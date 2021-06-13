Спортивная одежда, которую можно комбинировать с классикой

Топы и бра со штанами

Спортивные топики, бра, майки отлично сочетаются с классическими брюками. Если в шкафу есть офисный костюм, а в магазине спортивной одежды есть отличный топ, можно создать яркий лук для прогулок по городу и посиделок с друзьями. Если нет костюма, пиджак в тон брюк и кроссовки создадут динамичный образ. Брюки можно заменить на колюты или джинсы.

Леггинсы с каблуками

Ещё несколько лет назад выйти в леггинсах на улицу считалось зазорным. Это была одежда исключительно для фитнеса и спортивного зала. Сегодня всё изменилось. Даже самые высокооплачиваемые звёзды выбирают леггинсы в качестве повседневной одежды и не стесняются появляться в них на красных дорожках, дополнив образ обувью на каблуках и яркими аксессуарами. Чтобы выглядеть дерзко и неординарно, можно следовать их примеру. Судя по страницам модных журналов, лодочки и спортивные штаны обязательны для тех, кто стремится выделяться из толпы.

Велосипедки с пиджаками и жилетками

Велосипедки — укороченные спортивные штаны с плотной посадкой. Особенно удачно они смотрятся на стройных девушках. Эта вещь вышла за пределы тренировочных спортивных площадок и прочно обосновалась в гардеробе модниц. Велосипедки хорошо сочетаются с удлинёнными свитерами и майками. Однако самые удачные комбинации — с пиджаками прямого кроя. В качестве летнего варианта пиджак можно заменить на классический удлинённый жилет.

Бомберы и худи с юбками

Облегающую юбку-карандаш можно дополнить кроссовками. Ещё один вариант не выглядеть слишком строго в таком образе — отложить подальше блузки и рубашки и заменить их на бомберы, худи, толстовки. Спортивный верх также можно удачно комбинировать с платьем-футляром.

Спортивные платья-футболки и обувь на каблуках

Платье-футболка изящно смотрится с босоножками и лодочками. Лук можно дополнить классический сумочкой.

Современная женская спортивная одежда универсальна. Покупая вещи для тренировок, можно будет не ограничиваться походом в спортзал. Их можно будет использовать для интересных экспериментов со стилем. Образ спорт-шик актуален для очень многих жизненных ситуаций — это женственность и комфорт в одном флаконе.



