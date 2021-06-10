Неудобные отношения: почему ты не чувствуешь себя счастливой рядом с этим мужчиной

На первый взгляд кажется, что неудобной бывает, например, разве что новая пара обуви или вопросы бывших одноклассниц о твоем семейном положении или уровне дохода. Однако к отношениям этот термин тоже вполне применим, пишет «Лиза».

Так принято обозначать ситуацию, когда явных конфликтов и громких постоянных ссор между тобой и партнером нет , но при этом нет и чувства безопасности, комфорта и всего того, что принято называть счастьем. Чаще всего от «неудобства» отношений страдает именно женщина. Если при этих словах ты представила скромницу, боящуюся лишний раз высказать свое мнение и старающуюся всем угодить — ты, в принципе, недалека от истины.

Однако нередко в эту же ловушку попадаются, наоборот, самодостаточные и уверенные в себе женщины, относящиеся к отношениям как к проекту, который просто нельзя выполнить плохо, и поэтому вкладывающие в партнера и его комфорт больше усилий, чем следовало бы. Итог в любом случае один — правила в паре задает мужчина, а женщине остается только следовать им.

Признаки неудобных отношений

Признать, что ты не столкнулась с временными трудностями, которые бывают у всех, а попала в неудобные отношения, непросто — ведь видимых причин для недовольства вроде бы нет. Но если тебе что-то постоянно не дает покоя, как камешек, попавший в ботинок — честно ответь, не относятся ли к тебе или твоему партнеру перечисленные ниже признаки.