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Белковая диета для похудения: меню на 14 дней

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сбалансированная белковая диета считается самой простой и эффективной программой для похудения. Диета рассчитана для людей, желающих сбросить лишний вес, но не желающих сильно менять свой образ жизни и отказываться от любимой еды. Меню белковой диеты в основном состоит из протеиновой пищи, а вот жиры и углеводы должны быть сведены к разумному минимуму.

Особенности питания при белковой диете

Обычная белковая диета продолжается 14 дней и позволяет похудеть на 4-8 кг. Питаться нужно дробно, то есть примерно каждые 3 часа, но небольшими порциями (объем не больше 1-2 горсти). Благодаря такому частому питанию, чувство голода во время белковой диеты практически не возникает. Основное правило методики — на тарелке должны главенствовать продукты с высоким содержанием протеинов (нежирные мясо, рыба и морепродукты, творог, сыр тофу, яйца. молочные продукты). Углеводные продукты, которые допускаются в меню, должны быть с предельно низким гликемическим индексом, пишет woman.ru.

Меню белковой диеты на 14 дней

Главный плюс белковой диеты заключается в том, что можно приготовить вкуснейшие блюда из множества продуктов богатых белком, и при этом даже не чувствовать каких либо ограничений в питании. Меню белковой диеты на 14 дней может выглядеть следующим образом.

День первый. Завтрак: обезжиренный творог — 100 г. Второй завтрак: 2 вареных яйца. Обед: крем-суп из брокколи, цуккини запеченные с 100 г сыра фета. Полдник: 100 мл обезжиренного питьевого йогурта. Ужин: 150 г филе индейки на гриле с клюквенным соусом.

День второй. Завтрак: 100 г омлета. Второй завтрак: салат из свежих (желательно листовых) овощей с 1 ч.л. оливкового масла. Обед: окрошка на обезжиренном кефире (использовать мясо индейки, или говядины), 150 г рыбы на пару. Полдник: 100 мл кефира. Ужин: 150 г говядины на гриле, салат из свежих овощей.

День третий. Завтрак: 100 г обезжиренного творога с кислыми ягодами (брусника, клюква). Второй завтрак: 1 вареное яйцо. Обед: 200 г фаршированного перца, только вместо риса использовать овощи, например брокколи. Полдник: 100 г салата из огурцов и капусты с оливковым маслом. Ужин: 150 -200 г говядины, запеченной с чесноком.

День четвертый. Завтрак: 100 г вареной куриной грудки. Второй завтрак: 100 г рыбы на гриле, один огурец. Обед: 150 мл овощного супа (без картофеля). Полдник: салат из свежих помидоров, заправленный оливковым маслом. Ужин: 150 г говядины, запеченной с чесноком, 100 г овощей на гриле.

День пятый. Завтрак: 150 г обезжиренного творога. Второй завтрак: 1 апельсин. Обед: рыбная уха, 100 г салата из красного болгарского перца, листьев салата, помидоров заправленных лимонным соком. Полдник: 100 г обезжиренного йогурта. Ужин: 150 г индейки, тушенной с цветной капустой или брокколи.

День шестой. Завтрак: овсяная каша на воде. Второй завтрак: 100 г кислых ягод. Обед: 150 г рыбы на гриле, 100 г тушеных баклажанов. Полдник: обезжиренный йогурт без сахара и добавок. Ужин: 150 г говядины на пару, 100 г салата из помидоров и огурцов, заправленного оливковым маслом.

День седьмой. Завтрак: 150 г обезжиренного творога. Второй завтрак: 1 вареное яйцо. Обед: 150 г курицы на гриле без кожицы, два свежих помидора. Полдник: тертая морковь с лимонным соком. Ужин: 150 г вареных креветок, 100 г стручковой фасоли.

День восьмой. Завтрак: каша пшенная на воде, можно добавить ягоды или кусочки фруктов. Второй завтрак: салат из тунца и помидоров, заправленного лимоном и оливковым маслом. Обед: 200 г рыбные паровые котлеты, 100 г любых свежих овощей. Полдник: 125 мл питьевого йогурта без добавок. Ужин: 200 г любой рыбы на гриле с овощами.

День девятый. Завтрак: 150 г обезжиренного творога с мелко нарезанной зеленью (укропом и петрушкой). Второй завтрак: вареное яйцо с огурцом. Обед: 200 г вареной говядины, 150 мл томатного сока. Полдник: 50 г кедровых орехов. Ужин: 200 г рыбы на пару, листовой салат.

День десятый. Завтрак: яичница из двух яиц со шпинатом. Второй завтрак: 100 г обезжиренного творога. Обед: 150 г вареной индейки, салат из свежих огурцов и помидоров, заправленного лимонным соком и оливковым маслом. Полдник: 1 грейпфрут. Ужин: 200 г котлет из говядины, листовой салат

День одиннадцатый. Завтрак: 100 г обезжиренный творог с кислыми ягодами. Второй завтрак: 1 вареное яйцо. Обед: 150 г вареной индейки, салат из свежих овощей. Полдник: 75 г сыра тофу. Ужин: 150 г куриного филе на гриле.

День двенадцатый. Завтрак: 2 обезжиренных йогурта, 1 вареное яйцо. Второй завтрак: салат из свежих овощей с кусочками сыра фета. Обед: уха из рыбы (без картофеля). Полдник: 100 г салата из белокочанной капусты. Ужин: 150 г говядины отварной, 200 мл томатного сока.

День тринадцатый. Завтрак: гречневая каша. Второй завтрак: 2 вареных яйца. Обед: 160 г любой рыбы на гриле, листовой салат. Полдник: одно яблоко. Ужин: 120 г телятины тушеной, салат из капусты и морковки.

День четырнадцатый. Завтрак: овсяная каша. Второй завтрак: листовой салат с кусочками брынзы. Обед: сливочный крем-суп из цветной капусты, 2 куриные грудки на гриле. Полдник: одно вареное яйцо, стакан томатного сока. Ужин: 200 г любых морепродуктов на гриле, 100 г зеленой фасоли на пару.

Что можно пить во время белковой диеты?

Во время диеты ежедневно необходимо выпивать минимум 1,5-2 л жидкости. Это может быть чай или кофе без сахара, настои на травах, обычная и минеральная вода. Из меню белковой диеты исключаются любые сладкие соки и газированные напитки, так как они содержат много углеводов. Например, виноградный или банановый соки считаются сладкими. При белковой диете из напитков хорошо подойдет томатный сок или сок из сельдерея и яблока. Главное, чтобы сок содержал низкое количество углеводов.

Полностью исключаются любые алкогольные напитки. Во-первых, это связано с тем, что во время диеты сопротивляемость организма падает и возрастает нагрузка на функции печени, желудка и почек. А во-вторых, алкоголь блокирует выработку пищевого фермента пепсина, который расщепляет животный белок. Иными словами, употребляя вместе протеиновую пищу и спиртное, вы не только не похудеете, но и вполне вероятно, «заработаете» несварение желудка.


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