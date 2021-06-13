Почему в СССР детей заставляли пить рыбий жир

После войны советские ученые пришли к выводу, что в питании людей Страны Советов явно не хватает полиненасыщенных жирных кислот. В детских садах в обязательном порядке начали поить детей рыбьим жиром. Это сегодня он продается в желатиновых капсулах, исключающих какие-либо ощущения. Но люди старшего поколения до сих пор с содроганием вспоминают бутылочку темного стекла с жидкостью отвратительного запаха и горького вкуса.

Итак, в рыбьем жире содержатся ценнейшие кислоты – линолевая, арахидоновая, линоленовая. Они способствуют укреплению иммунитета, имеют большое значение для памяти и концентрации внимания. Там же замечены витамины А и D, необходимые для роста и правильного развития организма. Этой жир находится в морской рыбе, однако, увы, не в такой высокой концентрации, как необходимо человеку. Поэтому каждому советскому ребенку было рекомендовано принимать по целой ложке рыбьего жира в день. Были отдельные индивидуумы, которые пили этот жир даже с удовольствием. Однако большинство, конечно же, восприняло эту полезнейшую вещь с отвращением.

Все шло прекрасно: в садиках пичкали детей рыбьим жиром в уверенности, что этот продукт замечательно влияет на здоровье; дети морщились, плакали, но глотали. Вдруг в 70-х годах прошлого века заветные бутылочки резко исчезли с прилавков. Оказалось, что проверка качества рыбьего жира выявила в его составе крайне вредные примеси! Как, откуда? Стали разбираться. Оказалось, что на предприятиях по производству рыбьего жира царит антисанитария, да и океан, где добывали рыбу, очень загрязнен. А рыбы тресковых пород, из печени которых добывали жир, как выяснилось, способны накапливать в этой самой печени массу токсинов. На одном из калининградских заводов вообще разразился скандал: вскрылось, что там сырьем для производства ценного продукта служила мелкая рыбешка и селедочная требуха, а не треска и скумбрия. В итоге рыбий жир обходился предприятию в копейки, а продавали его по высокой цене. В общем, заводы прикрыли, детишки вздохнули с облегчением. Указ о запрете рыбьего жира, изданный в 1970 году, отменили в 1997 году. Но тут уже появился жир в капсулах.

Сегодняшние медицинские эксперты говорят, что в Советском Союзе все делали правильно, рыбий жир необходим по-прежнему. Более того, в 2019 году в России заговорили о практически пандемии дефицита омега-3 полиненасыщенных жирных кислот! Ученые из двух российских университетов совместно со специалистами частных клиник провели исследования, выявив дефицит жирных кислот у 75 процентов испытуемых. Причем большинство из них составили дети и подростки до 18 лет.

В общем, пейте рыбий жир. Однако не забывайте, что никакие пищевые добавки не заменят правильного рационального питания.



