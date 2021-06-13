Размер тарелки и скорость жевания: семь секретов как в повседневной жизни снизить калорийность своего питания

Секрет 1: не ходить за продуктами голодным

Чтобы не делать неправильных покупок, нужно перед походом в магазин слегка перекусить, чтобы не бродить голодным по супермаркету. Благодаря этому сохранится ясность мышления и всякие вкусности не будут вас привлекать. Поможет также составленный заранее список покупок. Тот, кто еще дома сделал такой план покупок на выходные, спокойно пройдет мимо полок со сладостями и пирожками, пишет Mixnews.ru.

Секрет 2: готовить еду заранее

От покупки продуктов переходим к планированию питания. Тот, кто готовит себе пищу заранее, тому не нужно искать, чем перекусить по-быстрому. Для этого нужно вечером накануне или в начале недели приготовить себе что-нибудь для напряженных дней. При этом блюда не обязательно должны быть скучными и невкусными: сваренный рис или тушеные овощи можно комбинировать с самыми различными продуктами. Для перекуса в пути хорошо иметь под рукой какие-то мелочи, например, орехи, фрукты или полезные батончики из мюсли. Тогда не будет нужды покупать что-то в киосках.

Секрет 3: есть медленно

Наши зубы могут внести значительный вклад в понижение калорийности питания, если мы будем правильно их использовать, а именно хорошо пережевывать пищу. Благодаря этому вместе со слюной выделяются энзимы, улучшающие расщепление углеводов и жиров, что полезно и для пищеварения.

Это хорошо, потому что как только первые молекулы сахара и жира оказываются в крови, организм посылает в мозг сигнал «Я сыт». В иных случаях мы ощущаем насыщение лишь через 15 минут. А вот глотая пищу быстро и большими кусками, мы наоборот потребляем больше калорий.

Секрет 4: есть меньше из правильной посуды

В том, что касается тарелок, салатников и бокалов, действует одна закономерность: их размер определяет количество еды и питья, которое мы в конечном итоге поглощаем. Это установил американский исследователь сферы потребления Брайан Уэнсинк (Brian Wansink). С маленькой тарелки мы едим значительно меньше.

Это подтверждает и анализ, проведенный Кембриджским университетом. Ученые подсчитали, что питаясь маленькими порциями, можно уменьшить количество ежедневно потребляемых калорий на 16 %.

Секрет 5: пить больше воды перед каждым приемом пищи

Просто, но эффективно: за 30 минут до завтрака, обеда и ужина выпивать по пол-литра воды. Благодаря этому испытуемые во время проведенного в университете Бирмингема эксперимента похудели на 4,3 килограмма за 12 недель — без всяких диет. Объяснить это просто: выпитая перед едой вода способствует тому, что чувство насыщения наступает быстрее.

Если желудок наполнен водой, то в него вмещается меньше пищи и вскоре возникает ощущение сытости. В результате человек потребляет за один прием пищи на 75-90 килокалорий меньше, что составляет значительное снижение калорийности питания в целом.

Секрет 6: варить, а не жарить

Тот, кто овощи чаще варит или запекает в духовке, обходится без их обжаривания на большом количестве жира. Используя вок, можно разнообразить питание, готовя гарниры с малым количеством жира. Если все же требуется что-то пожарить, то нужно правильно выбирать жир и следить за его количеством. Вместо сливочного масла и других животных жиров, лучше использовать ценные растительные жиры, например, оливковое или рапсовое масло.

Секрет 7: потреблять больше балластных веществ

Растительные волокна способствуют похудению. Балластные вещества дарят продолжительное ощущение сытости, регулируют пищеварение, благоприятно действуют на кишечную флору и стабилизирует уровень сахара в крови. Без них нельзя себе представить сбалансированное питание, они присутствуют во многих непереработанных продуктах питания.

Вот некоторые источники балластных веществ:

— Льняное семя

— Бобовые (горох или чечевица)

— Цельнозерновой хлеб

— Овсяные хлопья

— Орехи

— Ягоды

— Яблоки

— Стручковая фасоль

— Корнеплоды