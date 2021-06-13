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Размер тарелки и скорость жевания: семь секретов как в повседневной жизни снизить калорийность своего питания

Тарелка с едой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для того, чтобы избавиться от пары лишних килограммов, необходимо организовать дефицит калорий. Это значит, что нужно потреблять меньше калорий, чем вы расходуете. Можно повысить физическую активность, но не всем хватает времени или мотивации, чтобы больше заниматься спортом. Более простой путь к снижению калорийности питания ведет через отрицательный баланс калорий. Но с чего начать, чтобы обойтись без голодания? Мы посвятим вас в несколько секретов, которые помогут вам потреблять меньше калорий.

Секрет 1: не ходить за продуктами голодным

Чтобы не делать неправильных покупок, нужно перед походом в магазин слегка перекусить, чтобы не бродить голодным по супермаркету. Благодаря этому сохранится ясность мышления и всякие вкусности не будут вас привлекать. Поможет также составленный заранее список покупок. Тот, кто еще дома сделал такой план покупок на выходные, спокойно пройдет мимо полок со сладостями и пирожками, пишет Mixnews.ru.

Секрет 2: готовить еду заранее

От покупки продуктов переходим к планированию питания. Тот, кто готовит себе пищу заранее, тому не нужно искать, чем перекусить по-быстрому. Для этого нужно вечером накануне или в начале недели приготовить себе что-нибудь для напряженных дней. При этом блюда не обязательно должны быть скучными и невкусными: сваренный рис или тушеные овощи можно комбинировать с самыми различными продуктами. Для перекуса в пути хорошо иметь под рукой какие-то мелочи, например, орехи, фрукты или полезные батончики из мюсли. Тогда не будет нужды покупать что-то в киосках.

Секрет 3: есть медленно

Наши зубы могут внести значительный вклад в понижение калорийности питания, если мы будем правильно их использовать, а именно хорошо пережевывать пищу. Благодаря этому вместе со слюной выделяются энзимы, улучшающие расщепление углеводов и жиров, что полезно и для пищеварения.

Это хорошо, потому что как только первые молекулы сахара и жира оказываются в крови, организм посылает в мозг сигнал «Я сыт». В иных случаях мы ощущаем насыщение лишь через 15 минут. А вот глотая пищу быстро и большими кусками, мы наоборот потребляем больше калорий.

Секрет 4: есть меньше из правильной посуды

В том, что касается тарелок, салатников и бокалов, действует одна закономерность: их размер определяет количество еды и питья, которое мы в конечном итоге поглощаем. Это установил американский исследователь сферы потребления Брайан Уэнсинк (Brian Wansink). С маленькой тарелки мы едим значительно меньше.

Это подтверждает и анализ, проведенный Кембриджским университетом. Ученые подсчитали, что питаясь маленькими порциями, можно уменьшить количество ежедневно потребляемых калорий на 16 %.

Секрет 5: пить больше воды перед каждым приемом пищи

Просто, но эффективно: за 30 минут до завтрака, обеда и ужина выпивать по пол-литра воды. Благодаря этому испытуемые во время проведенного в университете Бирмингема эксперимента похудели на 4,3 килограмма за 12 недель — без всяких диет. Объяснить это просто: выпитая перед едой вода способствует тому, что чувство насыщения наступает быстрее.

Если желудок наполнен водой, то в него вмещается меньше пищи и вскоре возникает ощущение сытости. В результате человек потребляет за один прием пищи на 75-90 килокалорий меньше, что составляет значительное снижение калорийности питания в целом.

Секрет 6: варить, а не жарить

Тот, кто овощи чаще варит или запекает в духовке, обходится без их обжаривания на большом количестве жира. Используя вок, можно разнообразить питание, готовя гарниры с малым количеством жира. Если все же требуется что-то пожарить, то нужно правильно выбирать жир и следить за его количеством. Вместо сливочного масла и других животных жиров, лучше использовать ценные растительные жиры, например, оливковое или рапсовое масло.

Секрет 7: потреблять больше балластных веществ

Растительные волокна способствуют похудению. Балластные вещества дарят продолжительное ощущение сытости, регулируют пищеварение, благоприятно действуют на кишечную флору и стабилизирует уровень сахара в крови. Без них нельзя себе представить сбалансированное питание, они присутствуют во многих непереработанных продуктах питания.

Вот некоторые источники балластных веществ:

— Льняное семя

— Бобовые (горох или чечевица)

— Цельнозерновой хлеб

— Овсяные хлопья

— Орехи

— Ягоды

— Яблоки

— Стручковая фасоль

— Корнеплоды

— Сухофрукты

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