Чт, 10.06.2021
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Неудобные отношения: почему ты не чувствуешь себя счастливой рядом с этим мужчиной

Грустная пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для многих женщин отношения с любимым мужчиной являются одной из самых важных вещей в жизни. Тебе вроде бы повезло — и мужчина, и отношения с ним в наличии — вот только счастливой ты себя почему-то не чувствуешь. Может, дело в том, что эти отношения для тебя неудобны?

На первый взгляд кажется, что неудобной бывает, например, разве что новая пара обуви или вопросы бывших одноклассниц о твоем семейном положении или уровне дохода. Однако к отношениям этот термин тоже вполне применим, пишет «Лиза».

Так принято обозначать ситуацию, когдаявных конфликтов и громких постоянных ссор между тобой и партнером нет, но при этом нет и чувства безопасности, комфорта и всего того, что принято называть счастьем. Чаще всего от «неудобства» отношений страдает именно женщина. Если при этих словах ты представила скромницу, боящуюся лишний раз высказать свое мнение и старающуюся всем угодить — ты, в принципе, недалека от истины.

Однако нередко в эту же ловушку попадаются, наоборот, самодостаточные и уверенные в себе женщины, относящиеся к отношениям как к проекту, который просто нельзя выполнить плохо, и поэтому вкладывающие в партнера и его комфорт больше усилий, чем следовало бы. Итог в любом случае один — правила в паре задает мужчина, а женщине остается только следовать им.

Признаки неудобных отношений
 
Признать, что ты не столкнулась с временными трудностями, которые бывают у всех, а попала в неудобные отношения, непросто — ведь видимых причин для недовольства вроде бы нет. Но если тебе что-то постоянно не дает покоя, как камешек, попавший в ботинок — честно ответь, не относятся ли к тебе или твоему партнеру перечисленные ниже признаки.
 
  • Отсутствие диалога.Нет, конечно, вы много общаетесь, обсуждаете вместе просмотренные фильмы или делитесь воспоминаниями. Но когда речь заходит о более серьезных вещах — возможности совместно провести отпуск, детях или каких-то твоих потребностях, — мужчина либо перестает тебя слышать, либо отделывается неопределенными фразами. Добиться прямого аргументированного ответа на поставленный вопрос тебе почти никогда не удается.
  • Неопределенность планов.Ты все время словно подвешена в каком-то изматывающем вакууме и не знаешь даже, какой сериал он изъявит желание смотреть следующим, не говоря уж о том, что вы будете делать в ближайшие выходные. У него всегда может появиться более интересный вариант, чем проводить время с тобой, и хорошо, если он не забудет тебя об этом известить.
  • Отношения не развиваются. Сейчас вы находитесь примерно там же, что и спустя пару месяцев после знакомства, и никакого прогресса не предвидится: он мало говорит о чувствах, не поддерживает твое желание жить вместе или узаконить отношения, не делится своим видением вашего будущего и вообще, кажется, вполне доволен текущим положением вещей.
  • Эмоциональная дистанция.Мужчина может быть обходительным и галантным, приносить тебе цветы, придерживать дверь — и оставаться при этом на расстоянии световых лет в эмоциональном плане. Пробиться через этот ледяной панцирь тебе почти никогда не удается, и ты привычно винишь себя в том, что мало стараешься и вообще недостаточно хороша, хотя дело на самом деле, конечно, не в тебе.
  • Ты не можешь опереться на партнера. Вы либо не являетесь парой в общепринятом смысле слова — например, он женат или находится в постоянных отношениях с другой женщиной, а может быть, постоянно козыряет статусом закоренелого холостяка. Либо он всеми силами дает тебе понять, что проводить вместе время — классно, но на что-то большее, в том числе на поддержку в трудной ситуации, ты можешь не рассчитывать. Ты болеешь, грустишь, сидишь без денег или без работы, а он шлет тебе подбадривающие стикеры в Вайбере и спокойно едет на пикник с друзьями — знакомая ситуация?
  • Голос интуиции.Внешне ваши отношения могут напоминать спокойное озеро (ну, или застоявшееся болото), но вот внутри тебя кипит буря. Ты можешь ни с того ни с сего взрываться, злиться на партнера по мелочам или грустить, причем еще и испытывая чувство вины из-за собственной эмоциональной нестабильности и капризов. Это никакие не капризы — так подсознание пытается донести до тебя, что в датском королевстве что-то определенно не ладно.

«А как надо?»: правила здоровых отношений

В том, что ты не всегда можешь понять степень адекватности отношения партнера к тебе, нет твоей вины. Все мы росли на книгах и фильмах, описывающих довольно странные истории любви и романтизирующих мужчин, которых сложно назвать прекрасными принцами — от асоциального Гоши из «Москва слезам не верит» до инфантильного Жени из «Иронии судьбы».

К счастью, семейные психологи сформулировали признаки того, что ты находишься в здоровых отношениях с подходящим партнером:

  1. Эксклюзивность. Ты занимаешь в жизни партнера особое место и имеешь для него большое значение. Он не боится говорить о своих чувствах, не обесценивает происходящее между вами и предъявляет тебя своему кругу родных и близких как официальную «половинку». Тебе не приходится гадать, что ты для него значишь и значишь ли вообще.
  2. Видимость.Партнер знает тебя, видит все твои плюсы и минусы, не стремится тебя переделать, принимает и любит такой, какая ты есть. Ты можешь быть уверена, что значима для него именно ты сама, а не твой статус, внешность или придуманный им самим образ.
  3. Качество жизни. С партнером тебе лучше, чем было без него, и это касается не только эмоций, но и вполне материальных вещей. Например, если теперь он заботится о том, чтобы холодильник всегда был полон, и старается успеть забрать тебя с работы — это правило соблюдено. А если мужчина переехал на твою жилплощадь, но не торопится платить хотя бы половину коммунальных расходов, а ты стала тратить вдвое больше времени на уборку и стирку — вариант явно так себе.

Три важных шага, чтобы все исправить

Если ты готова признаться себе, что текущее положение дел тебя не устраивает и пора что-то менять — полдела, считай, уже сделано. Вторая половина тоже может оказаться не такой уж и сложной — твой мужчина вряд ли монстр, ночами вынашивающий злобные планы, как бы сделать тебя еще более несчастной, и помочь наладить отношения может даже простой откровенный разговор.
  • Говори прямо.Никому из нас, к сожалению, не выдают миелофон для чтения мыслей при рождении, поэтому твой мужчина просто может не догадываться о том, что тебе не хватает открытого выражения чувств или помощи по дому. Никаких заходов издалека или претензий на повышенных тонах — только конструктивное изложение фактов.

Пользуйся так называемым «я-посланием», говоря о своих чувствах. Фраза «иногда я чувствую себя потерянной и ненужной» вместо «ты постоянно проводишь время с друзьями» показывает твою уязвимость, а это непривычно и страшно. Но зато мужчина не уйдет в глухую оборону из-за боязни, что ты устроишь скандал, и вам, вероятно, удастся поговорить.

  • Выйди из позиции жертвы.Конечно, когда твоя потребность в понимании и близости месяцами остается незакрытой, негатив накапливается, но это может привести к несколько однобокой оценке ситуации. Возможно, мужчине точно так же чего-то не хватает в ваших отношениях, и тебе нужно постараться понять его истинные нужды и вообще объективно оценивать ситуацию в целом.
  • Усиль тактильный контакт. Простые объятия, поглаживания, поцелуи и сон под одним одеялом помогут вам снова сблизиться и больше доверять друг другу, а тут и до откровенных разговоров и спокойного разбора затянувшихся конфликтов рукой подать.

Психологи рекомендуют время от времени практиковать так называемый «взгляд-геликоптер» - иными словами,оценивать ваши отношения «сверху», стараясь охватить взглядом всю картину. «С земли» ты можешь переживать, что старше своего партнера и больше вкладываешься в отношения, а он высокомерно недооценивает твои старания — а в целом может оказаться, что он как раз комплексует из-за того, что пока не добился того, что есть у тебя, ему неловко что-то принимать у тебя и он переживает, что не выглядит в твоих глазах «настоящим мужчиной».

Такое озарение, конечно, не разрешит ваш конфликт автоматически, но хотя бы даст тебе понимание, с чего начинать.


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