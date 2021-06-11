Не быть, а казаться: почему в соцсетях все такие раздражающе успешные
Феномен распространенности установки «не быть, а казаться» объясняет постоянный эксперт wday.ru, психолог и писатель Татьяна Огнева-Сальвони.
Феномен распространенности установки «не быть, а казаться» объясняет постоянный эксперт wday.ru, психолог и писатель Татьяна Огнева-Сальвони.
Девушка, а у вас проблемы в жизни вообще бывают?» — встретила я однажды такой комментарий в Instagram под очередным постом в купальнике одного популярного блогера. Ей никакие беды не были известны никогда, если верить тому, что она выкладывает о себе. Молода, идеально красива, дети-ангелочки, богатый муж, собственная линия косметики и фоном корона «Мисс чего-то там». И посты у нее такие мудрые, и муж такой любящий, и дети такие послушные, и гардероб лучше, чем в любом мультибрендовом бутике. Чудеса, да и только!
Человек так устроен, что радуется правде и напрягается при лжи. Ложь мы чувствуем интуитивно: кто-то больше, кто-то меньше. Но если мы регулярно читаем кого-то, а тем более знаем этого человека в жизни, то мы точно можем сказать, врет он или нет. Ретушь своих фотографий — одна из распространенных форм лжи. Ну ладно, немножко подкорректировать, это можно даже не заметить. Но если человек, которого мы часто видим вживую, в соцсетях нещадно ретуширует свои фото, то это раз за разом рождает у нас желание сказать ему о том, что он выглядит смешно. Из вежливых побуждений это желание мы останавливаем в себе, удерживая энергию этого импульса. Но с каждым новым постом она копится и в какой-то момент достигает критической массы. И тогда мы можем не выдержать и написать эмоциональный и даже обидный комментарий человеку.
Раздражение растет, когда твоя сокровенная особенная мечта исполняется у кого-то другого. А-а! Невыносимо же смотреть на то, как человек радуется и упивается тому, что должно было случиться с нами. Я помню, как после выхода и успеха моей второй книги про Италию «Море amore» мне написала одна знакомая журналистка. И, исходя ядом, выдала: «Это должна была быть я, это должна была я написать такую книгу, это у меня должна была быть история любви с итальянцем и переезда в Италию».
Нарциссическое упоение самим собой тоже часто очень раздражает. Селфи каждый день, «а вот я съел», «а вот я подумал», «а вот я сходил туда, сюда, встретил того и этого». Смотришь и думаешь: ну какой насыщенной жизнью живет человек, и как у него еще хватает сил все это фиксировать, постоянно делать контент? Мы часто видим, что за таким самолюбованием стоит попытка раздуть свою значимость, выглядеть важным, ценным, очень заметным. А любая навязчивость раздражает. Загадочно только то, зачем же мы оставляем в друзьях эти экземпляры.
Это часто встречается в соцсетях, когда из любой мелочи раздувают большую историю. Рассматривают какие-то микробы под микроскопом, а реакции такие, будто слона увидали. Помню одну девушку, работала секретарем в редакции, именитых гостей встречала-провожала. Так она делала селфи с каждым, рассказывая какие-то умопомрачительные истории в своем «Инстаграме». В основном со своими чувствами и мыслями по поводу встречи с таким великим человеком: как он на нее посмотрел внимательно, как она смутилась, а он сказал многозначительно… В общем, в сети это была такая важная личность, живущая насыщенной светской жизнью. В жизни — обычная девушка с неброской внешностью и склонностью к истерикам. И те, кто ее знали в реальности, встречая ее посты, жутко раздражались. Ведь вроде бы и правду писала, но так себя выпячивала на фоне происходящего, бр-р-р!
Вот купила сумку, порадовалась и ладно. Но если ты ее поставила на свою страничку, написала о ней что-то, то сумка уже превратилась в некий фетиш, способ привлечения внимания к себе.