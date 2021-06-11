Одежда латвийских дизайнеров продается теперь в Tallinn Design House: давайте посмотрим на цены - по карману ли они нам?

Это бренды Varan Latvija, SWEETSANDKNITS и KAREL"S, одежду и аксессуары под этими марками можно приобрести в Tallinn Design House до конца сентября. TDH - это магазин, в котором продаются более 130 эстонских дизайнеров и брендов: от одежды и аксессуаров до посуды и предметов мебели. Летом решено было посотрудничать с латвийскими дизайнерами.

Презентацию поддержали и латвийские виноделы. Оказывается, виноградники есть и в этой, далеко не южной, если смотреть из Италии, стране. Игристое вино из ревеня из семейной винодельни Abavas vīni пришлось очень кстати, и оно, я сравнила, гораздо мягче, чем аналогичное эстонское.

ФОТО: личный архив

Из Риги приехали визажист Андрей Чистяков и фотограф Ася Белова, но образы для показа доверили собрать эстонскому стилисту Светлане Агуреевой. Стилист скомбинировала такие разные на первый взгляд предметы одежды, дополнив образы аксессуарами от местных брендов, представленных в TDH. Получились практичные и удобные комплекты на каждый день, да и с учетом переменчивой эстонской погоды.

Давайте поближе познакомимся с этими латвийскими брендами и посмотрим на цены. Хватит ли у нас денег, чтобы купить понравившуюся вещь?

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

Varan Latvija - это бренд одежды для успешных, целеустремленных женщин, умеющих ценить качество и комфорт. Работая на латвийском рынке с 2014 года, компания предлагает две линии одежды: повседневную одежду для дома и одежду для отдыха из швейцарского льна. Коллекция SS21 создана для путешествий на яхте, машине или прогулок по морю. Летнюю коллекцию дополняет незаменимая в переменчивом прибалтийском климате стеганая верхняя одежда из плащевки, которую вы сможете забрать из летнего гардероба в осенний.

ФОТО: личный архив

SWEETSANDKNITS - это бренд специализирующийся на женском базовом трикотаже. Лаконичные водолазки Pure Line из гипоаллергенной шерсти мериноса, актуальные трикотажные спортивные костюмы линейки JOY и эксклюзивные вязаные джемпера, кардиганы и аксессуары ручной работы. Все изделия производятся из высококачественной итальянской пряжи, такой как шерсть мериноса, мохер и кашемир. Благодаря качеству и минималистичным фасонам эти практичные элементы гардероба станут хорошей инвестицией, потому что приживутся в любом базовом гардеробе вне модных тенденций.

Хозяйка бренда SWEETSANDKNITS Камила Касьярума демонстрирует бестселлер - водолазки из мягкой шерсти. Они очень приятны для тела и удобны в носке ФОТО: личный архив

Основная идея бренда KAREL"S - продемонстрировать красоту и огромное разнообразие этнографических орнаментов латышских народных костюмов и превратить их в элементы современного дизайна в виде печати на разных тканях и элементах одежды. Надевая одежду, шелковые платки и купальники бренда Karel"s вы оживляете национальное наследие Латвии.