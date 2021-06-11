Ожоги и волдыри: какая косметика приведет к опасной реакции под лучами солнца?

«Прежде всего, стоит различать фототоксические и фотоаллергические реакции. При фототоксической реакции вещество, нанесенное на кожу, будет поглощать ультрафиолет и непосредственно повреждать клетки кожи. Это может случится с любым из нас, если такое вещество в достаточном количестве будет присутствовать на коже, когда мы выйдем на улицу. Обычно это называется ультрафиолетом типа А, поэтому даже нанесенное солнцезащитное средство не широкого спектра действия, не сможет нас от этого защитить», — поясняет доктор.

Фототоксические реакции

Диагноз в случае одной из упомянутых реакций обычно ставится клинически по результатам осмотра и опроса, но для специалиста очевидными являются в первую очередь внешние проявления: обычно последствия выглядят как достаточно активный солнечный ожог, вплоть до возникновения волдыря. После заживления очага на его месте может остаться пигментация.

«Распространенным виновником такой реакции является деготь. Это часто возникает у кровельщиков, которые со смолой работают, и людей, которые используют дегтярный шампунь. Также такие реакции вызывают некоторые растения и их эфирные масла, например, пастернак, сельдерей, петрушка, борщевик, как самый частый вариант для нашей полосы, лайм, бергамот, зверобой, некоторые сорта эфирных масел роз», — отмечает дерматолог.

Фотоаллергические реакции

Екатерина Хачатрян настоятельно советует всем любителям натуральной косметики и народных рецептов помнить о необходимости грамотно балансировать объемы агрессивных компонентов. Некоторые вещества, нанесенные на кожу, начинают поглощать ультрафиолет и таким образом сами становятся аллергенами. Недолгое пребывание на солнце — и фотоаллергический дерматит вам обеспечен.

«Такая реакция может быть только у чувствительных к этому людей. Визуально это похоже на экзему и может очень сильно чесаться, обычно это на всех открытых участках тела. Самые частые фотоаллергены, как ни странно, это компоненты солнцезащитных кремов, таких как оксибензон, авобензон и октокрилен», — добавила врач.

По словам дерматолога, опасными также могут быть нестероидные противовоспалительные средства с кетопрофеном в виде мазей, которые используют при растяжениях, а также парфюм, содержащий мускус и 6-метилкумарин. Важно отметить, что существует перекрестная реакция между всеми этими веществами, поэтому, если у вас реакция на что-то одно, стоит избегать и других компонентов.