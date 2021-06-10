Восемь хитростей, как быстро убрать живот

Wday.ru собрал самые простые и эффективные советы диетологов, которые помогут убрать живот и выглядеть просто сногсшибательно в облегающей одежде.

1. Перекусывайте в одно и то же время

Каждый из нас любит перекусить. Но возьмите за привычку делать это в одно и то же время — между 15 и 16 часами дня. Ваш снек должен быть богат протеином, то есть это могут быть яблоко, горсть миндаля или кусочек нежирного сыра.

Никогда не забывайте перекусывать в одно и то же время. Это действительно важно для организма. Регулярное питание стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ.

2. Занимайтесь с фитнес-мячом

Делайте упражнения с фитнес-мячом как минимум три раза в неделю. Основное упражнение очень простое: лягте на спину, выпрямите ноги, а мяч держите в вытянутых над головой (и лежащих на полу) руках.

Отрывая от пола корпус, поднимите мяч вверх, а затем расположите в вытянутых руках на уровне груди. Одновременно с этим приподнимите ноги, стараясь коснуться ими мяча. Не забывайте держать ноги прямыми. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 20 раз.

3. Тщательно жуйте во время еды

«Хорошо пережевывайте пищу — это главный совет, который я даю своим пациентам, — говорит американский диетолог Дон Блатнер, автор книги «Удобная диета»1.

«Не накидывайтесь на еду, как голодные звери, и не бойтесь потратить время на жевание. Пищеварение начинается не в желудке, а прямо у вас во рту. Если последуете моему совету, навсегда избавитесь от послеобеденной тяжести в желудке и вздутия живота. И скрывать свой живот под кофтой-балахоном после бизнес-ланча вам тоже не придется».

4. Игнорируйте сахар

Попробуйте снизить употребление сахара до минимума, а то и вообще откажитесь от него. Сахар вреден по многим причинам. Во-первых, его нестабильное содержание в крови часто приводит к быстрой утомляемости и регулярным головным болям. Во-вторых, сахар увеличивает риск ожирения и заболевания диабетом.

А еще потребление сахара негативно влияет на самый явный показатель возраста — кожу. Определенная часть молекул сахара, после поступления в поток крови, соединяется с протеинами. Этот процесс называется гликолизом. Новые молекулярные структуры ослабляют упругость тканей тела — от кожных покровов до тканей органов и артерий. Чем больше содержание сахара в крови, тем быстрее происходит старение.

5. Не усердствуйте, качая пресс

«Если вы думаете, что сотня ежедневных упражнений для пресса поможет сделать вам живот плоским, вы глубоко заблуждаетесь, — говорит диетолог Мэтт Мерфи. — Чтобы похудеть, вам нужна грамотно составленная программа. Лично я советую на первое место поставить диету, с которой вам должен помочь врач, на второе — кардиотренировки, на третье — силовые упражнения и только на четвертое — упражнения для пресса».