковородки с поврежденным антипригарным покрытием

Использовать такую посуду для приготовления пищи – это настоящее мучение. Хорошие хозяйки от такой посуды избавляются сразу, прекрасно понимая, что появится повод купить новую.

Конечно, есть варианты восстановления покрытие, но в большинстве ситуаций в этом нет здравого смысла.



