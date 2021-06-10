ПРОБУЕМ! ⟩ Кефир для похудения: рецепт, который не подводит

У «Со Вкусом» припасен рецепт летнего похудения, который поможет скинуть до 5 кг с полным комфортом. Происходить это будет за счет улучшения работы желудочно-кишечного тракта и выведения лишней воды из организма.

Кефир с чесноком

Разгрузочные дни на кефире еще никого не подводили: эффективность этого молочного продукта поражает. Во многом она объясняется тем, что кефир очень сытный и воздействует на стенки желудка успокаивающим образом, вместе с тем поддерживает микрофлору кишечника и содержит минимальное количество калорий — всего 37 ккал на 100 мл.

О полезных свойствах чеснока ходят легенды. Обязательный элемент в славянской кухне (наравне с луком) разгоняет метаболизм. Средство довольно сильное, особенно учитывая то, что чеснок называют природным антибиотиком. Так что будет, если совместить два этих доступных продукта? Это позволит подойти к снижению веса комплексно, а именно:

укрепить сердечно-сосудистую систему, наладить крово- и лимфоток

нормализовать уровень сахара в крови

избавиться от отеков (благодаря выведению лишней жидкости из организма)

снизить уровень вредного холестерина

улучшить сон

Помимо этого, можно забыть о гнетущем чувстве голода — коктейль из кефира с чесноком подавляет аппетит. Делимся с вами простым рецептом его приготовления.

200 мл нежирного кефира (1 %) взбейте в блендере с щепоткой соли. Это сделает напиток воздушным.

Одну дольку чеснока пропустите через пресс и добавьте к кефиру.

По желанию покрошите в средство для похудения немного зелени (это могут быть перья лука, кинза, черемша, шпинат, петрушка или укроп).

Такой кефир на ночь для похудения заменит ужин, к тому же в темное время суток он усваивается лучше. Если ваша цель — быстрая сушка, тогда кефиром можно заменить и завтрак. В этом случае в коктейль рекомендуем добавить огурец или помидор. Очень важно, чтобы в напитке была какая-то зелень, чтобы чистить сосуды и кишечник клетчаткой.

Такой кефир легко заменит ужин ФОТО: скриншот с youtube.com

Подберите специи на ваш вкус и наслаждайтесь результатом уже через неделю! Детоксикация на этом жиросжигающем средстве проходит на ура. Уже убедились в этом? Поделитесь с нами своими впечатлениями.



