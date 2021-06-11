Пт, 11.06.2021
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Не быть, а казаться: почему в соцсетях все такие раздражающе успешные

Девушка делает селфи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Феномен распространенности установки «не быть, а казаться» объясняет постоянный эксперт wday.ru, психолог и писатель Татьяна Огнева-Сальвони.

Девушка, а у вас проблемы в жизни вообще бывают?» — встретила я однажды такой комментарий в Instagram под очередным постом в купальнике одного популярного блогера. Ей никакие беды не были известны никогда, если верить тому, что она выкладывает о себе. Молода, идеально красива, дети-ангелочки, богатый муж, собственная линия косметики и фоном корона «Мисс чего-то там». И посты у нее такие мудрые, и муж такой любящий, и дети такие послушные, и гардероб лучше, чем в любом мультибрендовом бутике. Чудеса, да и только!

Насмотришься на посты таких героинь инсталенты и поверишь, что рай на земле возможен. Вот же они, у них же получилось, на вебинар к ним, что ли, записаться? Вдруг они и правда знают секретный секрет успешного успеха и счастливого счастья? Правда, в какой-то момент понимаешь, что такое навязчивое убеждение всех вокруг в том, как у тебя все здорово, начинает дико раздражать. И начинаешь пролистывать, даже не вчитываясь, посты шибко довольных своей новой машиной, платьем, духами, букетом или сотней роз. Разве что лайкнешь из милосердия, да и дальше ищешь: есть ли что про живую, настоящую жизнь почитать? Есть ли здесь, в соцсети, кто живой, искренний? Они, конечно, есть. И закономерно собирают огромное количество лайков и почитателей.
 
Я помню, что когда только переехала в Италию и начала откровенно делиться наболевшим, насущным из моего личного опыта иммиграции здесь и сейчас, то быстро обросла огромным количеством подписчиков. И вскоре получила предложение издательства написать книгу об Италии. Так появился мой нон-фикшн бестселлер «Любовь, шопинг и dolcevita», трижды переизданный. Но в какой-то момент мне стали писать знакомые, косвенно сообщая о том, как их раздражает мой писательский успех. И, вообще, многое бесит во мне, оказывается.
 
 
 
Откуда же растет это чувство раздражения? В нем может быть даже стыдно признаваться, но оно закономерно, а игнорировать его невозможно. И для него есть несколько причин, часто даже противоположных.
 
1. Вранье

Человек так устроен, что радуется правде и напрягается при лжи. Ложь мы чувствуем интуитивно: кто-то больше, кто-то меньше. Но если мы регулярно читаем кого-то, а тем более знаем этого человека в жизни, то мы точно можем сказать, врет он или нет. Ретушь своих фотографий — одна из распространенных форм лжи. Ну ладно, немножко подкорректировать, это можно даже не заметить. Но если человек, которого мы часто видим вживую, в соцсетях нещадно ретуширует свои фото, то это раз за разом рождает у нас желание сказать ему о том, что он выглядит смешно. Из вежливых побуждений это желание мы останавливаем в себе, удерживая энергию этого импульса. Но с каждым новым постом она копится и в какой-то момент достигает критической массы. И тогда мы можем не выдержать и написать эмоциональный и даже обидный комментарий человеку.

Так же происходит, когда человек очень усердно создает в соцсетях иную картинку себя. Один знакомый итальянец в кругу своих реальных друзей хорошо известен тем, что отмывает деньги на благотворительных проектах. Но в соцсети он каждое утро пишет небольшие философские, мудро-поучительные суждения, выдавая себя за благотворителя с высокой нравственностью, открытой щедрой душой. И регулярно с ним случаются скандалы: когда то один, то другой его знакомый не выдерживает и пишет под его постом разоблачающий комментарий. Случается скандал, бан, разборки в реальной жизни. Он трет комментарии и снова продолжает создавать, лепить свой благородный образ. Ну очень бесит же!
 
2. Украли мечту
 

Раздражение растет, когда твоя сокровенная особенная мечта исполняется у кого-то другого. А-а! Невыносимо же смотреть на то, как человек радуется и упивается тому, что должно было случиться с нами. Я помню, как после выхода и успеха моей второй книги про Италию «Море amore» мне написала одна знакомая журналистка. И, исходя ядом, выдала: «Это должна была быть я, это должна была я написать такую книгу, это у меня должна была быть история любви с итальянцем и переезда в Италию».

Мне оставалось только удивленно всплеснуть руками, ибо кроме меня есть масса других девушек с итальянскими историями любви, переездами и даже написанными ими книгами по следам их личных историй. Я такая совсем не одна, и ей ничто не мешало бы воплотить этот сценарий. Однако ей было невыносимо, что ее мечта сбылась у меня. А я как раз совсем о таком не мечтала: оно само собой так вышло. Зато я кусала локти, когда моя коллега рассказывала про то, как она ведет психологическую программу на радио, о которой мечтала я. Но мне из-за переезда в Италию воплощение этой мечты в жизнь стало недоступно.
 
3. Самолюбование

Нарциссическое упоение самим собой тоже часто очень раздражает. Селфи каждый день, «а вот я съел», «а вот я подумал», «а вот я сходил туда, сюда, встретил того и этого». Смотришь и думаешь: ну какой насыщенной жизнью живет человек, и как у него еще хватает сил все это фиксировать, постоянно делать контент? Мы часто видим, что за таким самолюбованием стоит попытка раздуть свою значимость, выглядеть важным, ценным, очень заметным. А любая навязчивость раздражает. Загадочно только то, зачем же мы оставляем в друзьях эти экземпляры.

4. Из мухи делают слона
 

Это часто встречается в соцсетях, когда из любой мелочи раздувают большую историю. Рассматривают какие-то микробы под микроскопом, а реакции такие, будто слона увидали. Помню одну девушку, работала секретарем в редакции, именитых гостей встречала-провожала. Так она делала селфи с каждым, рассказывая какие-то умопомрачительные истории в своем «Инстаграме». В основном со своими чувствами и мыслями по поводу встречи с таким великим человеком: как он на нее посмотрел внимательно, как она смутилась, а он сказал многозначительно… В общем, в сети это была такая важная личность, живущая насыщенной светской жизнью. В жизни — обычная девушка с неброской внешностью и склонностью к истерикам. И те, кто ее знали в реальности, встречая ее посты, жутко раздражались. Ведь вроде бы и правду писала, но так себя выпячивала на фоне происходящего, бр-р-р!

5. «Хваст-посты»

Вот купила сумку, порадовалась и ладно. Но если ты ее поставила на свою страничку, написала о ней что-то, то сумка уже превратилась в некий фетиш, способ привлечения внимания к себе.

Правда в том, что нам часто просто очень нужна поддержка. Социальные сети могут ее дать, другой вопрос — как ее получить. Это уже личные стратегии каждого. Мы отыгрываем свои собственные сценарии получения поддержки: ложь, преувеличение, чрезмерная откровенность и так далее. И те сценарии, которые мы не приемлем для себя, нас раздражают. А если мы любим приврать, то нас и не трогает, когда кто-то врет. Хотя вруны любят прикинуться честными и обличить других во лжи, чтобы их ложь не заметили. Но это уже история про защитные механизмы психики.
 
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