Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе астрологи рекомендуют не спешить, чтобы не упустить из виду важных знаков судьбы. Энергетика пространства будет на стороне тех, кто ищет пути для развития, а не ждет случая. Весам не стоит винить в происходящем окружение — в их силах повлиять на ситуацию, если не бояться перемен и не отказываться от поступающих предложений. В конце этой недели будет время и для романтических приключений, а значит, можно смело привлекать любовь и больше времени проводить вне дома.

Женщина-Скорпион

Женщин-Скорпионов ждет насыщенная на события неделя, а значит, настала пора проверить свои силы в деле. Этот период подходит для воплощения в жизнь смелых идей, наведения порядка в жизни и романтических приключений. Дамам этого знака уже с понедельника нужно включаться в работу, чтобы не терять драгоценного времени. Для того, чтобы силы не покинули, астрологи рекомендуют ежедневно восполнять запас энергии, а также не забывать об отдыхе и творческой составляющей. Благодаря арт-терапии будет легче справиться с негативными эмоциями.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют начать неделю с оздоровления. Энергетика пространства подходит для укрепления иммунитета, поэтому откладывать начало оздоровительных упражнений не имеет смысла. В период с 14 по 20 июня нельзя торопиться, и дамам этого Знака важно соблюдать осмотрительность во всем. Такая тактика поможет вовремя остановиться, если выбрано неверное направление, а также не упустить перспективные возможности и предложения.

Женщина-Козерог

У дам-Козерогов наступает период, когда важно принимать ответственные решения, полагаясь на свое сердце, а не на советы окружающих людей. Астрологи рекомендуют отказаться от поспешных действий, ведь отменить сделанное или сказанное не получится. При должной осторожности и умении прислушиваться к внутреннему голосу женщины этого знака смогут преуспеть как в делах, так и в личной жизни. Не будут лишними и талисманы удачи, благодаря которым удастся обойти стороной неприятности.

Женщина-Водолей

У женщин-Водолеев на этой неделе откроется второе дыхание. Астрологи рекомендуют не терять времени даром и заниматься теми делами, которые помогут привлечь в жизнь процветание и счастье. Этот период удачен как для новых успехов в деловой среде, так и для подвигов в личной жизни. Эта неделя июня пройдет успешно, если воспитывать в себе лучшие черты характера и не бояться неизвестности. Новые возможности будут поджидать на каждом шагу, поэтому женщинам этого знака важно быть бдительными.

Женщина-Рыбы