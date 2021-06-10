Вы тоже это делаете: семь ошибок, которые портят волосы
Эти привычки сводят на нет эффект от самых дорогих масок и салонных уходов. Изучите список и прекратите мучить свои волосы.
Эти привычки сводят на нет эффект от самых дорогих масок и салонных уходов. Изучите список и прекратите мучить свои волосы.
Можно не жалеть деньги на дорогой шампунь, стричься по лунному календарю, но испортить волосы безобидной ежедневной привычкой. Рассказываем, что мы делаем не так и почему волосы секутся и не растут.
Да, сухой шампунь — это очень удобно. Мы настолько привыкли к тому, что можно распылить его на корни и через пять минут получить эффект чистых волос, что начинаем злоупотреблять его применением. Обработать челку каждое утро — не вопрос! Наносить два дня подряд — тоже выход. На самом деле, это SOS-средство, которое нужно применять только в экстренных случаях. Тальк в составе сухого шампуня забивает поры кожи головы, приводит к зуду, перхоти и выпадению волос, если использовать его чаще одного раза в неделю, а то и в две.
Конечно, многое зависит от качества краски для волос — плохая может сжечь волосы и оставить ожоги на коже. Последнее вы можете даже не заметить в процессе — это проявится появлением перхоти и шелушением. Кроме того, есть риск передержать состав и сделать волосы слабыми и ломкими. И самый безобидный антиэффект — неравномерный цвет волос на выходе.
Никогда не жертвуйте качеством волос ради длины — важно стричься раз в 2-3 месяца. В противном случае, вам придется носить длинные, но секущиеся по всей длине волосы. Разве это красиво? Лучше терпеливо отращивать здоровые и блестящие волосы без сечения и ломкости. К тому же, при регулярной стрижке мастер будет убирать вам только сечение — это всего пара миллиметров.
От том, как выбрать расческу, мы писали здесь. Обязательно изучите статью и выбирайте из множества вариантов ту, что подходит именно вам. Например, если вы вытягиваете волосы феном и металлической расческой — ждите ломкости и сечения. Если у вас густые волосы и вы расчесываете их деревянной щеткой вскоре они начнут сечься и потеряют блеск.
Про это сказано уже много раз, но девушки продолжают совершать эту ошибку. Дело в том, что влажные волосы очень сильно растягиваются, становятся как резина. Пока вы расчесываете, вы натягиваете волос и при сушке они уже не приходят в прежнюю форму, а остаются истонченными и слабыми. Одним словом, при влажном расчесывании они теряют плотность и очень быстро ломаются.
Отказаться от этих девайсов навсегда не получится, но можно научиться применять их с умом. Не зря почти на каждом современном фене есть охлаждающий режим — да, сушит дольше, но не травмирует волосы. Все дело в том, что горячий воздух испаряет влагу не только с волос, но и из волос. То есть, вы высушиваете не просто поверхность волоса, но и сам стержень. Утюжок тоже важно выбрать с ионами, которые травмируют поверхность минимально и не пользоваться им каждый день. Вы замечали, что при выпрямлении даже сухих волос идет пар? Это испаряется влага из волоса, которая отвечает за блеск и упругость вашей шевелюры.