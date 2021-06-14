Письмо читательницы: почему муж винит меня в развале семьи?

«Я вышла замуж 2 года назад. Муж старше на 12 лет. Сразу забеременела. Жили в небольшом городе, на 8 месяце он решил продать свою квартиру и купить в областном городе. Я уехала рожать к родителям, он сам жил у друга, виделись по выходным. Я родила, из роддома он не встретил, сказал, работа. Простила. Новую квартиру сразу оформил на папу. Приезжая, мог одну ночь провести с нами, на вторую уходил к своим – наши родители в одном городе живут, – и не брал нас с собой. Все радости и тяготы материнства я проходила со своими родителями – его родителям наплевать. Сначала было обидно, я говорила ему, а в ответ – «радуйся, что не лезут». Смирилась.

Через 8 месяцев он нас забрал. Я была рада, все ему простила и решила жить семейной жизнью: я, муж и доченька. С первого же дня лег отдельно, ни любви, ни ласки, хотя я красивая и пришла в норму после родов, только кормила еще. Дочка в 22:00 засыпает и муж тоже. С ребенком вообще никакой помощи. У доченьки с глазиком были проблемы, предстояла операция, она была плаксива, беспокойна. Мне не легко, носилась по поликлиникам с 8 месячным в большом городе, просила хоть в чем-то помочь – у меня работа. Пришлось просить папу, он приезжал, помогал.

Постирала рубашки мужа, он орал – какое я имела право рыться в его вещах. Потом он разделил деньги и полки в холодильнике, питался отдельно, т.к. я не всегда успевала готовить. Настал день операции – он нас не отвез и не забрал, забирал мой папа. Я от него ушла, сейчас развожусь. Вопрос: почему он во всем обвиняет меня? И смогу ли я построить новую семью?» - написала Ольга.



