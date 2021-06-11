Инсайдер рассказал, как мама Меган Маркл помогает ей и принцу Гарри после рождения их дочери: «Гарри просто обожает ее!»

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз 4 июня. Полное имя новорожденной девочки — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Таким образом Гарри и Меган выразили свое уважение к королеве Елизавете II, чье домашнее прозвище с детства было Лилибет, и почтили память матери Гарри принцессы Дианы. Впрочем, американские журналисты полагают, что в краткой версии имени — Лили — есть намек и на Дорию, так как она называла Меган в детстве Цветочком.

Они получили много прекрасных подарков от друзей и членов семьи, включая Дорию, но самое особенное, что она приготовила, — это ее время. Она помогает по дому, и ее реальная помощь — главный бонус,

— поделился инсайдер.

По словам источников, пара очень хорошо ладит с Дорией, и они очень рады видеть ее в своем доме в Монтесито, штат Калифорния, передает портал Spletnik.

Меган так рада, что может положиться на маму, а Гарри просто обожает ее,

— продолжил собеседник издания.

Напомним, что Дория активно помогала Меган, когда на свет в 2019 году появился первенец супругов Арчи. Тогда Меган и принц Гарри еще жили в Великобритании, и Дория специально прилетела на несколько недель, чтобы поддержать дочь и помочь ей.

Источник также заверил журналистов, что Меган и Гарри просто на седьмом небе от счастья после рождения дочери.

Они просто без ума от нее, и она очень красива. Она похожа и на Гарри, и на Меган,

— поделился он.