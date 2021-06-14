Что съесть для здоровья сосудов

Ненормированный график на работе, неправильное питание, отсутствие спорта, стресс и вызываемые им гормональные сбои не всегда проходят бесследно. Одни из самых частых проблем, возникающих в связи со всем вышеперечисленным, — нарушение интенсивности кровяного тока и эластичности сосудов. Это может повлечь за собой целый ряд проблем: начиная с ощущения тяжести в конечностях и заканчивая варикозом, бичом жителей современного мегаполиса. Однако давно известно, что для их качественной профилактики в любом возрасте могут помочь привычные и доступные нам продукты с магазинных полок. Какие именно — рассказываем ниже.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка — настоящая «целительница» недугов, связанных с сердцем, и, как известно, благотворно влияет на процессы пищеварения. Потребление 30-40 гр. этого вещества в день может снизить давление в венах в зоне живота и ног, а также поддержать нормальную циркуляцию крови в организме. Группу продуктов, богатых клетчаткой, составляют семена чиа, льняные семена, свежие фрукты, овощи и бобы.

Продукты с антиоксидантными свойствами

Такие общеизвестные антиоксиданты, как флавоноиды (содержатся в ягодах), витамины С и E, присутствующие в зеленых овощах и цитрусовых, отлично укрепляют вены, а также снижают частоту воспалительных процессов. Витамин E борется против образования тромбов, разжижает кровь и просто необходим для здоровья сердца. Витамин С помогает укрепить стенки сосудов, повысить их эластичность, а также полезен при воспалениях и для поддержания здоровья кожи.

Продукты, богатые магнием

Проблемы с кровяным давлением и спазмы в зоне ног — верные признаки того, что организму не хватает таких электролитов, как магний и калий. Чтобы восполнить их запасы, включите в свой рацион авокадо, бананы, сладкий картофель, крестоцветные овощи и зелень.

Острое

Кайенский перец или карри — потребляйте их для разогрева организма, повышения интенсивности кровяного тока и, конечно же, контроля веса и аппетита.

Яблочный уксус

Он улучшает циркуляцию в стенках вен и известен своими противовоспалительными свойствами. Регулярное использование яблочного уксуса и гамамелиса может стать отличным профилактическим средством против варикоза и даже для его лечения. Так что теперь при таких неприятностях, как опухание и чрезмерное выступание вен, вы знаете, к чему можно прибегать.

Конский каштан и черника

И то, и то давно известно народной медицине как эффективные антиварикозные средства. Они также были протестированы в отношении венозной хронической недостаточности, которая вызывает чувство тяжести, отеки и зуд. Чернику можно съедать, использовать ее экстракт или потреблять в составе чая. Конский каштан идеален для организма в дозе, примерно равной 100 мг в день.



