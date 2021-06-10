Неудобные отношения: почему ты не чувствуешь себя счастливой рядом с этим мужчиной

На первый взгляд кажется, что неудобной бывает, например, разве что новая пара обуви или вопросы бывших одноклассниц о твоем семейном положении или уровне дохода. Однако к отношениям этот термин тоже вполне применим, пишет «Лиза».
Так принято обозначать ситуацию, когдаявных конфликтов и громких постоянных ссор между тобой и партнером нет, но при этом нет и чувства безопасности, комфорта и всего того, что принято называть счастьем. Чаще всего от «неудобства» отношений страдает именно женщина. Если при этих словах ты представила скромницу, боящуюся лишний раз высказать свое мнение и старающуюся всем угодить — ты, в принципе, недалека от истины.
Однако нередко в эту же ловушку попадаются, наоборот, самодостаточные и уверенные в себе женщины, относящиеся к отношениям как к проекту, который просто нельзя выполнить плохо, и поэтому вкладывающие в партнера и его комфорт больше усилий, чем следовало бы. Итог в любом случае один — правила в паре задает мужчина, а женщине остается только следовать им.
Признаки неудобных отношений
Признать, что ты не столкнулась с временными трудностями, которые бывают у всех, а попала в неудобные отношения, непросто — ведь видимых причин для недовольства вроде бы нет. Но если тебе что-то постоянно не дает покоя, как камешек, попавший в ботинок — честно ответь, не относятся ли к тебе или твоему партнеру перечисленные ниже признаки.
- Отсутствие диалога.Нет, конечно, вы много общаетесь, обсуждаете вместе просмотренные фильмы или делитесь воспоминаниями. Но когда речь заходит о более серьезных вещах — возможности совместно провести отпуск, детях или каких-то твоих потребностях, — мужчина либо перестает тебя слышать, либо отделывается неопределенными фразами. Добиться прямого аргументированного ответа на поставленный вопрос тебе почти никогда не удается.
- Неопределенность планов.Ты все время словно подвешена в каком-то изматывающем вакууме и не знаешь даже, какой сериал он изъявит желание смотреть следующим, не говоря уж о том, что вы будете делать в ближайшие выходные. У него всегда может появиться более интересный вариант, чем проводить время с тобой, и хорошо, если он не забудет тебя об этом известить.
- Отношения не развиваются. Сейчас вы находитесь примерно там же, что и спустя пару месяцев после знакомства, и никакого прогресса не предвидится: он мало говорит о чувствах, не поддерживает твое желание жить вместе или узаконить отношения, не делится своим видением вашего будущего и вообще, кажется, вполне доволен текущим положением вещей.
- Эмоциональная дистанция.Мужчина может быть обходительным и галантным, приносить тебе цветы, придерживать дверь — и оставаться при этом на расстоянии световых лет в эмоциональном плане. Пробиться через этот ледяной панцирь тебе почти никогда не удается, и ты привычно винишь себя в том, что мало стараешься и вообще недостаточно хороша, хотя дело на самом деле, конечно, не в тебе.
- Ты не можешь опереться на партнера. Вы либо не являетесь парой в общепринятом смысле слова — например, он женат или находится в постоянных отношениях с другой женщиной, а может быть, постоянно козыряет статусом закоренелого холостяка. Либо он всеми силами дает тебе понять, что проводить вместе время — классно, но на что-то большее, в том числе на поддержку в трудной ситуации, ты можешь не рассчитывать. Ты болеешь, грустишь, сидишь без денег или без работы, а он шлет тебе подбадривающие стикеры в Вайбере и спокойно едет на пикник с друзьями — знакомая ситуация?
- Голос интуиции.Внешне ваши отношения могут напоминать спокойное озеро (ну, или застоявшееся болото), но вот внутри тебя кипит буря. Ты можешь ни с того ни с сего взрываться, злиться на партнера по мелочам или грустить, причем еще и испытывая чувство вины из-за собственной эмоциональной нестабильности и капризов. Это никакие не капризы — так подсознание пытается донести до тебя, что в датском королевстве что-то определенно не ладно.
«А как надо?»: правила здоровых отношений
В том, что ты не всегда можешь понять степень адекватности отношения партнера к тебе, нет твоей вины. Все мы росли на книгах и фильмах, описывающих довольно странные истории любви и романтизирующих мужчин, которых сложно назвать прекрасными принцами — от асоциального Гоши из «Москва слезам не верит» до инфантильного Жени из «Иронии судьбы».