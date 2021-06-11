Без гречки и кефира: названа диета, спасающая от коронавируса

Однако утешительная новость пришла нам на днях из США. Американские ученые пришли к выводу, что растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития умеренной или тяжелой степени инфекции COVID-19. Об этом сообщается в недавней статье, опубликованной в популярном научном журнале.

Так, исследователи проанализировали данные о более, чем двух тысячах заразившихся коронавирусом врачей и медсестер, работающих в США, Великобритании, а также ряде европейских стран. Все они прошли онлайн-опрос, который состоял из внушительного количества подробных вопросов. Эксперимент проводился в период с июля по сентябрь 2020-го года, в ходе которого была выявлена частота употребления различных продуктов питания за прошедший год.

Сообщается, что разнообразие диет было разделено на несколько основных групп. Среди них ученые особенно выделяют растительную, которая подразумевает обилие овощей, бобовых, орехов и минимального количества птицы и мяса. Также эксперты отметили эффективность пескетарианского типа питания, где превалирует рыба и морепродукты, а количество углеводов сводится к минимуму.

Так, в более, чем пятидесяти процентов случаев испытуемые отмечали еще и улучшение общего физического состояние. А после подсчета нескольких переменных, включая возраст, этническую принадлежность, медицинскую специальность и изначальный образ жизни каждого человека ученые выяснили, что у тех добровольцев, что придерживались растительной или пескетарианской диеты, вероятность тяжелой инфекции существенно понижалась. Неудивительно, ведь диетологи уже сколько лет пытаются донести до нас, что растительная пища богата питательными веществами, витаминами и минералами, которые особенно важны для здоровья иммунной системы. В свою очередь, морепродукты являются важными источниками витамина D и омега-3, которые «спасают» органы и ткани от воспаления, пишет woman.ru.



