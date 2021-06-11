Венский шницель: как простая отбивная стала классикой австрийской кухни

Венский шницель появился с помощью миланской отбивной
Примерно в 15-м веке свою отбивную, вернее, способ ее приготовления, привезли на территорию современной Австрии итальянские купцы. Уже тогда, с практичной целью, было придумано обжаривать мясо в крошках залежавшегося хлеба. Понятно, что в руках местных поваров эта отбивная шла к совершенству. И очень долго. Первый рецепт венского шницеля опубликован лишь в середине 19-го века.
Особенности и тонкости венского шницеля
Мясо – 250 г телятины, иногда допускается свинина
Нарезка – отрезать мясо нужно вдоль волокон, а отбивать от центра до края мяса
Панировка – крошки свежих сдобных булочек
Толщина – не толще карандаша
Подача – по канонам шницель должен немного свисать с тарелки
Как приготовить шницель по-венски
- Телятина (задняя часть) – 250 г
- Пшеничная мука – 20 г
- Яйца – 2 шт.
- Подсохшие крошки сдобной булочки – 100 г
- На разделочную доску выложите кусочек телятины и аккуратно отбейте его молоточком до толщины примерно 5 мм. Можно предварительно обернуть мясо пищевой пленкой.
- Посолите и поперчите мясо по вкусу и присыпьте его мукой.
- В небольшой миске взбейте яйца.
- Высыпьте панировочные сухари на разделочную доску или большую тарелку.
- Обваляйте мясо сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Если вы любите более плотную панировку, повторите процедуру еще раз.
- Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла.
- Выложите шницель и обжарьте его до золотистой корочки.
- Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
- Подавать с овощами.