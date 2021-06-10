Белковая диета для похудения: меню на 14 дней

Особенности питания при белковой диете

Обычная белковая диета продолжается 14 дней и позволяет похудеть на 4-8 кг. Питаться нужно дробно, то есть примерно каждые 3 часа, но небольшими порциями (объем не больше 1-2 горсти). Благодаря такому частому питанию, чувство голода во время белковой диеты практически не возникает. Основное правило методики — на тарелке должны главенствовать продукты с высоким содержанием протеинов (нежирные мясо, рыба и морепродукты, творог, сыр тофу, яйца. молочные продукты). Углеводные продукты, которые допускаются в меню, должны быть с предельно низким гликемическим индексом, пишет woman.ru.

Меню белковой диеты на 14 дней

Главный плюс белковой диеты заключается в том, что можно приготовить вкуснейшие блюда из множества продуктов богатых белком, и при этом даже не чувствовать каких либо ограничений в питании. Меню белковой диеты на 14 дней может выглядеть следующим образом.

День первый. Завтрак: обезжиренный творог — 100 г. Второй завтрак: 2 вареных яйца. Обед: крем-суп из брокколи, цуккини запеченные с 100 г сыра фета. Полдник: 100 мл обезжиренного питьевого йогурта. Ужин: 150 г филе индейки на гриле с клюквенным соусом.

День второй. Завтрак: 100 г омлета. Второй завтрак: салат из свежих (желательно листовых) овощей с 1 ч.л. оливкового масла. Обед: окрошка на обезжиренном кефире (использовать мясо индейки, или говядины), 150 г рыбы на пару. Полдник: 100 мл кефира. Ужин: 150 г говядины на гриле, салат из свежих овощей.

День третий. Завтрак: 100 г обезжиренного творога с кислыми ягодами (брусника, клюква). Второй завтрак: 1 вареное яйцо. Обед: 200 г фаршированного перца, только вместо риса использовать овощи, например брокколи. Полдник: 100 г салата из огурцов и капусты с оливковым маслом. Ужин: 150 -200 г говядины, запеченной с чесноком.

День четвертый. Завтрак: 100 г вареной куриной грудки. Второй завтрак: 100 г рыбы на гриле, один огурец. Обед: 150 мл овощного супа (без картофеля). Полдник: салат из свежих помидоров, заправленный оливковым маслом. Ужин: 150 г говядины, запеченной с чесноком, 100 г овощей на гриле.

День пятый. Завтрак: 150 г обезжиренного творога. Второй завтрак: 1 апельсин. Обед: рыбная уха, 100 г салата из красного болгарского перца, листьев салата, помидоров заправленных лимонным соком. Полдник: 100 г обезжиренного йогурта. Ужин: 150 г индейки, тушенной с цветной капустой или брокколи.

День шестой. Завтрак: овсяная каша на воде. Второй завтрак: 100 г кислых ягод. Обед: 150 г рыбы на гриле, 100 г тушеных баклажанов. Полдник: обезжиренный йогурт без сахара и добавок. Ужин: 150 г говядины на пару, 100 г салата из помидоров и огурцов, заправленного оливковым маслом.

День седьмой. Завтрак: 150 г обезжиренного творога. Второй завтрак: 1 вареное яйцо. Обед: 150 г курицы на гриле без кожицы, два свежих помидора. Полдник: тертая морковь с лимонным соком. Ужин: 150 г вареных креветок, 100 г стручковой фасоли.