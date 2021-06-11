Ноют ноги: что делать в домашних условиях?

Почему ноют ноги?

Причинами возникновения ноющих болей в ногах могут стать:

· наличие заболеваний опорно-двигательной системы;

· недостаток микроэлементов;

· переохлаждение;

· нарушение оттока крови;

· ходьба в неудобной обуви, особенно на высоком каблуке;

· физическое переутомление;

· долгое пребывание в одной позе.

Первое, что необходимо сделать, — обратиться к врачу. Это позволит исключить наличие скрытых серьезных заболеваний. Все причины, кроме первого пункта, являются физиологическими. Устранить проблемы в таких случаях можно с помощью доступных рецептов.

Что делать, когда ноют ноги?

Откажитесь от неудобной или новой обуви. Именно она может провоцировать боль. Вторым важным моментом может стать недостаток микроэлементов. Если медицинское обследование подтвердило, что вы здоровы, приступаем к применению домашних рецептов.

Контрастные ванночки для ног помогут улучшить кровообращение. Погружайте ноги попеременно то в горячую (не менее 40º), то в прохладную (около 18º) воду.

Если ноги начали болеть после переохлаждения, отдайте предпочтение горячей ванночке. В нее можно добавить большую ложку сухой горчицы. После ванночки натрите ноги любой спиртовой настойкой, наденьте теплые носки, дайте ногам покой. Делайте эту процедуру перед сном. Желательно расположить ноги на ночь под небольшим углом (около 15º).

Отличным средством является применение ванночек с морской солью. Процедуру необходимо принимать каждый день. Температура воды не должна превышать 36º. Длительность ванночки — 10−15 минут, продолжительность курса — 10−15 процедур.

Очень действенный эффект оказывает настойка цветков сирени. Литровую банку плотно закладывают цветами сирени, тщательно утрамбовывают рукой. Заливают водкой или крепким самогоном так, чтобы заполнить весь объем банки. Дают настояться не менее двух недель. Затем натирают ноги на ночь настойкой и закутывают шерстяной тканью. Можно надевать длинные вязаные гетры. Длительность курса должна быть не менее месяца.

А вот что необходимо делать, если ноют икры ног

Ошпарьте капустные листья кипятком, намажьте медом, приложите к икроножным мышцам, примотайте бинтом. Делайте процедуру в течение нескольких дней, лучше на ночь.