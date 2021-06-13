Собака вырвала веко девушке на процедуре по наращиванию ресниц
Собака вырвала веко жительнице США, которая решила нарастить ресницы ко дню рождения. Соответствующую историю публикует The Sun.
Собака вырвала веко жительнице США, которая решила нарастить ресницы ко дню рождения. Соответствующую историю публикует The Sun.
23-летняя Келси Сэлмон (Kelsey Salmon) рассказала, как подверглась нападению чихуахуа в доме своего мастера. Когда девушка лежала на кушетке после процедуры по наращиванию ресниц, к ней подбежала собака, которая никогда ранее не подавала признаков агрессии. Домашний питомец резко запрыгнул на героиню материала, укусил ее в лицо, оторвал веко и убежал, передает Lenta.ru.
«Повсюду была кровь, я пыталась ее остановить, но не понимала, какую часть лица мне поранили. Мое веко лежало на полу, его подняла мастер. Я включила переднюю камеру на телефоне, посмотрела на себя и чуть не сошла с ума. Я плакала, специалистка вызвала скорую, а я позвонила маме и попросила ее встретить меня в больнице», — вспоминает она.
По словам пострадавшей, в медицинском учреждении ей пришлось ждать глазных хирургов больше семи часов. Позже они с матерью поехали в другую больницу, где ей в течение двух часов провели срочную операцию. «Сейчас мой глаз сшит рассасывающимися нитями. В конце концов он должен открыться. Врачи были шокированы тем, что веко начало приживаться: они думали, что им не удастся его восстановить. Мне даже разрешили полететь в отпуск на Гавайи», — объяснила пострадавшая.
Сэлмон отметила, что прооперированный глаз привлекал внимание окружающих, и это доставляло ей дискомфорт. Она призналась, что «чувствовала себя уродиной», поскольку люди «смотрели на нее в упор и перешептывались».
Согласно информации издания, героиня материала активно ведет свою страницу в TikTok, где рассказывает о процессе восстановления глаза. На кадрах одного из роликов девушка призналась, что получает как положительные комментарии, где люди выражают ей поддержку, так и отрицательные, где юзеры говорят, что им противно на нее смотреть.
Сэлмон заявила, что после инцидента она начала иначе воспринимать собак. Она также посоветовала зрителям быть аккуратными и избирательными при выборе любых процедур, касающихся внешности.
@kelseysalmon
I can’t say thank y’all enough 🥺 I’m in my feels rn in disbelief that I’ve gained the mainly positive attention I’ve had♬ original sound - kelsey salmon 🦋
@kelseysalmon
I’m ab to protest♬ original sound - kelsey salmon 🦋
@kelseysalmon
Tell me your worst lash experience... ##lash ##lashextensions ##fail ##horrorstories ##greenscreen♬ original sound - kelsey salmon 🦋