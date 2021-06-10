ПРОБУЕМ! ⟩ Кефир для похудения: рецепт, который не подводит

Лето — самое удачное время для похудения, и дело даже не в мотивации. Особенности температурного режима, обилие овощей и фруктов, повышенная активность сыграют на руку любому, кто захочет попрощаться с лишним весом. В конце концов, тяга к жирным продуктам в этот период тоже уменьшается, хочется чего-то прохладного, сочного и легкого.
У «Со Вкусом» припасен рецепт летнего похудения, который поможет скинуть до 5 кг с полным комфортом. Происходить это будет за счет улучшения работы желудочно-кишечного тракта и выведения лишней воды из организма.
Кефир с чесноком
Разгрузочные дни на кефире еще никого не подводили: эффективность этого молочного продукта поражает. Во многом она объясняется тем, что кефир очень сытный и воздействует на стенки желудка успокаивающим образом, вместе с тем поддерживает микрофлору кишечника и содержит минимальное количество калорий — всего 37 ккал на 100 мл.
О полезных свойствах чеснока ходят легенды. Обязательный элемент в славянской кухне (наравне с луком) разгоняет метаболизм. Средство довольно сильное, особенно учитывая то, что чеснок называют природным антибиотиком. Так что будет, если совместить два этих доступных продукта? Это позволит подойти к снижению веса комплексно, а именно:
укрепить сердечно-сосудистую систему, наладить крово- и лимфоток
нормализовать уровень сахара в крови
избавиться от отеков (благодаря выведению лишней жидкости из организма)
снизить уровень вредного холестерина
улучшить сон
Помимо этого, можно забыть о гнетущем чувстве голода — коктейль из кефира с чесноком подавляет аппетит. Делимся с вами простым рецептом его приготовления.
200 мл нежирного кефира (1 %) взбейте в блендере с щепоткой соли. Это сделает напиток воздушным.
Одну дольку чеснока пропустите через пресс и добавьте к кефиру.
По желанию покрошите в средство для похудения немного зелени (это могут быть перья лука, кинза, черемша, шпинат, петрушка или укроп).
Такой кефир на ночь для похудения заменит ужин, к тому же в темное время суток он усваивается лучше. Если ваша цель — быстрая сушка, тогда кефиром можно заменить и завтрак. В этом случае в коктейль рекомендуем добавить огурец или помидор. Очень важно, чтобы в напитке была какая-то зелень, чтобы чистить сосуды и кишечник клетчаткой.
Подберите специи на ваш вкус и наслаждайтесь результатом уже через неделю! Детоксикация на этом жиросжигающем средстве проходит на ура. Уже убедились в этом? Поделитесь с нами своими впечатлениями.
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