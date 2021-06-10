Вы тоже это делаете: семь ошибок, которые портят волосы

Никогда не жертвуйте качеством волос ради длины — важно стричься раз в 2-3 месяца. В противном случае, вам придется носить длинные, но секущиеся по всей длине волосы. Разве это красиво? Лучше терпеливо отращивать здоровые и блестящие волосы без сечения и ломкости. К тому же, при регулярной стрижке мастер будет убирать вам только сечение — это всего пара миллиметров.

Неправильная расческа

От том, как выбрать расческу, мы писали здесь. Обязательно изучите статью и выбирайте из множества вариантов ту, что подходит именно вам. Например, если вы вытягиваете волосы феном и металлической расческой — ждите ломкости и сечения. Если у вас густые волосы и вы расчесываете их деревянной щеткой вскоре они начнут сечься и потеряют блеск.

Влажное расчесывание

Про это сказано уже много раз, но девушки продолжают совершать эту ошибку. Дело в том, что влажные волосы очень сильно растягиваются, становятся как резина. Пока вы расчесываете, вы натягиваете волос и при сушке они уже не приходят в прежнюю форму, а остаются истонченными и слабыми. Одним словом, при влажном расчесывании они теряют плотность и очень быстро ломаются.

Фен и утюжок