Не быть, а казаться: почему в соцсетях все такие раздражающе успешные

Девушка, а у вас проблемы в жизни вообще бывают?» — встретила я однажды такой комментарий в Instagram под очередным постом в купальнике одного популярного блогера. Ей никакие беды не были известны никогда, если верить тому, что она выкладывает о себе. Молода, идеально красива, дети-ангелочки, богатый муж, собственная линия косметики и фоном корона «Мисс чего-то там». И посты у нее такие мудрые, и муж такой любящий, и дети такие послушные, и гардероб лучше, чем в любом мультибрендовом бутике. Чудеса, да и только!

Насмотришься на посты таких героинь инсталенты и поверишь, что рай на земле возможен. Вот же они, у них же получилось, на вебинар к ним, что ли, записаться? Вдруг они и правда знают секретный секрет успешного успеха и счастливого счастья? Правда, в какой-то момент понимаешь, что такое навязчивое убеждение всех вокруг в том, как у тебя все здорово, начинает дико раздражать. И начинаешь пролистывать, даже не вчитываясь, посты шибко довольных своей новой машиной, платьем, духами, букетом или сотней роз. Разве что лайкнешь из милосердия, да и дальше ищешь: есть ли что про живую, настоящую жизнь почитать? Есть ли здесь, в соцсети, кто живой, искренний? Они, конечно, есть. И закономерно собирают огромное количество лайков и почитателей.

Я помню, что когда только переехала в Италию и начала откровенно делиться наболевшим, насущным из моего личного опыта иммиграции здесь и сейчас, то быстро обросла огромным количеством подписчиков. И вскоре получила предложение издательства написать книгу об Италии. Так появился мой нон-фикшн бестселлер «Любовь, шопинг и dolcevita», трижды переизданный. Но в какой-то момент мне стали писать знакомые, косвенно сообщая о том, как их раздражает мой писательский успех. И, вообще, многое бесит во мне, оказывается.