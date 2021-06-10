Восемь хитростей, как быстро убрать живот
Чтобы шикарно смотреться в узких джинсах, совсем не обязательно загонять себя в тренажерный зал.
Чтобы шикарно смотреться в узких джинсах, совсем не обязательно загонять себя в тренажерный зал.
Wday.ru собрал самые простые и эффективные советы диетологов, которые помогут убрать живот и выглядеть просто сногсшибательно в облегающей одежде.
1. Перекусывайте в одно и то же время
Каждый из нас любит перекусить. Но возьмите за привычку делать это в одно и то же время — между 15 и 16 часами дня. Ваш снек должен быть богат протеином, то есть это могут быть яблоко, горсть миндаля или кусочек нежирного сыра.
Никогда не забывайте перекусывать в одно и то же время. Это действительно важно для организма. Регулярное питание стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ.
2. Занимайтесь с фитнес-мячом
Делайте упражнения с фитнес-мячом как минимум три раза в неделю. Основное упражнение очень простое: лягте на спину, выпрямите ноги, а мяч держите в вытянутых над головой (и лежащих на полу) руках.
Отрывая от пола корпус, поднимите мяч вверх, а затем расположите в вытянутых руках на уровне груди. Одновременно с этим приподнимите ноги, стараясь коснуться ими мяча. Не забывайте держать ноги прямыми. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 20 раз.
3. Тщательно жуйте во время еды
«Хорошо пережевывайте пищу — это главный совет, который я даю своим пациентам, — говорит американский диетолог Дон Блатнер, автор книги «Удобная диета»1.
«Не накидывайтесь на еду, как голодные звери, и не бойтесь потратить время на жевание. Пищеварение начинается не в желудке, а прямо у вас во рту. Если последуете моему совету, навсегда избавитесь от послеобеденной тяжести в желудке и вздутия живота. И скрывать свой живот под кофтой-балахоном после бизнес-ланча вам тоже не придется».
4. Игнорируйте сахар
Попробуйте снизить употребление сахара до минимума, а то и вообще откажитесь от него. Сахар вреден по многим причинам. Во-первых, его нестабильное содержание в крови часто приводит к быстрой утомляемости и регулярным головным болям. Во-вторых, сахар увеличивает риск ожирения и заболевания диабетом.
А еще потребление сахара негативно влияет на самый явный показатель возраста — кожу. Определенная часть молекул сахара, после поступления в поток крови, соединяется с протеинами. Этот процесс называется гликолизом. Новые молекулярные структуры ослабляют упругость тканей тела — от кожных покровов до тканей органов и артерий. Чем больше содержание сахара в крови, тем быстрее происходит старение.
5. Не усердствуйте, качая пресс
«Если вы думаете, что сотня ежедневных упражнений для пресса поможет сделать вам живот плоским, вы глубоко заблуждаетесь, — говорит диетолог Мэтт Мерфи. — Чтобы похудеть, вам нужна грамотно составленная программа. Лично я советую на первое место поставить диету, с которой вам должен помочь врач, на второе — кардиотренировки, на третье — силовые упражнения и только на четвертое — упражнения для пресса».
Правильно питайтесь и одновременно с этим занимайтесь спортом: пять раз в неделю делайте 30-минутную пробежку и трижды в неделю занимайтесь с гантелями (15 минут) и качайте пресс (5 минут). Результат не заставит себя ждать!»
6. Перейдите на морскую соль
Вздутие живота и появление лишнего веса могут быть следствием вашей любви к соленой пище. Выход здесь такой: перейдите на морскую или диетическую соль. Главное отличие диетической соли от обычной заключается в том, что в ней снижено содержание ионов натрия, главного «задерживателя» воды в организме. Кроме того, диетическая соль обогащена ионами магния и калия, которые очень полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем.
Также избегайте часто употреблять в пищу соевый соус, даже в самом качественном из них слишком высоко содержание натрия. Гораздо полезнее кайенский перец, который повышает метаболизм.
7. Ешьте цельнозерновой хлеб
Цельнозерновые продукты приносит пищеварению огромную пользу. Хлеб из такого сорта муки не прибавляет лишнего веса, а наоборот, способствует его нормализации, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунную систему организма.
Почему цельнозерновой хлеб полезнее обычного? Дело в том, что при производстве муки высших сортов все компоненты с высоким содержанием микроэлементов отсеиваются и идут в отходы, хотя это и есть самое полезное, что содержится в цельном зерне. Исследования диетологов давно доказали, что рацион, который включает в себя цельные злаки, овощи и фрукты, является залогом здорового сердца.
8. Чаще смейтесь
Удивительно, но смех подтягивает ваш живот. «Чем чаще вы смеетесь, тем лучше для мышц вашего пресса, — объясняет тренер по пилатесу Кристин МакГи. — Есть даже специальные занятия по „смехопилатесу“, которые приносят реальные результаты».
Словом, если вы регулярно хохочете и взрываетесь от смеха, знайте, что это не только улучшает настроение, но и помогает вашему животу вернуть былые формы!