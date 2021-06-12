Кто виноват в измене: мнение коуча

Что такое измена

Что на самом деле стоит за очевидным дискомфортом в отношениях, рассказал ведущий преподаватель и основатель Академии профессионального коучинга «5 Prism» Юрий Мурадян. Впрочем, все относительно: в одной семье флирт с посторонним человеком считается нормой, в другой – взгляд мужа на другую женщину может стать причиной для развода. Нельзя мыслить категориями «плохо» или «хорошо» относительно чужой пары, пишет Lady.mail.ru.

Измена – это суперсубъективное понятие, которое нужно обсудить уже в начале отношений. Говоря простым языком, измена – ошибка, где человек допускает нарушение договоренностей или свода законов семьи. В психологии не рассматривают отдельно измены мужчины или женщины. Это проблема системы, а не вина конкретного человека. Один совершил, другой – страдает или обвиняет. Есть несколько причин для измены, которые отрезвляют и заставляют по-другому посмотреть на отношения с партнером и с собой

Например, девушка выбрала харизматичного альфасамца, но тешит себя надеждами, что она единственная может сделать из него верного супруга. Кто виноват? Никто, но страдают оба. Он выбрал человека, который живет иллюзией, она отказывается видеть реальное положение дел. Ему нравится гулять, это факт. Можно с ним не соглашаться, препятствовать. Но лучше сделать выбор в пользу себя и ответить на вопросы: «Что я хочу от этих отношений? Насколько реально находиться рядом с этим человеком?» Если отвечать честно, без пустых надежд, ответ придет.

Почему партнеры изменяют

Иногда измена происходит как разрядка. Партнер допускает флирт или попытку сексуального контакта, потому что устал от отношений и ищет эмоции извне. Эту ситуацию можно было предупредить, если бы оба разговаривали о том, что происходит в моменте. В случае, если с вашей парой это уже произошло, можно быть благодарной, так как проблема, наконец, стала очевидной. Это не значит, что нужно прощать партнера, да и жить как прежде будет не просто. Необходимы изменения – как минимум, подумать, хочешь ли ты и дальше находиться рядом с предателем.

Если ты решила идти дальше с партнером, ответь на вопрос: «Как использовать полученный опыт в пользу отношений? Может ли он чему-то научить тебя?» Если возвращаться к неверному ты не хочешь, постарайся смелее идите вперед. Мысли позитивно: теперь перед тобой открылся новый мир, с новыми знаниями и партнерами. Подумай, где произошел сбой в прошлых отношениях, и постарайся не совершать этих ошибок в новом союзе. Другие популярные причины измен:

Отсутствие взаимного интереса (в том числе сексуального). Если нет общих интересов, разговаривать не о чем. Забота друг о друге необходима, как базовый элемент партнерства.