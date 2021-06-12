Вс, 13.06.2021
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Как пережить жару в городе: семь главных правил

ФОТО: Shutterstock

Летняя жара не для всех в радость, многим людям сложно ее пережить. Поэтому Ivona решила напомнить основные правила, как пережить летнюю жару.

Пейте больше жидкости

В особенно жаркие деньки стоит употреблять больше жидкости, исключить кофе, алкоголь, сладкие напитки (поскольку они не утоляют жажду). Пить стоит не менее 2 литров в день. Защитит организм от жары минеральная вода, свежевыжатые яблочный, грейпфрутовый и апельсиновый соки, а также зеленый чай и настои из трав.

Принимайте водные процедуры

Если есть возможность принимайте душ комнатной температуры несколько раз в день, а утром и вечером – контрастный душ. Если принимать душ в течение дня не выходит, можно смачивать влажной салфеткой шею, лицо, внутренние поверхности изгибов рук и ног.

Правильно питайтесь

В жару стоит исключить употребление жирной и жареной пищи, добавить в рацион больше фруктов и овощей. Например, на завтрак вместо бутербродов с колбасой лучше съесть кашу, творог или овощной салат, а в обед вместо жирных наваристых супов съесть окрошку, овощной суп или бульон из постной курицы.

Не выходите на улицу в жаркие часы

Врачи советуют без надобности не выходить на улицу после 11 утра и до пяти вечера. Для прогулок лучше подходят часы до 10 утра и после шести вечера. В жаркие дни для выхода на улицу стоит выбрать свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и обувь на низком каблуке. Защищайте свою кожу солнцезащитными кремами, постарайтесь отказаться от использования косметики.

Уменьшите физическую нагрузку, но не отказывайтесь от нее вовсе

Летом стоит избегать чрезмерных нагрузок в спортзале. Тем не менее отказываться от спорта совсем не стоит. Тренировки можно посещать в кондиционированном зале, утром и вечером в знойные дни.

Охлаждайте свою комнату

Самым простым способом охлаждения комнаты и офиса можно назвать закрытые шторы или жалюзи. Ведь действительно, значительная часть тепла заходит в комнату вместе со светом. Также не забывай проводить влажную уборку несколько раз в день, протирай столы и мебель влажным полотенцем. Важно увлажнять воздух. Для этого можно расставить по комнате емкости с водой или же купить увлажнителей. Если у вас есть кондиционер, будьте осторожны, избегайте больших перепадов температур. Охлаждение должно быть постепенным, иначе оно может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.

Носите маски правильно

Маски, которые согревали нас зимой в лютые морозы, летом мешают и не дают дышать. Но отказываться от масок не стоит, ведь пандемия коронавируса не закончилась, хоть в Украине уменьшилось количество больных и продолжается вакцинация. Снимать маску стоит только на свежем воздухе. Чтобы маску было легче носить при выборе обращай внимание на материал, из которого она сделана (при возможности выбирай дышащий).


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