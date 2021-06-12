Эксперт раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья

Специалистка регулярно делится с подписчиками постами, в которых раскрывает секреты, используемые ею во время уборки дома. В одной из последних публикаций она пояснила, что простыни необходимо стирать раз в неделю, чтобы не допускать появления пылевых клещей, вызывающих аллергию, пишет Lenta.ru.

По словам австралийки, лучше всего помещать постельное белье в стиральную машину отдельно от других грязный вещей. Помимо этого, эксперт порекомендовала стирать простыни при горячих температурах, чтобы продезинфицировать их и избавиться от различных аллергенов. «Я добавляю немного пищевой соды, чтобы они оставались свежими и не теряли цвет», — заключила блогерша.

Ранее в мае Лиз Амайя также рассказала об оптимальной частоте стирки полотенец. По ее словам, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. При этом специалистка отметила, что полотенца меньшего размера, например, кухонные, необходимо стирать ежедневно.



