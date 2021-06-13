Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в «Доме Гуччи»

Знаменитость призналась, что пока у нее не получается сбросить набранные килограммы, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, из-за чего она сталкивается с давлением и осуждением своего тела, передает Lenta.ru.

«Я не считаю себя какой-то горячей штучкой, но думаю, что для своего возраста и образа жизни я выгляжу неплохо. Я обязана этим медитации», — сказала 54-летняя артистка.